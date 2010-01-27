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ATi Radeon HD 5830'un onaylama sürecinde sorun tespit edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830'un onaylama sürecinde sorun tespit edildi
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25 Ocak'ta çıkması beklenen ancak daha sonra 5 Şubat'a ertelendiği bildirilen ATi Radeon HD 5830'un durumu netleşiyor. Digitimes'ın yeni bir haberine göre referans tasarımlı Radeon HD 5830 için devre tasarımında son dakika sorunu tespit edildi ve AMD'nin ilk örnekleri detaylı bir araştırma için geri topladı. Onaylama süreci içen yazılım test platformuna alınan ve bu aşamada tespit edildiği belirtilen hatanın sadece Radeon HD 5830 için söz konusu olduğu ve pazarda satışına devam edilen diğer modelleri etkilemediği belirtiliyor.

Kart üreticileri 5 Şubat tarihi için bir açıklama da bulunmasa da Radeon HD 5830'un en erken Şubat ayının ilk günlerinde pazara sunulacağını tahmin ediyorlar.


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CoreXXX 9 yıl
zamanında tespit iyi olmuş, kullanıcılara verildikten sonra tespit edilse ati prestij kaybederdi
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MMX 166 9 yıl
bunun paralel ıslemcılerı kac tane?
hd 5770 de 800x
hd 5850 de 1440x
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Pandemic 9 yıl
fazla kırpıla kırpıla tabi sorun çıkar...
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talh4wk 9 yıl
iyiki satılmadan tespit edilebilmiş yoksa nvidia sevinirdi :d
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yenerbalcı 9 yıl
Demekki bundan öncede böyle sorunlar vardı
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kickboxer_18 9 yıl

Outrage

iyiki satılmadan tespit edilebilmiş yoksa nvidia sevinirdi :d

nvidia fanlarıda aşşa kalmazdı hani
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Mertcan. 9 yıl
Acelesi yok zaten pazarda kalıcı bir kart olacağından dolayı.Nasılsa zamanı çok var yani :)
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mav1li 9 yıl
Ben sorun olduğunu sanmıyorum. Ferminin durumunun daha belirgin hale gelmesiyle birlikte daha fazla 5850 ve 5870in satılması için biraz geç çıkaracaklar.
Ahh Nvidia ahh! Fermi piyasada olsa bu kart 350-300tl civarında piyasada olacaktı.
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hellteam 9 yıl
Ne gibi bi sorun yaşanmış olabilir acaba pcb den mi gpu dan mı olabilir
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

mav1li

Ben sorun olduğunu sanmıyorum. Ferminin durumunun daha belirgin hale gelmesiyle birlikte daha fazla 5850 ve 5870in satılması için biraz geç çıkaracaklar.

Ahh Nvidia ahh! Fermi piyasada olsa bu kart 350-300tl civarında piyasada olacaktı.

kesinlikle haklısın.

daha fazla kar etmek için bilerek geciktiriyorlar bu kartı ve tahminende şubat ayı ortalarında piyasaya çıkar
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***Leopard*** 9 yıl
Fazla bir gecikme olmaz...
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hapocod 9 yıl

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