ATi Radeon HD 5830'un onaylama sürecinde sorun tespit edildi

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25 Ocak'ta çıkması beklenen ancak daha sonra 5 Şubat'a ertelendiği bildirilen ATi Radeon HD 5830'un durumu netleşiyor. Digitimes'ın yeni bir haberine göre referans tasarımlı Radeon HD 5830 için devre tasarımında son dakika sorunu tespit edildi ve AMD'nin ilk örnekleri detaylı bir araştırma için geri topladı. Onaylama süreci içen yazılım test platformuna alınan ve bu aşamada tespit edildiği belirtilen hatanın sadece Radeon HD 5830 için söz konusu olduğu ve pazarda satışına devam edilen diğer modelleri etkilemediği belirtiliyor.

Kart üreticileri 5 Şubat tarihi için bir açıklama da bulunmasa da Radeon HD 5830'un en erken Şubat ayının ilk günlerinde pazara sunulacağını tahmin ediyorlar.