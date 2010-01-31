ATi Radeon HD 5850'nin fiyatı 270$'a kadar geriledi

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Eylül ayında 259$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edilen ATi Radeon HD 5850, TSMC firmasının üretim sürecinde yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü beklentilerin altında adetlerle pazara sürülmüş dolayısıyla bu durum fiyatların artmasına neden olmuştu. Farklı satış noktalarında fiyatı 300$'ın üzerine dahi çıkan ATi Radeon HD 5850 için alınabilirlik açısından daha güçlü fiyatlar görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan kart, 270$ civarından satın alınabiliyor.

TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemlerini aştığını açıklamasıyla birlikte AMD cephesinde daha fazla sayıda kartın pazara sürüleceği biliniyordu. Kart sayısındaki artışa paralel olarak fiyatların düşmesi beklenirken, bu yönde önemli bir adım Newegg cephesinde atıldı ve HIS'in Radeon HD 5850 modeli, 10$'lık indirim ve 20$'lık promosyon kuponu ile 269.99$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda. AMD'nin tek GPU'lu en hızlı ikinci ekran kartı olarak pazarda yer alan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5850 için bugün sona erecek özel kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mart ayına doğru Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurması ve rekabet potasına girmesiyle birlikte fiyatların daha hızlı düşmesi bekleniyor.