Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5850'nin fiyatı 270$'a kadar geriledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,2b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5850'nin fiyatı 270$'a kadar geriledi
Tam Boyutta Gör

Eylül ayında 259$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edilen ATi Radeon HD 5850, TSMC firmasının üretim sürecinde yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü beklentilerin altında adetlerle pazara sürülmüş dolayısıyla bu durum fiyatların artmasına neden olmuştu. Farklı satış noktalarında fiyatı 300$'ın üzerine dahi çıkan ATi Radeon HD 5850 için alınabilirlik açısından daha güçlü fiyatlar görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun güç verdiği, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan kart, 270$ civarından satın alınabiliyor.

TSMC'nin 40nm üretim teknolojisi için verimlilik problemlerini aştığını açıklamasıyla birlikte AMD cephesinde daha fazla sayıda kartın pazara sürüleceği biliniyordu. Kart sayısındaki artışa paralel olarak fiyatların düşmesi beklenirken, bu yönde önemli bir adım Newegg cephesinde atıldı ve HIS'in Radeon HD 5850 modeli, 10$'lık indirim ve 20$'lık promosyon kuponu ile 269.99$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda. AMD'nin tek GPU'lu en hızlı ikinci ekran kartı olarak pazarda yer alan DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5850 için bugün sona erecek özel kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mart ayına doğru Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurması ve rekabet potasına girmesiyle birlikte fiyatların daha hızlı düşmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
mesela zamanında hd3850 ye 250 tl verdim şimdi 130 tl kadar geriledi fakat bazı arkadasların düşüncesi doğru orta segment almak ve 2-3 yıl sonra yine orta segment almak nedeni ise o zamanki orta segment üst seviye olarak görülücek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
fermi gelince peynir ekmek gibi gider bunlar piyasadan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 9 yıl
Bunun 2GB lik versiyonu da çıksa keşke. FUll HD monitörlerde yüksek çözünürlükte grafik belleği deli gibi harcanıyor. Fermi çıkınca 5970 bu fiyata düşse ne güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
yer yarıldıda içinemi girdi 5850 bir cok sitede yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibonline 9 yıl
sonunda galiba bu kartı alacam 5830 u beklemekten bıktım demin baktım 5850 vatan stoklarında varmı diye malasef yine yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Bence 3D monitör,3D gözlük kiti ve fermi maliyeti 1500TL değil, 1500$ ı bile geçer.Herkesin dediği gibi ATİ-nVidia savaşının eskittiklerini beklemeli:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
des.35 9 yıl
Fiyatlarının düşmesinin nedeni.Bence iki büyük firma arasndaki rekabet.Nvidia kartlarının çıkmasına çok az kaldı.ATI'de satışları allak bullak olmasın diye fiyatları geriledi ki halk "yüksek performans ucuz fiyat" tercihini kullansın diye.Nvidia'nın yeni kartları çıkınca bu kadar ucuz olamaz bence ilk çıktığı için.Ama onlarda 1-2 ay sonra 200$ altında olabilir.Bu iki firma rekabetinin faydası bizlere yarıyor (:. Bir seçenek daha var.Eğer ATI rekabet amacı ile daha üstün bir ekran kartı çıkarabilir.Bundan dolayı eski kartlarının fiyatlarını geriledi.Eğer yeni ekran kartlarını sürerse piyasaya inanılmaz derecede performans olur.Böylece fiyatlar tavan yapar.Nvidia da fiyatları ya geri yapar yada o da bir hamle yapmak zorunda kalır.İki seçeneğin sonucunda da iki firmanın rekabeti bizlere yarıycak(:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuzunoglu 9 yıl
3D nVidia kit vatanda vardı. Samsung monitör ile birlikte bin liradan fazlaydı. Yanına bir de ekran kartı ekleyince 1.5bini bulur. O kadar paraya değer mi soru işareti?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindcrime 9 yıl
valla 3d için yaşadığım en güzel deneyim real3d idi ve oda 144 hz tazeleme oranına sahip
geforce 2 kartlarla shutter gözlük veriyordu asus baya bi zaman önce onlarıda kullanmıştım 120 hz bir monitor ile baş ağrısı yapıyor anaglypleri zaten saymıyorum
bence 3d monitor mantıklı değil ayda 1-2 saat belki ama günde 3 saat bile oyun oynadığınız zaman adamı komaya sokar ve haliyle mantıklı bir yatırım olmaz
elimdeki 4850 1gb'ı 220 tlye almıştım 5850ninde bu fiyata düşmesini bekleyeceğim sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mordeaur 9 yıl
Rekabet ortamı olmadıkça görüldüğü üzre kimse kart almayacak. Temel koşul rekabet demek. İlginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c0d3r36 9 yıl
İndirim güzel olmuş ama türkiye piyasasına yansırmı bilmem :S Nvidia şu kartı bir çıkarsada rekabet gelse yeniden o zaman 4870 imi emekliliğe ayırabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31249 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, radeon ve
2 etiket daha Ekran Kartı gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Oyun Dünyasında Bu Ay (Şubat 2010) 9 yıl Sapphire Vapor-X HD 5870 OC ile 1050Mhz!!! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim