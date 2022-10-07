AMD satış beklentilerini düşürüyor

AMD durgunluğa giriyor
Özellikle bilgisayar pazarında başlayan düşüşün yonga sektörünü etkilemesi kaçınılmazdı. Son çeyrekte yüzde 40 civarında yaşanan düşüş AMD’nin gelir beklentisini de etkiledi. Firma daha düşük bir gelir bekliyor.
Hazırlanan raporda yılın üçüncü çeyreği için 6.7 milyar dolar olan gelir beklentisi 5.6 milyar dolara çekildi. Yani yıllık olarak büyüme yüzde 29 seviyesinde kaldı. Kişisel bilgisayar segmentinin en büyük düşüşü yaşayacağı belirtiliyor. Veri merkezi segmenti ise yüksek satışlar ile dengeyi korumayı başardı.
Yığılan stokların yönetimi nedeniyle 160 milyon dolar civarında bir zarar eden AMD’nin hisseleri de bu hafta içinde yüzde 3, yıl genelinde ise yüzde 55 düşüş gösterdi. Firma önümüzdeki günlerde detaylı raporlarını açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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