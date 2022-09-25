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    Radeon Monster Profile geliyor

    AMD Radeon Monster Profile yazılımı RDNA 2 ekran kartlarının enerji tüketimini düşürmek ve performanslarını da bir miktar arttırmak için kullanıma sunulacak.    
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    Radeon Monster Profile
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    AMD’nin Radeon 7000 ekran kartı serisinin çıkışının arefesinde Radeon 6000 serisi için sevindirici bir haber geldi. Radeon Monster Profile yazılımı ile RDNA 2 grafiklerinin verimliliği arttırılıyor.

    Radeon Monster Profile ne işe yarar?

    Radeon Monster Profile ya da RMP adıyla geliştirilen yeni yazılım, yeni bir voltaj/frekans eğrisi kullanarak RDNA 2 grafik birimlerinin performans verimliliğini arttırmayı amaçlıyor. Bu sayede yüzde 6 civarında grafik biriminin ve GDDR6 belleğin enerji tüketimini azaltıyor.

    Yine çalışma frekansına bağlı olarak AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartında yüzde 13 civarında bir performans artışı elde edilebilmiş. Dolar başına kare hızında ise yüzde 21 gibi bir artış yakalanmış.

    Yazılım BIOS fabrika ayarlarına dokunmuyor ve çalışma voltajını da değiştirmiyor. Bununla birlikte ekran kartının soğutma sistemi ne kadar iyi ise alınan sonuç da o kadar yüksek oluyor. Radeon RX 6000 serisinin pek çok üyesinin asgari şartları karşıladığı belirtilmiş. RMP yazılımı önümüzdeki haftalarda Hydra yazılımına entegre edilecek. Ayrıca RDNA 3 desteğinin de yakında sunulacağı açıklandı.

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    gecekorrr 1 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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