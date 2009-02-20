ATi'den 2009'un ikinci sürücüsü; Catalyst 9.2 yayımlandı

AMD-ATi merakla beklenen Şubat ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Kullanıma sunulan Catalyst 9.2 sürücüsü geçtiğimiz ay yayımlanan Catalyst 9.1'den farklı olarak dikkat çekici bazı performans iyileştirmelerine de sahip. Radeon 9500'den günümüze oldukça uzun bir model destek listesine sahip olan 2009'un ikinci Catalyst sürücüsü ile ilgili bazı detaylar şu şekilde;
Performans iyileştirmeleri;
- Crysis DX10'da %20
- Crysis Warhead'de %20
- World in Conflict'te %5
Winsows Vista için rapor edilen ve düzeltilen konular listesi de oldukça uzun. DirectX 10 uygulamalar için Catalyst Control Center'da AF desteği aktifleştirildiği yeni sürücü ile birlikte Blu-ray oynatımı esnasında yaşanan kimi sorunların da düzeltildiği belirtiliyor. Radeon HD 3200 IGP'si ile Samsung monitörlerde gözlemlenen görülen bozulmalara çözüm getiren sürücü, Windows XP altında ise WinDVD 9 ile Blu-ray oynatımı esnasında yüksek CPU kullanımıyla ilgili sorunu da çözdüğü belirtiliyor.
Çok sayıda sorunun düzeltildiği Catalyst 9.2 sürücüsünü buradan indirebilirsiniz.
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sana katılıyorum kartlar güçlü bu halde bile nvidianın kartlarına kafa tutuyo bide yazılım ayağı güzel olsa uçar kartları
Ya Beyler daha ne bekliyorsunuz bu yazılım özürlü firmadan? Yok 9.1 yok 9.2 binlerce kez yazıldı, tartışıldı bu adamlar yazılımı bilmiyorlar bir şeyi düzelttik derler düzgün olanları bozarlar. Kilitlenmeler , mavi ekranlar ,vpu recover , daha neler neler. Ati'dir kullanıcı dostudur de git 2 tane 4850 al kur bide 64 vistanı sonra seyreyle cümbüşü. Sonrası sinir ve stresten kaynaklı hastane ve ilaç masrafı bi gtx 295 eder heba olan 4850 leri söylemiyorum bile. Bırakın kendinizi daha fazla kandırmayı beyler.
yaa firma karalamak ne kadar kolay madem o kadar biliyorsun git yardım et sen onlara yanlış yaparlarsa vur kafalarına çekici:=)))kendimiz 4 bacaklı bir entegreyi bile üretemiyorken yüksek teknoloji üzerine öyle yorumlar yapıyoruzki gören bilen bizi nasa çalışanı falan sanacak
arkadaşlar bu arada benim radeon 9600 karta bi etkisi olurmu bu sürücünün o kart için en ii sürüce ne bilen varsa yardımcı olsun lütfen su an9.1 kurulu
pause!!!
"Catalyst™ 9.2 brings performance benefits in several cases where framerates are
CPU-limited. Some measured examples are(altı çizili bu cümleye de dikkat edin):
• Crysis DX10 gains up to 20%
• Crysis Warhead DX10 gains up to 20%
• World in Conflict gains up to 5%"
sonra ortalıkta "9.2 perfi arttırmamış, palavracı amd" diye saçmalamayın da.
ki getiriler duruma, örneğin ayara göre değişebilir. öyle bir denemeyle herşey anlaşılmaz. sizin denemeniz de fark yok diye fark yok anlamına gelmez. zaten "up to" denmişken tek denemeyle nasıl yorum yapılabilir? ille %20 fark olcak demiyor adam.
oyunun neresini test ettiğin dahi çok önemli. "şurayı denedim %3 arttı vik vik" olmaz.
sizin sisteminizde yeterince getiri görülmemesi durumu dahi olabilir.
pdf dosyası burda. açın okuyun amd'nin gözlemini yaptığı tüm farkları/sorun gidermeleri: a248.e.akamai.net/...
sadece yazılan proglarda getiri olmayabilir(zaten altı çizili cümle de böyle diyor). herşeyi test edin, her uygulamayı test edip pdf'ye bilgi geçmiyorlar.
fps'yi cpu belirlediği zamanki durumlar öncelikli olmak üzere deneme yapın crysis/warhead/wic haricinde de.
cpu limiti ne?
yüzeysel-sonuç olarak: ekran kartının sınırlanması. fps'yi cpu'nun gücünün belirlemesi. ekran kartının saat hızını arttırırsın, ekran kartını değiştirirsin, ama fps artmaz. ekran kartı tabanlı ayar olan çözünürlüğü(oran aynı olmalı ama) düşürürsün, fps değişmez... aa kaparsın, fps artmaz vs. tabi vsync, oyunun fps limiti falan da bu durumlara yol açar limitlere ulaşıldığında. dediklerim başa gelince ille cpu limiti olmuyor yani.
bi de crysis gibi farklı oyunlarda işin garip yürüdüğü de görülebilir. çözünürlük artınca işlemcinin fazla yük altına girebilmesi gibi.
o nedenle crysis ayrıca iyi denenmeli.
amd'nin fps'yi işlemcinin limitlediği durum da artış sağlamasıysa gayet normaldir. çünkü cpu'nun fps limiti dediğimiz şeyde ekran kartına veri yetiştirme olayının/ekran kartının sistemle ilişkisinin de etkisi var. cpu bir sürü iş yapıyor.
crysis'te amd kartlarının işlemciyle arasında bir yamuk varmış belliki(zaten bunla ilgili bişeyler gördüğümü de hatırlarım). böyle %20'ye varan artış ciddi bişey.
4gb kingston 1066
q6600 2.4 @ 3.51
cf his hd 4670 İceQ
Asus p5kc anakart
Saygılar