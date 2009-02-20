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ATi'den 2009'un ikinci sürücüsü; Catalyst 9.2 yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,1b
1
76
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'den 2009'un ikinci sürücüsü; Catalyst 9.2 yayımlandı
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AMD-ATi merakla beklenen Şubat ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Kullanıma sunulan Catalyst 9.2 sürücüsü geçtiğimiz ay yayımlanan Catalyst 9.1'den farklı olarak dikkat çekici bazı performans iyileştirmelerine de sahip. Radeon 9500'den günümüze oldukça uzun bir model destek listesine sahip olan 2009'un ikinci Catalyst sürücüsü ile ilgili bazı detaylar şu şekilde;

Performans iyileştirmeleri;

- Crysis DX10'da %20
- Crysis Warhead'de %20
- World in Conflict'te %5

Winsows Vista için rapor edilen ve düzeltilen konular listesi de oldukça uzun. DirectX 10 uygulamalar için Catalyst Control Center'da AF desteği aktifleştirildiği yeni sürücü ile birlikte Blu-ray oynatımı esnasında yaşanan kimi sorunların da düzeltildiği belirtiliyor. Radeon HD 3200 IGP'si ile Samsung monitörlerde gözlemlenen görülen bozulmalara çözüm getiren sürücü, Windows XP altında ise WinDVD 9 ile Blu-ray oynatımı esnasında yüksek CPU kullanımıyla ilgili sorunu da çözdüğü belirtiliyor.

Çok sayıda sorunun düzeltildiği Catalyst 9.2 sürücüsünü buradan indirebilirsiniz.


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djblacky 10 yıl
Arkadaşlar bir şeyi atlıyorsunuz ben bu yorumu yaparken sırasıyla : 1950 pro , 8800gts , 8800gt , 3870 cf , 4850 cf , gtx260 amp2 , ekran kartları kullanmış biri olarak konuşuyorum yazılım konusunda nvidia nın başarısını kimse inkar edemez belki çoğunuzdan daha fazla kullanmak istiyorum ati kartları ancak stabil olmayan sürekli sorunlarla uğraştıran kartı veya kartları kim kullanmak ister?
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00x men00 10 yıl

Orjinalden alıntı: djblacky

Arkadaşlar bir şeyi atlıyorsunuz ben bu yorumu yaparken sırasıyla : 1950 pro , 8800gts , 8800gt , 3870 cf , 4850 cf , gtx260 amp2 , ekran kartları kullanmış biri olarak konuşuyorum yazılım konusunda nvidia nın başarısını kimse inkar edemez belki çoğunuzdan daha fazla kullanmak istiyorum ati kartları ancak stabil olmayan sürekli sorunlarla uğraştıran kartı veya kartları kim kullanmak ister?

sana katılıyorum kartlar güçlü bu halde bile nvidianın kartlarına kafa tutuyo bide yazılım ayağı güzel olsa uçar kartları
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yonex78 10 yıl
djblacky 21.02.2009 Saat: 20:24
Ya Beyler daha ne bekliyorsunuz bu yazılım özürlü firmadan? Yok 9.1 yok 9.2 binlerce kez yazıldı, tartışıldı bu adamlar yazılımı bilmiyorlar bir şeyi düzelttik derler düzgün olanları bozarlar. Kilitlenmeler , mavi ekranlar ,vpu recover , daha neler neler. Ati'dir kullanıcı dostudur de git 2 tane 4850 al kur bide 64 vistanı sonra seyreyle cümbüşü. Sonrası sinir ve stresten kaynaklı hastane ve ilaç masrafı bi gtx 295 eder heba olan 4850 leri söylemiyorum bile. Bırakın kendinizi daha fazla kandırmayı beyler.
yaa firma karalamak ne kadar kolay madem o kadar biliyorsun git yardım et sen onlara yanlış yaparlarsa vur kafalarına çekici:=)))kendimiz 4 bacaklı bir entegreyi bile üretemiyorken yüksek teknoloji üzerine öyle yorumlar yapıyoruzki gören bilen bizi nasa çalışanı falan sanacak
arkadaşlar bu arada benim radeon 9600 karta bi etkisi olurmu bu sürücünün o kart için en ii sürüce ne bilen varsa yardımcı olsun lütfen su an9.1 kurulu
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djblacky 10 yıl
Ya Beyler daha ne bekliyorsunuz bu yazılım özürlü firmadan? Yok 9.1 yok 9.2 binlerce kez yazıldı, tartışıldı bu adamlar yazılımı bilmiyorlar bir şeyi düzelttik derler düzgün olanları bozarlar. Kilitlenmeler , mavi ekranlar ,vpu recover , daha neler neler. Ati'dir kullanıcı dostudur de git 2 tane 4850 al kur bide 64 vistanı sonra seyreyle cümbüşü. Sonrası sinir ve stresten kaynaklı hastane ve ilaç masrafı bi gtx 295 eder heba olan 4850 leri söylemiyorum bile. Bırakın kendinizi daha fazla kandırmayı beyler.
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oky_the_one 10 yıl

Orjinalden alıntı: djblacky

Ya Beyler daha ne bekliyorsunuz bu yazılım özürlü firmadan? Yok 9.1 yok 9.2 binlerce kez yazıldı, tartışıldı bu adamlar yazılımı bilmiyorlar bir şeyi düzelttik derler düzgün olanları bozarlar. Kilitlenmeler , mavi ekranlar ,vpu recover , daha neler neler. Ati'dir kullanıcı dostudur de git 2 tane 4850 al kur bide 64 vistanı sonra seyreyle cümbüşü. Sonrası sinir ve stresten kaynaklı hastane ve ilaç masrafı bi gtx 295 eder heba olan 4850 leri söylemiyorum bile. Bırakın kendinizi daha fazla kandırmayı beyler.


pause!!!
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djblacky 10 yıl
Ya Beyler daha ne bekliyorsunuz bu yazılım özürlü firmadan? Yok 9.1 yok 9.2 binlerce kez yazıldı, tartışıldı bu adamlar yazılımı bilmiyorlar bir şeyi düzelttik derler düzgün olanları bozarlar. Kilitlenmeler , mavi ekranlar ,vpu recover , daha neler neler. Ati'dir kullanıcı dostudur de git 2 tane 4850 al kur bide 64 vistanı sonra seyreyle cümbüşü. Sonrası sinir ve stresten kaynaklı hastane ve ilaç masrafı bi gtx 295 eder heba olan 4850 leri söylemiyorum bile. Bırakın kendinizi daha fazla kandırmayı beyler.
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zallas003 10 yıl
Nvidia Distürbitörlüğü fln mı yapıyorsun djblacky
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yusuf1985 10 yıl
arkadaşlar bende 4850 var dün indirdim kurmaya calıstım windows 7 7022 var 32bt sadece catalyst i kuruyor sürücüyü kurmuyor hata veriyor kart bulunamadı diye bende sinir oldum tekrar 9.1 i kurdum kuracaklar dikkat etsin ah ati şu sürücü işini bi yapabilse
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ugacomtr 10 yıl
gta4 performansını bekliyoruz :) 8.xxdeyim ben daha 9 serisine hic gecmedim. hic bir oyunda sorunum yoktu bu arada :)
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Hiper-Nova 10 yıl
Crysis testlerini birazdan ekleyeceğim.
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alito 10 yıl
bu yeni sürücüden sonra benim hd 3870'in idle ısısı 40'dan 46'ya cıktı. bozmuşlar birşeyleri harbidende.
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darth tyranus 10 yıl
bahsedilen perf getirisi fps'yi cpu limitlediği zaman geçerli. fx57 belirtmeyi unuttu sanırım:

"Catalyst™ 9.2 brings performance benefits in several cases where framerates are
CPU-limited. Some measured examples are(altı çizili bu cümleye de dikkat edin):

• Crysis DX10 gains up to 20%
• Crysis Warhead DX10 gains up to 20%
• World in Conflict gains up to 5%"

sonra ortalıkta "9.2 perfi arttırmamış, palavracı amd" diye saçmalamayın da.

ki getiriler duruma, örneğin ayara göre değişebilir. öyle bir denemeyle herşey anlaşılmaz. sizin denemeniz de fark yok diye fark yok anlamına gelmez. zaten "up to" denmişken tek denemeyle nasıl yorum yapılabilir? ille %20 fark olcak demiyor adam.
oyunun neresini test ettiğin dahi çok önemli. "şurayı denedim %3 arttı vik vik" olmaz.
sizin sisteminizde yeterince getiri görülmemesi durumu dahi olabilir.


pdf dosyası burda. açın okuyun amd'nin gözlemini yaptığı tüm farkları/sorun gidermeleri: a248.e.akamai.net/...


sadece yazılan proglarda getiri olmayabilir(zaten altı çizili cümle de böyle diyor). herşeyi test edin, her uygulamayı test edip pdf'ye bilgi geçmiyorlar.

fps'yi cpu belirlediği zamanki durumlar öncelikli olmak üzere deneme yapın crysis/warhead/wic haricinde de.

cpu limiti ne?

yüzeysel-sonuç olarak: ekran kartının sınırlanması. fps'yi cpu'nun gücünün belirlemesi. ekran kartının saat hızını arttırırsın, ekran kartını değiştirirsin, ama fps artmaz. ekran kartı tabanlı ayar olan çözünürlüğü(oran aynı olmalı ama) düşürürsün, fps değişmez... aa kaparsın, fps artmaz vs. tabi vsync, oyunun fps limiti falan da bu durumlara yol açar limitlere ulaşıldığında. dediklerim başa gelince ille cpu limiti olmuyor yani.

bi de crysis gibi farklı oyunlarda işin garip yürüdüğü de görülebilir. çözünürlük artınca işlemcinin fazla yük altına girebilmesi gibi.
o nedenle crysis ayrıca iyi denenmeli.

amd'nin fps'yi işlemcinin limitlediği durum da artış sağlamasıysa gayet normaldir. çünkü cpu'nun fps limiti dediğimiz şeyde ekran kartına veri yetiştirme olayının/ekran kartının sistemle ilişkisinin de etkisi var. cpu bir sürü iş yapıyor.

crysis'te amd kartlarının işlemciyle arasında bir yamuk varmış belliki(zaten bunla ilgili bişeyler gördüğümü de hatırlarım). böyle %20'ye varan artış ciddi bişey.
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iso614300 10 yıl
inşaallah bu performasn artışları başka şeylerin kısılmasıyla olmamıştır.
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twisted_tlh 10 yıl
Valla arakadaşlar benim sistemimde 2 adet his HD4670 İceq var warheadi fulldeyken biraz fps düşüklüğü vardı ama bu %20 lik artış var die bir daha kuramam... fear 2 yi yükledim ve ful çöznürlük herşey max te x4 süzme oranıyla en ufak bi sekme bile yok. Tabi şu faktörde var kişiden kişiye oda sisteminin iyi olması sadece gidip hd 4870 x2 alınarak normal bi donanımla iyi sonuçlar alınmaya çalışıyor. Bu yanlış bi görüş... bu arada benim sistemim
4gb kingston 1066
q6600 2.4 @ 3.51
cf his hd 4670 İceQ
Asus p5kc anakart
Saygılar
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SilentOfGoats 10 yıl
Benim sistemim Asus P5Q P45 anakart, E7200 işlemci (oc @ 3.16 Ghz), 4 Gb (oc @ 950 Mhz CL5) ram ve de muhteşem 3870 ekran kartı.. Açıkçası hiç memnun değilim bu karttan, bi de utanmadan 8800'e rakip olarak çıkarmışlardı bu kartı astronomik fiyatlarla.. Neyse ne desem laf değil bu saatten sonra..

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fatihcanery 10 yıl
silenofgoats sen crysisi açsa tamam diyorsun yani,atinin crysiste kötü olduğunu araştırman lazımdı
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SilentOfGoats 10 yıl
Öyle demiyorum arkadaşım, herhangi performans artışı göremedim diyorum, bir fps fark etmedi..
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