ATi'den 2009'un ikinci sürücüsü; Catalyst 9.2 yayımlandı

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AMD-ATi merakla beklenen Şubat ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Kullanıma sunulan Catalyst 9.2 sürücüsü geçtiğimiz ay yayımlanan Catalyst 9.1'den farklı olarak dikkat çekici bazı performans iyileştirmelerine de sahip. Radeon 9500'den günümüze oldukça uzun bir model destek listesine sahip olan 2009'un ikinci Catalyst sürücüsü ile ilgili bazı detaylar şu şekilde;

Performans iyileştirmeleri;

- Crysis DX10'da %20

- Crysis Warhead'de %20

- World in Conflict'te %5

Winsows Vista için rapor edilen ve düzeltilen konular listesi de oldukça uzun. DirectX 10 uygulamalar için Catalyst Control Center'da AF desteği aktifleştirildiği yeni sürücü ile birlikte Blu-ray oynatımı esnasında yaşanan kimi sorunların da düzeltildiği belirtiliyor. Radeon HD 3200 IGP'si ile Samsung monitörlerde gözlemlenen görülen bozulmalara çözüm getiren sürücü, Windows XP altında ise WinDVD 9 ile Blu-ray oynatımı esnasında yüksek CPU kullanımıyla ilgili sorunu da çözdüğü belirtiliyor.



Çok sayıda sorunun düzeltildiği Catalyst 9.2 sürücüsünü buradan indirebilirsiniz.