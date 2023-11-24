Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Atık çamurdan dış cephe kompoziti üretildi

    İnönü Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden bilim insanlarının ürettiği kompozitin, atmosferik koşullara ve ultraviyole ışınlara karşı dayanımının yüksek olduğu tespit edildi.

    Atık çamurdan dış cephe kompoziti üretildi Tam Boyutta Gör

    İnönü Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden bilim insanlarının ürettiği kompozitin, atmosferik koşullara ve ultraviyole ışınlara karşı dayanımının yüksek olduğu tespit edildi.

    İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden bilim insanları, mermer kesim işleminde ortaya çıkan atık çamuru kullanarak dış cephe uygulamaları için kuvars kompozit geliştirdi.

    Ön denemelerinde olumlu sonuç alınan, atmosferik koşullara ve güneş ışığına dayanıklı kuvars kompozit, "TÜBİTAK-TEYDEP 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destekleme Programı" ile inşaat sektörüne kazandırılacak.

    Proje yürütücüsü İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, kaplama ve nano malzemelerin senteziyle ilgili yaklaşık 12 yıldır bilimsel çalışma yaptığını söyledi.

    Diyarbakır'da 2021 yılında gerçekleştirilen Doğal Taş ve Mermer Sempozyumu'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Taki Güler'in "Dış Cephe Kaplamada Kullanılabilir, Uzun Ömürlü, Mermer Tozu Katkılı Kompozit Plaka Üretimi" konulu TÜBİTAK projesinin, üniversite sanayi işbirliğiyle hayata geçirme fikrinin oluştuğunu vurgulayan Erdemoğlu, Ermaş Madencilik çalışanlarıyla yapılan görüşme neticesinde projeyi geliştirme kararı aldıklarını belirtti.

    Kompozit plakların dayanım ve estetik görünümü dolayısıyla inşaat sektöründe mutfak ve banyo gibi ıslak zeminlerde çok kullanılan bir malzeme olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, ancak bu plakların dış mekanlarda atmosfer koşullarına dayanıklılığının düşük olması, zamanla sararması gibi nedenlerden dolayı yaygın kullanılmadığına işaret etti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    creapure ne demek normal kan testinde hiv çıkar mı sıfır motor fiyatları guitar hero pc pttcell kullananlar memnun mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız