Atık çamurdan dış cephe kompoziti üretildi

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İnönü Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden bilim insanlarının ürettiği kompozitin, atmosferik koşullara ve ultraviyole ışınlara karşı dayanımının yüksek olduğu tespit edildi.

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İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden bilim insanları, mermer kesim işleminde ortaya çıkan atık çamuru kullanarak dış cephe uygulamaları için kuvars kompozit geliştirdi.

Ön denemelerinde olumlu sonuç alınan, atmosferik koşullara ve güneş ışığına dayanıklı kuvars kompozit, "TÜBİTAK-TEYDEP 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destekleme Programı" ile inşaat sektörüne kazandırılacak.

Proje yürütücüsü İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, kaplama ve nano malzemelerin senteziyle ilgili yaklaşık 12 yıldır bilimsel çalışma yaptığını söyledi.

Diyarbakır'da 2021 yılında gerçekleştirilen Doğal Taş ve Mermer Sempozyumu'nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Taki Güler'in "Dış Cephe Kaplamada Kullanılabilir, Uzun Ömürlü, Mermer Tozu Katkılı Kompozit Plaka Üretimi" konulu TÜBİTAK projesinin, üniversite sanayi işbirliğiyle hayata geçirme fikrinin oluştuğunu vurgulayan Erdemoğlu, Ermaş Madencilik çalışanlarıyla yapılan görüşme neticesinde projeyi geliştirme kararı aldıklarını belirtti.

Kompozit plakların dayanım ve estetik görünümü dolayısıyla inşaat sektöründe mutfak ve banyo gibi ıslak zeminlerde çok kullanılan bir malzeme olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, ancak bu plakların dış mekanlarda atmosfer koşullarına dayanıklılığının düşük olması, zamanla sararması gibi nedenlerden dolayı yaygın kullanılmadığına işaret etti.

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