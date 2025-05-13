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    Kayseri'de çamurdan elektrik üretimini arttırmak için yeni tesisler kuruluyor

    Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek için önemli projelere imza atan Kayseri, çamurdan elektrik üretmeye devam ederken, üretim kapasitesini daha da arttıracak yeni tesisler kuruyor.

    Kayseri KASKi Çamurdan Elektrik Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji projeleriyle dikkat çeken Kayseri, çamurdan elektrik üretme kapasitesini daha da arttırmak için önemli adımlar atıyor. Hâlihazırda 80'den fazla tesiste atık suları arıtarak çamurdan elektrik üreten KASKİ (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu tesislerin sayısını hızla arttırmaya devam ediyor.

    KASKİ, 2024'te Çamurdan 21 Milyon TL Değerinde Elektrik Üretti

    KASKİbünyesinde hizmet veren Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, çamurdan elde edilen biyogazla 2023 yılında 17.8 milyon TL, 2024'te ise 21 milyon TL değerinde elektrik üretmişti. Bu alandaki çalışmalarını sürdüren KASKİ, Kocasinan İlçesi'ne yeni bir biyolojik su artıma tesisi kurulacağını açıkladı.

    KASKİ tarafından yapılan duyuruda "Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Boğazköprü Mahallesi, 168 ada, 1 nolu parsel adresinde ‘Atık Çamur Yakma (400 ton/gün) ve Elektrik Üretim Tesisi (2863 kW)’ projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için ‘Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı’ yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu bu bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz ay gerçekleşti. Böylece yeni tesisin kurulması için somut adımlar atılmaya başlandı.

    KASKİ Tam Boyutta Gör
    Evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle biyogaz üretiyor. Bu biyogaz daha sonra jenaratörlerde yakılarak elektriğe dönüştürülüyor. Kurulacak bu yeni tesiste ise elektrik üretimi için 800 Kw gücünde bir buhar türbini kullanılması planlanıyor.

    KASKİ tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere bu yeni tesiste günde 400 ton çamur yakılacak. Bu sayede 2863 kW elektrik üretilebilecek.

    Kaynakça https://www.kaski.gov.tr/haber-detay/baskan-buyukkilic:-%E2%80%9Ccamurdan-biyogaz-biyogazdan-21-milyon-tl%E2%80%99lik-elektrik-urettik%E2%80%9D https://www.iha.com.tr/kayseri-haberleri/buyuksehir-atik-yakma-tesisi-kuruyor-216362042
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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