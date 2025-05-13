Kayseri'de çamurdan elektrik üretimini arttırmak için yeni tesisler kuruluyor

KASKİ, 2024'te Çamurdan 21 Milyon TL Değerinde Elektrik Üretti
KASKİbünyesinde hizmet veren Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, çamurdan elde edilen biyogazla 2023 yılında 17.8 milyon TL, 2024'te ise 21 milyon TL değerinde elektrik üretmişti. Bu alandaki çalışmalarını sürdüren KASKİ, Kocasinan İlçesi'ne yeni bir biyolojik su artıma tesisi kurulacağını açıkladı.
KASKİ tarafından yapılan duyuruda "Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Boğazköprü Mahallesi, 168 ada, 1 nolu parsel adresinde ‘Atık Çamur Yakma (400 ton/gün) ve Elektrik Üretim Tesisi (2863 kW)’ projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için ‘Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı’ yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu bu bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz ay gerçekleşti. Böylece yeni tesisin kurulması için somut adımlar atılmaya başlandı.
KASKİ tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere bu yeni tesiste günde 400 ton çamur yakılacak. Bu sayede 2863 kW elektrik üretilebilecek.Kaynakça https://www.kaski.gov.tr/haber-detay/baskan-buyukkilic:-%E2%80%9Ccamurdan-biyogaz-biyogazdan-21-milyon-tl%E2%80%99lik-elektrik-urettik%E2%80%9D https://www.iha.com.tr/kayseri-haberleri/buyuksehir-atik-yakma-tesisi-kuruyor-216362042 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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