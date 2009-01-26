Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi'nin RV790 GPU'suna daha hızlı GDDR5 bellek yongaları eşlik edebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve 295 modellerini kullanıma sunmasından sonra gözlerin çevrildiği ATi cephesi sessizliğini koruyor. Yüksek performanslı güncel modellerini konumlandırdığı Radeon HD 4800 serisine, Ekim ayında anons edilen Radeon HD 4830 ve sadece Sapphire tarafından üretilen çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 sonrasında herhangi bir yeni model eklemeyen firma devam eden sessizliğini endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlem birimlerini kullanıma sunarak bozabilir.

Bir yandan RV740 kod adlı orta segment odaklı yeni bir GPU üzerinde çalışan firma öte yandan da Radeon HD 4800 serisinin yeni amiral gemisi olması beklenen RV790 GPU'sunu geliştirmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilen her iki grafik işlem biriminin de tasarım çalışmaları bir süre önce tamamlanmıştı. Kısa bir süre önce yeni üretim teknolojisi sayesinde daha düşük güç tüketimine ve üretim maliyetine sahip olacağı belirtilen RV790 GPU'sunun RV770XT ile aynı saat hızlarına sahip olacağı yönünde çeşitli haberler yayımlanmıştı.

ATi'nin RV790 GPU'suna daha hızlı GDDR5 bellek yongaları eşlik edebilir
Tam Boyutta Gör

İlk örneklerinin hazır olduğu belirtilen RV790 GPU'su için gelen yeni haberler, GPU'nun Radeon HD 4870 ve Radeon HD 4870 X2 modellerine güç veren RV770XT GPU'sundan farklı olarak çalışma frekansı daha yüksek bellek yongaları kullanabileceği bildiiriliyor. RV770XT'ye eşlik eden ve 3600MHz'de çalışan yongaların yerine RV790'da 3900MHz'de çalışan ama 1GHz'de çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen Qimonda üretimi IDGV1G-05A1F1C-40X kodlu GDDR5 yongalarının kullanıldığı belirtiliyor, tabii bellek saat hızının artması GPU frekansı için de beklenti oluşturuyor.

40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı nanometrik ilerleme ile ısıl güç tasarımının RV770XT'ye göre aşağı çekileceği düşünülen RV790 GPU'sunun frekansı da arttırılabilir. 750MHz'de çalışan RV770XT'den farklı olarak bir süre önce 800MHz'i görebileceği de edilen RV790 GPU'sunun saat hızları henüz netleşmiş değil. Erken mühendislik örneklerinde 1GB GDDR5 kullanıldığı söylenen RV790'ın ayrıca 256-bit bellek veri yolu desteğine ve Crossfire X teknolojisine sahip olması ayrıca UVD 2.0 gibi Radeon HD 4800 serisi ile gelen karakteristik özellikleri de desteklemesi bekleniyor.


http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2692&sprache=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
Evet ilginç tamam düşücek bir ısı var sogutma rahat ama bunun icin karsısında yapılacak saat hızı arttırımı önemli yoksa fazla etki etmez malum genelde oc kabbileyitinden cok önce oyun performanslarına dikkat ediliyor ve burda bazı siteler(mesela dh) oc halinide teste dahil edip güzelliklerini gösteriyorlar insallah daha yüksek saat hızı olayı sadece belleklerde kalmaz da cekirdek hızı falanda arttırılır ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
arkadas sende cam kenarı olsun teker üstü olmasın gibi bisi istedin :O)_Ama sunu da göz önünde bulundurmak lazım cıkan her kart kendinden öncekilerin otomatik olarak ucuzlamasına vesile olur.Bu yüzden cıkması iyi olur.En azından benim icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doppio 10 yıl
bu sene sıkı rekabet içinde geçecek anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
XivA 27.01.2009 Saat: 00:14
1 ghz = 1000 mhz dir. yaw ben ddr4 leri 1126 mhz de kullanıyorum. :S bu ram teknolojileride bir acayip valla.

Senin DDR4 lerin 1126 x 2 = 2252 Mhz de çalışıyorlar.
DDR5 lerde ise 1000 x 4 = 4000 Mhz. Yani zaten yukarıda yazmış. Okumadan mı yazıyorsun nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darth tyranus 10 yıl
Orjinalden alıntı: contempt

750MHz'de çalışan RV770XT'den farklı olarak bir süre önce 800MHz'i görebileceği de edilen RV790 GPU'sunun saat hızları henüz netleşmiş değil.


ya benim merak ettiğim bir şey var : standart soğutucuyla gelen 4870lerin hiçbiri 800 mhz görmekte zorlanmazken...


kesinlikle yanılıyorsun. soğutmayı istediğin kadar iyileştir, 800 mhz'de zortlayacak 770xt çekirdekleri var(voltaj istiyor yani). üstelik bellek standart 3600'de veya 3600'ün çok çok altında değerlerde bırakılmışken. rv770xt çekirdeği olarak vurgulamamın sebebi de bu zaten.



"extreme overclock diye 25 mhz hızlandırıp yollayan firmaları anlamakta da güçlük çekiyorum"

takoz 770xt'ler, takoz bellek kullanma zorunluluğu varsa ne yapacaklar? leadtek'in 6600 gt extremesi gibi olur sonra.

amd kısıtlıyorsa veya? üstteki sebeple.

4870'teki "firmadan extreme oc" mantığı bu kadar işte. firmaların verdiği isimlere de takılma hem, bu kadar.

takozluk, oclenebilirlik, extrem vs. vs. herşey göreli kavramlardır. kullanıcının oc sonucu göreceği durum sabit şüphesiz, ama amd'nin 770xt'yi 750 mhz'de çalıştırması da sonuçta bir oc gibi görülebilir istenirse. default denen değerler "gökten inen vahiyler"de yazmıyor:)
önemli olan, 4870'in rakibi 260'lara karşı ne kadar mantıklı olduğudur. 750/3600 ve oc oranları bunu belirlerken görmen gereken şeylerden olcak.


..3900MHz'de çalışan ama 1GHz'de çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen..


IDGV1G-05A1F1C-40X bellek yongaları stabil olarak en kötü olasılıkla 4.0 (1.0) ghz'de çalışmak üzere tasarlanmış, demek.
yani bellek 4.0 ghz'ye uygun ama 3.9 ghz'de gelcek demek.


biz 1150 yapiyoruz


herkes sizler kadar şanslı değil. daha 3.8 için stok soğutmasının fanını önemli ölçüde arttırmak zorunda kalan, hatta muhtemelen buna rağmen 3.8'de gene sorun yaşatacak gariban 4870'leri kullanan kişiler var.

tabii düşünceni anlıyorum. neredeyse 5ghz'de test kastıran da var mesela. o tür 4870 kullananlar için gıcık bir durum olabilir tabii RV790'ın belleklerinin ne kadar oc edilebileceğini bilmeden gıcık kapmak mantıklıysa




gpu'sundaki ünitelerin sayısı da dikkate değer biçimde artacak(belki yeni optimizeleri de olacak) ve oclenebilirliği henüz belli olmayan bir kart için default hıza bu kadar takmak da ayrı bir gariplik



bu arada kimse amd bellekleri boşuna hızlandırmış falan demesin.

gayet doğru bir karar almış. belleği hızlandırmanın dikkat çekecek ölçüde işe yarayacağı durumlar var, size denk gelmiyor diye böyle bir şey olmayacak değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
1 ghz = 1000 mhz dir. yaw ben ddr4 leri 1126 mhz de kullanıyorum. :S bu ram teknolojileride bir acayip valla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 10 yıl
Ati yeni gpu uretiyor ama biz hala 9.1 suruculerini bekliyoruz 8.12 suruculerinin crossfire problemi yuzunden (bazı oyunlarda) ikinci kartı cıkarttım ve hergun defalarca internette yeni sürücü arıyorum gına geldi artık atiden su nvidia birazdaha uygun fiyatlı ve yenı uygulamalarda atı gıbı oncu olsa hemen alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
"..3900MHz'de çalışan ama 1GHz'de çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen.." burdan kasıt nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LoNGBoLT 10 yıl
5800 serisi (tabi numarası o olursa) ztn 4800 den sonra nVidia'yı fena vuracak. Yeni bir teknoloji sayesinde bir kartta 4 core olmasıda mümkün düşünsenize 5870x4 :O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: suslu76

"..3900MHz'de çalışan ama 1GHz'de çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen.." burdan kasıt nedir?


1000 olunca 4'le carpilip 4000 oluyor ya sanirim 3900/4 975'de gelecek 1000 icin tasarlanmis biraz dusuk tutmuslar.biz 1150 yapiyoruz mevzu nedir?bunu gecmiyorsa daha hizli ramden ne anladim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falco911 10 yıl
750MHz'de çalışan RV770XT'den farklı olarak bir süre önce 800MHz'i görebileceği de edilen RV790 GPU'sunun saat hızları henüz netleşmiş değil.


ya benim merak ettiğim bir şey var : standart soğutucuyla gelen 4870lerin hiçbiri 800 mhz görmekte zorlanmazken, voltaj vermeden 850 mhzde kullanan arkadaşlar varken, voltaj verip 900mhzde hava soğutmayla çalıştıranlar varken neden 750 mhz ?

extreme overclock diye 25 mhz hızlandırıp yollayan firmaları anlamakta da güçlük çekiyorum... ekstra bir şey yapmadan %3 %5 overclock olamayan herhangi bir chip var mı piyasada ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cortland Andrus 10 yıl
Ati birde Phsyx desteği verebilse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
eee bakalım cıksında ondan sonra ne olduğunu göreceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Rekabet gerçekten güzel şey.


Tahmin ediyorum ki bu karttın gpu'su 1ghz'i görebilir. Hatta büyük ihtimal görecektir. IGP gpu hd3300 bile 1ghz'de çalışabiliyorken, bence bu kartın gpu'sunun da 1ghz'i görmesi gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali277 10 yıl
kartı 512 bit yapsalar :D
40nm iyi işler çıkaracak bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 10 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

kartı 512 bit yapsalar :D

40nm iyi işler çıkaracak bence


DDR5 + 512bit veri yolu acayip bir bantgenişliği sağlar. Ama sınırlayıcı unsur GPU olacağından, pek de etkisi olmaz heralde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
285 in rakibi mi olacak artık bu? 40nm de harika olur valla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gpu, gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim