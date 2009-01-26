ATi'nin RV790 GPU'suna daha hızlı GDDR5 bellek yongaları eşlik edebilir

Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve 295 modellerini kullanıma sunmasından sonra gözlerin çevrildiği ATi cephesi sessizliğini koruyor. Yüksek performanslı güncel modellerini konumlandırdığı Radeon HD 4800 serisine, Ekim ayında anons edilen Radeon HD 4830 ve sadece Sapphire tarafından üretilen çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 sonrasında herhangi bir yeni model eklemeyen firma devam eden sessizliğini endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlem birimlerini kullanıma sunarak bozabilir.
Bir yandan RV740 kod adlı orta segment odaklı yeni bir GPU üzerinde çalışan firma öte yandan da Radeon HD 4800 serisinin yeni amiral gemisi olması beklenen RV790 GPU'sunu geliştirmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilen her iki grafik işlem biriminin de tasarım çalışmaları bir süre önce tamamlanmıştı. Kısa bir süre önce yeni üretim teknolojisi sayesinde daha düşük güç tüketimine ve üretim maliyetine sahip olacağı belirtilen RV790 GPU'sunun RV770XT ile aynı saat hızlarına sahip olacağı yönünde çeşitli haberler yayımlanmıştı.
İlk örneklerinin hazır olduğu belirtilen RV790 GPU'su için gelen yeni haberler, GPU'nun Radeon HD 4870 ve Radeon HD 4870 X2 modellerine güç veren RV770XT GPU'sundan farklı olarak çalışma frekansı daha yüksek bellek yongaları kullanabileceği bildiiriliyor. RV770XT'ye eşlik eden ve 3600MHz'de çalışan yongaların yerine RV790'da 3900MHz'de çalışan ama 1GHz'de çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen Qimonda üretimi IDGV1G-05A1F1C-40X kodlu GDDR5 yongalarının kullanıldığı belirtiliyor, tabii bellek saat hızının artması GPU frekansı için de beklenti oluşturuyor.
40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı nanometrik ilerleme ile ısıl güç tasarımının RV770XT'ye göre aşağı çekileceği düşünülen RV790 GPU'sunun frekansı da arttırılabilir. 750MHz'de çalışan RV770XT'den farklı olarak bir süre önce 800MHz'i görebileceği de edilen RV790 GPU'sunun saat hızları henüz netleşmiş değil. Erken mühendislik örneklerinde 1GB GDDR5 kullanıldığı söylenen RV790'ın ayrıca 256-bit bellek veri yolu desteğine ve Crossfire X teknolojisine sahip olması ayrıca UVD 2.0 gibi Radeon HD 4800 serisi ile gelen karakteristik özellikleri de desteklemesi bekleniyor.
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2692&sprache=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Senin DDR4 lerin 1126 x 2 = 2252 Mhz de çalışıyorlar.
DDR5 lerde ise 1000 x 4 = 4000 Mhz. Yani zaten yukarıda yazmış. Okumadan mı yazıyorsun nedir?
kesinlikle yanılıyorsun. soğutmayı istediğin kadar iyileştir, 800 mhz'de zortlayacak 770xt çekirdekleri var(voltaj istiyor yani). üstelik bellek standart 3600'de veya 3600'ün çok çok altında değerlerde bırakılmışken. rv770xt çekirdeği olarak vurgulamamın sebebi de bu zaten.
"extreme overclock diye 25 mhz hızlandırıp yollayan firmaları anlamakta da güçlük çekiyorum"
takoz 770xt'ler, takoz bellek kullanma zorunluluğu varsa ne yapacaklar? leadtek'in 6600 gt extremesi gibi olur sonra.
amd kısıtlıyorsa veya? üstteki sebeple.
4870'teki "firmadan extreme oc" mantığı bu kadar işte. firmaların verdiği isimlere de takılma hem, bu kadar.
takozluk, oclenebilirlik, extrem vs. vs. herşey göreli kavramlardır. kullanıcının oc sonucu göreceği durum sabit şüphesiz, ama amd'nin 770xt'yi 750 mhz'de çalıştırması da sonuçta bir oc gibi görülebilir istenirse. default denen değerler "gökten inen vahiyler"de yazmıyor:)
önemli olan, 4870'in rakibi 260'lara karşı ne kadar mantıklı olduğudur. 750/3600 ve oc oranları bunu belirlerken görmen gereken şeylerden olcak.
IDGV1G-05A1F1C-40X bellek yongaları stabil olarak en kötü olasılıkla 4.0 (1.0) ghz'de çalışmak üzere tasarlanmış, demek.
yani bellek 4.0 ghz'ye uygun ama 3.9 ghz'de gelcek demek.
herkes sizler kadar şanslı değil. daha 3.8 için stok soğutmasının fanını önemli ölçüde arttırmak zorunda kalan, hatta muhtemelen buna rağmen 3.8'de gene sorun yaşatacak gariban 4870'leri kullanan kişiler var.
tabii düşünceni anlıyorum. neredeyse 5ghz'de test kastıran da var mesela. o tür 4870 kullananlar için gıcık bir durum olabilir tabii RV790'ın belleklerinin ne kadar oc edilebileceğini bilmeden gıcık kapmak mantıklıysa
gpu'sundaki ünitelerin sayısı da dikkate değer biçimde artacak(belki yeni optimizeleri de olacak) ve oclenebilirliği henüz belli olmayan bir kart için default hıza bu kadar takmak da ayrı bir gariplik
bu arada kimse amd bellekleri boşuna hızlandırmış falan demesin.
gayet doğru bir karar almış. belleği hızlandırmanın dikkat çekecek ölçüde işe yarayacağı durumlar var, size denk gelmiyor diye böyle bir şey olmayacak değil
1000 olunca 4'le carpilip 4000 oluyor ya sanirim 3900/4 975'de gelecek 1000 icin tasarlanmis biraz dusuk tutmuslar.biz 1150 yapiyoruz mevzu nedir?bunu gecmiyorsa daha hizli ramden ne anladim?
ya benim merak ettiğim bir şey var : standart soğutucuyla gelen 4870lerin hiçbiri 800 mhz görmekte zorlanmazken, voltaj vermeden 850 mhzde kullanan arkadaşlar varken, voltaj verip 900mhzde hava soğutmayla çalıştıranlar varken neden 750 mhz ?
extreme overclock diye 25 mhz hızlandırıp yollayan firmaları anlamakta da güçlük çekiyorum... ekstra bir şey yapmadan %3 %5 overclock olamayan herhangi bir chip var mı piyasada ?
Tahmin ediyorum ki bu karttın gpu'su 1ghz'i görebilir. Hatta büyük ihtimal görecektir. IGP gpu hd3300 bile 1ghz'de çalışabiliyorken, bence bu kartın gpu'sunun da 1ghz'i görmesi gerekir.
40nm iyi işler çıkaracak bence
DDR5 + 512bit veri yolu acayip bir bantgenişliği sağlar. Ama sınırlayıcı unsur GPU olacağından, pek de etkisi olmaz heralde...