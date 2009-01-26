ATi'nin RV790 GPU'suna daha hızlı GDDR5 bellek yongaları eşlik edebilir

Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve 295 modellerini kullanıma sunmasından sonra gözlerin çevrildiği ATi cephesi sessizliğini koruyor. Yüksek performanslı güncel modellerini konumlandırdığı Radeon HD 4800 serisine, Ekim ayında anons edilen Radeon HD 4830 ve sadece Sapphire tarafından üretilen çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 sonrasında herhangi bir yeni model eklemeyen firma devam eden sessizliğini endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk grafik işlem birimlerini kullanıma sunarak bozabilir.

Bir yandan RV740 kod adlı orta segment odaklı yeni bir GPU üzerinde çalışan firma öte yandan da Radeon HD 4800 serisinin yeni amiral gemisi olması beklenen RV790 GPU'sunu geliştirmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı belirtilen her iki grafik işlem biriminin de tasarım çalışmaları bir süre önce tamamlanmıştı. Kısa bir süre önce yeni üretim teknolojisi sayesinde daha düşük güç tüketimine ve üretim maliyetine sahip olacağı belirtilen RV790 GPU'sunun RV770XT ile aynı saat hızlarına sahip olacağı yönünde çeşitli haberler yayımlanmıştı.

Tam Boyutta Gör

İlk örneklerinin hazır olduğu belirtilen RV790 GPU'su için gelen yeni haberler, GPU'nun Radeon HD 4870 ve Radeon HD 4870 X2 modellerine güç veren RV770XT GPU'sundan farklı olarak çalışma frekansı daha yüksek bellek yongaları kullanabileceği bildiiriliyor. RV770XT'ye eşlik eden ve 3600MHz'de çalışan yongaların yerine RV790'da 3900MHz'de çalışan ama 1GHz'de çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen Qimonda üretimi IDGV1G-05A1F1C-40X kodlu GDDR5 yongalarının kullanıldığı belirtiliyor, tabii bellek saat hızının artması GPU frekansı için de beklenti oluşturuyor.

40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı nanometrik ilerleme ile ısıl güç tasarımının RV770XT'ye göre aşağı çekileceği düşünülen RV790 GPU'sunun frekansı da arttırılabilir. 750MHz'de çalışan RV770XT'den farklı olarak bir süre önce 800MHz'i görebileceği de edilen RV790 GPU'sunun saat hızları henüz netleşmiş değil. Erken mühendislik örneklerinde 1GB GDDR5 kullanıldığı söylenen RV790'ın ayrıca 256-bit bellek veri yolu desteğine ve Crossfire X teknolojisine sahip olması ayrıca UVD 2.0 gibi Radeon HD 4800 serisi ile gelen karakteristik özellikleri de desteklemesi bekleniyor.

http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2692&sprache=1