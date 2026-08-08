Samsung onayladı: Galaxy S23 serisi için yolun sonu!

Tam Boyutta Gör Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE'nin Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alması bekleniyor. Bu, cihazların son güncellemesi olacak. Doğrulama, Galaxy S23 FE'nin yazılım desteği hakkında Samsung temsilcisiyle iletişime geçen biri arafından paylaşılan ekran görüntüsünden geliyor.

Android 17, bu Samsung telefonlar için son güncelleme olacak! 1 gün önce eklendi

Android 17, Galaxy S23 telefonlar için son büyük güncelleme olacak

Ekran görüntüsünde, Galaxy S23 FE modeli için son büyük işletim sistemi güncellemesinin Android 17 olacağı yazıyor. Aynı durum, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra için de geçerli. Dört telefon da Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile piyasaya sürüldü. Samsung'un dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sözüyle geldiler. Cihazlar, Android 14, Android 15 ve Android 16 güncellemesini aldılar. Android 17, son büyük yükseltme olacak.

Bununla birlikte, One UI 9.0 kararlı güncellemesinin Galaxy S23 serisine gelmesi biraz zaman alacak. Bunun nedenlerinden biri, kararlı güncelleme dağıtımının yeni katlanabilir telefonlar dışında henüz başlamamış olması. Yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 ve Flip8, One UI 9 ile gelen ilk cihazlar oldu.

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