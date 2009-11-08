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Audio-Technica'dan aktif gürültü önleyebilen circumaural kulaklık: ANC7b

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Audio-Technica'dan aktif gürültü önleyebilen circumaural kulaklık: ANC7b
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Japonya merkezli dünyanın köklü ses ekipman üreticilerinde Audio-Technica, çevredeki sesleri aktif olarak azaltabilen kafa üstü (circumaural) tarzındaki yeni kulaklığı ANC7b QuietPoint' i duyurdu.

Bünyesinde 40mm'lik Neodymium mıknatıslı sürücüleri sayesinde 109db değerinde SPL (Sound pressure level), 300Ohm'luk empedans sağlayan kulaklığın frekans cevabı ise 10Hz ile 25.5kHz arasında. Audio-Technica'nın elektronik gürültü önleme teknolojisi QuietPoint ile %85'e kadar çevredeki sesi izole edebilen ANC7b, bu sayede gürültü kirliliği olan ortamlarda kullanıcılara sadece dinledikleri müzikleri duymalarına imkan veriyor. AAA alkali pili ile 40 saate kadar çalışabilen kulaklığın kutu içeriğinde ¼ inçlik (6.3mm) jak adaptörü, uçak adaptörü ile bir de taşıma çantası bulunuyor.

Audio-Technica'nın yetkili satıcılarından satışa sunulan ANC7b QuietPoint'in tavsiye edilen satış fiyatı ise 220 dolar olarak belirlenmiş.

Audio-Technica'dan aktif gürültü önleyebilen circumaural kulaklık: ANC7b
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<a href="http://www.audio-technica.com/cms/headphones/1c7efaa15727a938/index.html"><strong>Audio-Technica </strong></a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TELESCOPE 10 yıl
bu empedans özelliği ile insanın gözlerini kapatarak,dinleme yaparken dinlenen müziğin büyüsü ile bir yerlere götüreceğini sanıyorum,ekonomisine uyanlara iyi bir ürün haberi teşekkürler
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