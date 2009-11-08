Audio-Technica'dan aktif gürültü önleyebilen circumaural kulaklık: ANC7b

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Japonya merkezli dünyanın köklü ses ekipman üreticilerinde Audio-Technica, çevredeki sesleri aktif olarak azaltabilen kafa üstü (circumaural) tarzındaki yeni kulaklığı ANC7b QuietPoint' i duyurdu.

Bünyesinde 40mm'lik Neodymium mıknatıslı sürücüleri sayesinde 109db değerinde SPL (Sound pressure level), 300Ohm'luk empedans sağlayan kulaklığın frekans cevabı ise 10Hz ile 25.5kHz arasında. Audio-Technica'nın elektronik gürültü önleme teknolojisi QuietPoint ile %85'e kadar çevredeki sesi izole edebilen ANC7b, bu sayede gürültü kirliliği olan ortamlarda kullanıcılara sadece dinledikleri müzikleri duymalarına imkan veriyor. AAA alkali pili ile 40 saate kadar çalışabilen kulaklığın kutu içeriğinde ¼ inçlik (6.3mm) jak adaptörü, uçak adaptörü ile bir de taşıma çantası bulunuyor.

Audio-Technica'nın yetkili satıcılarından satışa sunulan ANC7b QuietPoint'in tavsiye edilen satış fiyatı ise 220 dolar olarak belirlenmiş.

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