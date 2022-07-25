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    Web 3.0'ın müzik platformu Audius hacklendi

    Blokzincir tabanlı müzik platformu Audius, 18 milyon AUDIO jetonlarını kaptırdı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bilgisayar korsanı, jetonlarını yaklaşık 1.1 milyon dolara elden çıkardı.
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    Audius hacklendi
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    Sanatçıların şarkılarını uygulamaya yüklemelerine olanak tanıyan ve hayranları doğrudan sanatçılarla buluşturan müzik akış hizmeti Audius, kötü niyetli bir yönetim teklifini kabul ederek saldırıya uğradı. Hacker, ele geçirdiği 18 milyon AUDIO jetonlarını 1.1 milyon dolar karşılığında sattı.

    Sorunu düzeltmek amacıyla akıllı sözleşme durduruldu

    Merkeziyetsiz müzik platformu Audius, bilgisayar korsanının kötü niyetli yönetim oyu kullanarak topluluk hazinesinden fon çaldığını ve akıllı sözleşmedeki sorunların tespit edilip düzeltildiği bildirdi.

    Güvenlik firması CertiK'e göre, hacker Audius’un yönetim sistemi tarafından kullanılan akıllı sözleşmedeki belirli yapılandırmaları başarıyla değiştirdi. Zincir verilerine göre saldırı cumartesi günü gerçekleşti. 

    Çalınan tokenlerin piyasa değerinin 6 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi. Hacker, piyasadaki oynaklık nedeniyle 705 Ethereum’a (1,1 milyon dolar) sattı. Çalınan fonlar hala bilgisayar korsanının adresinde duruyor.

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