Starbucks, gelecek ay Web 3.0 tabanlı ödül programını açıklayacak

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Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz, şirketin daha fazla müşteri çekmek ve onları elde tutmak için yeni bir Web 3.0 ödül programı başlatmak istediğini belirtti.

NFT koleksiyonu bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek

NFT'ler, sadece dijital koleksiyon olmaktan çıktığı gibi özel içeriklerden ve avantajlardan yararlanma imkanını sunmaya devam ediyor. Web 3.0 alanına girmeyi duyuran Starbucks da bu özel içerikleri ve avantajları müşterilerine sunmayı hedefliyor.

NFT koleksiyonlarıyla iş ortamını daha da büyüteceğine inanan firma, bu yıl birçok haberin gündeme geleceğini açıkladı. NFT'lerin hangi ağ üzerinde inşa edileceği gibi detaylar henüz belli değil.

Web 3.0 nedir, özellikleri neler? 2 hf. önce eklendi

CEO, bu girişimin Starbucks Rewards ekosistemine NFT'lerle hem bir ödül hem de bir topluluk oluşturmayı amaçladıklarından bahsetti. Şirket, bu hareketiyle genç müşteri tabanını genişletmek istiyor.

Schultz'a göre, şirket yeni Web 3.0 girişiminin detaylarını 13 Eylül'de Seattle'daki yıllık "Yatırımcı Günü" etkinliği sırasında tanıtacak.

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