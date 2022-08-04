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    Starbucks, gelecek ay Web 3.0 tabanlı ödül programını açıklayacak

    Starbucks, önümüzdeki ay kahve temalı NFT'leri içeren Web 3.0 girişimini tanıtmaya hazırlanıyor. NFT'ler dijital koleksiyondan ziyade sahiplerine de özel içerik ve bazı avantajlar sağlayacak.
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    Starbucks, Web 3.0 dünyasına giriyor
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    Starbucks'ın CEO'su Howard Schultz, şirketin daha fazla müşteri çekmek ve onları elde tutmak için yeni bir Web 3.0 ödül programı başlatmak istediğini belirtti. 

    NFT koleksiyonu bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek

    NFT'ler, sadece dijital koleksiyon olmaktan çıktığı gibi özel içeriklerden ve avantajlardan yararlanma imkanını sunmaya devam ediyor. Web 3.0 alanına girmeyi duyuran Starbucks da bu özel içerikleri ve avantajları müşterilerine sunmayı hedefliyor.

    NFT koleksiyonlarıyla iş ortamını daha da büyüteceğine inanan firma, bu yıl birçok haberin gündeme geleceğini açıkladı. NFT'lerin hangi ağ üzerinde inşa edileceği gibi detaylar henüz belli değil.

    CEO, bu girişimin Starbucks Rewards ekosistemine NFT'lerle hem bir ödül hem de bir topluluk oluşturmayı amaçladıklarından bahsetti. Şirket, bu hareketiyle genç müşteri tabanını genişletmek istiyor. 

    Schultz'a göre, şirket yeni Web 3.0 girişiminin detaylarını 13 Eylül'de Seattle'daki yıllık "Yatırımcı Günü" etkinliği sırasında tanıtacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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