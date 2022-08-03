Flutter nedir? Özellikleri ve avantajları nedir?

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Google tarafından Dart programlama dili ile geliştirilen Flutter, bir yazılım geliştirme kitidir. Google, açık kaynak felsefesini benimseyerek arkasına Toyota, BMW, Ebay ve Philips gibi devlerin desteğini de aldı. Hızlı bir emekleme sürecinin ardından sektördeki yerini almaya başlayan Flutter, günümüzde birçok uygulamayı geliştirmek için kullanılıyor.

Flutter ile 6 farklı platforma geliştirme yapılabiliyor

Flutter, başlangıçta Android ve iOS gibi mobil cihazlara tek bir kod yapısı ile uygulama geliştirmek için tasarlanmıştır. Artık web siteleri, masaüstü işletim sistemleri ve gömülü sistemler için de desteğini sürdürüyor. Tek bir kod yapısıyla birden fazla platformlara uygulama geliştirmek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilebileceği anlamına geliyor.

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JavaScript’in Google tarafından yeterli ve “gerçek bir programlama dili” olarak görülmemesi üzerine geliştirilen Dart, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Flutter ve Dart ayrılmaz birer ikili gibi gözükse de Flutter, programlama dili olarak yanlış algılanmaktadır. Flutter bir yazılım geliştirme kiti (SDK), Dart ise bir programlama dilidir.

Dart dilinin en büyük avantajlarından biri ise çalıştığı sistemdeki özgün (native) dile çevrilebilme yeteneğidir. Dart’a çok yönlülük kazandıran bu özelliği sayesinde, Dart’ın yükselen programlama dillerinden biri olabileceğini öngörebiliriz. C, C# ve Java gibi dillere sözdizimi açısından benzerlik sağlayan Dart, bu dilleri daha önce öğrenmiş yazılımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Flutter, arayüz tasarımında widget yapısını kullanıyor

Flutter, neredeyse tamamen widget dediğimiz yapılardan oluşur. Her şey, her yapı widget olarak olarak tasarlanmıştır. Widget içerisinde widget, hatta widget içerisinde onlarca widget kullanılarak arayüz tasarlanabilir. Kullanımı oldukça esnek olan bu widget’ları istenildiği gibi düzenleyerek hızlıca kod yazılabilmesi Flutter’ın artı özelliklerinden sadece bir tanesidir.

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Özgün programlama mı, çapraz programlama mı?

Gelişen teknolojiyle beraber günümüzdeki cihazların donanımları da her seferinde bir üst seviyeye taşınıyor. Performansı artan bu cihazlar, çapraz programlama ile geliştirilen fazla kaynak kullanan uygulamaların da üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Fazla alan kaplaması Flutter'ın dezavantajlarından biridir. Her ne kadar özgün (native) programlama daha iyi olsa da Flutter, hızlı kod geliştirme imkanı ve native performansa yakın değerleriyle bu açığı kapatmak istiyor.

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İçerisinde 2D render motoru barındıran Flutter ile Material Design veya Cupertino (iOS tarzı) tasarımlarına sahip zengin widget’lar kullanılarak birden fazla platformlara tek kod tabanında efektif uygulamalar geliştirilebilir. Bununla da yetinmeyen Flutter, platforma özgün kullanılan programlama dilleriyle de kod yazma desteğini sunuyor. Bu, bir uygulamayı istenirse yüzde 90 Dart diliyle kalan yüzde 10'unu da platforma özel Kotlin, Swift gibi dillerle de tamamlanabilir demektir.

Ücretsiz kaynaklar

Flutter ile ilgili en güncel ve en iyi kaynak elbette kendi sitesinde bulunan dökümandır. Bu dökümana şu linkten ulaşabilirsiniz: Flutter Dökümantasyon.

Youtube üzerinden hala temel düzeyde içerik üreten kanallar olduğu gibi ücretsiz kaliteli içeriğe ulaşabileceğiniz kanallar da mevcuttur. Orta ve ileri seviyede kaliteli içerikler için geçmişte Google Developer Expert ( GDE ) deneyimi olan Veli Bacık ’ın kanalı HardwareAndro'yu ziyaret edebilirsiniz.

Udemy gibi platformlardan da dilerseniz popülerliğine göre ücretli ve ücretsiz eğitimlere ulaşabilirsiniz. Flutter ekibinden olan Dr. Angela Yu'nun eğitim setleri başlangıç için uygun olabilir.

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