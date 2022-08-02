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    Linux Mint 21 kararlı sürümü çıktı

    Son kullanıcıya hitap eden Ubuntu tabanlı popüler Linux dağıtımlarından biri olan Mint, 21. kararlı sürümüyle indirilebilir durumda. İşte son sürümde gelen yenilikler:
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    Linux Mint 21 çıktı
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    Ubuntu tabanlı olarak geliştirilen Linux Mint, DistroWatch'a göre yıllardır popülerliğini koruyor. Son sürümü de Ubuntu'nun uzun vadeli destek sürümü olan Ubuntu 22.04 LTS'ye dayanmaktadır. Bu, kullanıcılara temel ince ayarlar sağlamanın yanı sıra beş yıl boyunca sistem için garantili güvenlik güncellemeleri olduklarını bilmenin rahatlığını sağlar.

    Linux Mint 21 ile gelen birkaç yenilikler

    • Hızlı ve kayganlık arasında iyi bir denge kurulan pencere animasyonları geliştirildi. 
    • Bluetooth cihazlarına bağlanmak için yeni bir araç sunuldu.
    • Simge paketi yeniden tasarlandı.
    • Not uygulaması, mevcut yapışkan notları çoğaltabiliyor.
    • Kullanıcıya sistem performansını etkileyecek aktif bir sürecin olup olmadığını göstermek amacıyla tepsi alanına küçük bir gösterge eklendi.
    • Kapatma zaman aşımı 10 saniyeye düşürüldü.
    • Xviewer belge görüntüleyici, dizin taramayı gerçekleştirir.
    • Nvidia Prime uygulaması ile grafik kartı değişimini iptal edebiliyor.

    Mint 21, ayrıca LibreOffice ve Firefox gibi popüler linux yazılımlarının en son sürümleriyle geliyor. Daha fazlası için sürüm notlarına göz atabilirsiniz. 

    Linux Mint, üç farklı masaüstü ortamıyla geliyor. Tercihe göre istediğiniz ortamı seçme şansına sahipsiniz. XFCE sürümü, düşük sistemlerde boştayken yaklaşık 500MB RAM tüketiyor. Sistem özellikleri kötü bir bilgisayara sahipseniz XFCE arayüzlü olan sürümü kullanmanızda fayda var.

    Linux Mint 21 için sistem gereksinimleri Linux Mint 20'den bu yana değişmedi. Bu nedenle bilgisayarınız oldukça modernse (64 bit işlemci, en az 2 GB RAM ve 15 GB boş alan) denemekten çekinmeyin. Linux dağıtımlarını sisteminize kurmadan da USB bellek üzerinden deneyebildiğinizi hatırlatalım. Denemek isterseniz eğer seçtiğiniz bir ortamı resmi web sitesi üzerinden indirdikten sonra kurulum adımlarına da kılavuzdan bakarak ilerleyebilirsiniz. İndirilen imajı doğrulamayı da unutmayın!

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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