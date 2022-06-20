Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AUO oyuncular için 540Hz monitör geliştiriyor

    Oyuncu monitörleri pazarında artık yavaş yavaş 500Hz tazeleme hızı seviyelerinin üzerine çıkıyoruz. Bununla birlikte halen potansiyeli kullanabilecek ekran kartı mevcut değil. 
    Oy Ver

    AUO

    Geçtiğimiz haftalarda Asus tarafından dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünün tanıtılmasının ardından AUO firması yeni rekor için çalışmalara başladı. Dünyanın ilk 540Hz oyuncu monitörü çok yakın.

    AUO rekor kıracak

    AUO tarafından eSpor sektörüne yönelik olarak geliştirilen yeni bir monitör modeli 540Hz tazeleme hız seviyesine ulaşabiliyor. Böylece Asus ROG Swift 500 modelinin elinden rekoru almış oluyor.

    AUO yeni modelini Nvidia GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları ile paralel olarak piyasaya sürecek. Zira monitörün tam potansiyelini bu ekran kartları kullanabilecek. Mevcut RTX 3090 Ti ekran kartı ile yapılan testler en fazla 350fps sınırına kadar çıkılabiliyor.

    Asus ROG Swift 500 ise RTX 3090 ekran kartı ile en düşük kalitede dahi 343fps performans alabilmiş. Yani oyunlarda 400fps ve üzeri ekran değerleri alabilmek için en azından gelecek yıl başlarına kadar beklemek gerekecek. AUO ayrıca 240Hz, 360Hz ve 480Hz olarak farklı monitör modelleri de hazırlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız