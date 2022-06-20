AUO oyuncular için 540Hz monitör geliştiriyor

Geçtiğimiz haftalarda Asus tarafından dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünün tanıtılmasının ardından AUO firması yeni rekor için çalışmalara başladı. Dünyanın ilk 540Hz oyuncu monitörü çok yakın.

AUO rekor kıracak

AUO tarafından eSpor sektörüne yönelik olarak geliştirilen yeni bir monitör modeli 540Hz tazeleme hız seviyesine ulaşabiliyor. Böylece Asus ROG Swift 500 modelinin elinden rekoru almış oluyor.

Asus, dünyanın ilk 500hz oyuncu monitörünü tanıttı 3 hf. önce eklendi

AUO yeni modelini Nvidia GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları ile paralel olarak piyasaya sürecek. Zira monitörün tam potansiyelini bu ekran kartları kullanabilecek. Mevcut RTX 3090 Ti ekran kartı ile yapılan testler en fazla 350fps sınırına kadar çıkılabiliyor.

Asus ROG Swift 500 ise RTX 3090 ekran kartı ile en düşük kalitede dahi 343fps performans alabilmiş. Yani oyunlarda 400fps ve üzeri ekran değerleri alabilmek için en azından gelecek yıl başlarına kadar beklemek gerekecek. AUO ayrıca 240Hz, 360Hz ve 480Hz olarak farklı monitör modelleri de hazırlıyor.

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