Apple, yeni nesil Studio Display üzerinde çalışıyor: 2026’da gelebilir

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Tam Boyutta Gör 1990 ve 2000’li yıllarda kendi monitörlerini ve ekranlarını satışa sunan Apple, 2011 yılında Thunderbolt Display ile ilk modern monitörünü tanıtmıştı. Firma, 2016 yılında bu ürünü satıştan çekerek profesyonel işler için LG UltraFine serisini önermeye başlamıştı. Bu hamle ile Apple’ın ekran pazarından tamamen çekildiği düşünülse de firma, profesyonel kullanıcılar için 2019 yılında ProDisplay XDR ürününü tanıtmıştı. Firmanın monitör pazarından çekilmediğini gösteren bu hamlenin ardından Apple, 2022 yılında da Studio Display’i satışa sunmuştu. Peki firma, monitör üretmeye devam edecek mi?

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Yeni nesil Studio Display, 2026 yılında satışa sunulabilir

Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On bülteninde şirketin ekran teknolojileri hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, “J427” kod adlı yeni nesil Studio Display üzerinde çalışıyor ve bu monitörün M5 çipli Mac cihazlarıyla birlikte 2026’da tanıtılması bekleniyor. Gurman ayrıca, yeni Studio Display’in tasarım açısından mevcut modele büyük ölçüde benzeyeceğini ve ekran boyutunun değişmeyeceğini ifade etti.

Gurman, yeni Studio Display’in teknik özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmazken, ünlü analist Ross Young, Apple’ın mini-LED teknolojisine sahip 27 inçlik yeni bir monitör geliştirdiğini iddia etti. Young’a göre bu monitör, 2025’in sonlarında veya 2026’nın başlarında piyasaya sürülebilir. Eğer bu bilgiler doğruysa, Apple’ın yeni Studio Display modeli mini-LED panel ile gelebilir. Bunun yanı sıra, Gurman yeni nesil Pro Display XDR’ın Apple için şu an bir öncelik taşımadığını da belirtti.



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