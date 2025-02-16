Apple, yeni nesil Studio Display üzerinde çalışıyor: 2026’da gelebilir

Yeni nesil Studio Display, 2026 yılında satışa sunulabilir
Apple’a yakın kaynaklarıyla bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On bülteninde şirketin ekran teknolojileri hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, “J427” kod adlı yeni nesil Studio Display üzerinde çalışıyor ve bu monitörün M5 çipli Mac cihazlarıyla birlikte 2026’da tanıtılması bekleniyor. Gurman ayrıca, yeni Studio Display’in tasarım açısından mevcut modele büyük ölçüde benzeyeceğini ve ekran boyutunun değişmeyeceğini ifade etti.
Gurman, yeni Studio Display’in teknik özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmazken, ünlü analist Ross Young, Apple’ın mini-LED teknolojisine sahip 27 inçlik yeni bir monitör geliştirdiğini iddia etti. Young’a göre bu monitör, 2025’in sonlarında veya 2026’nın başlarında piyasaya sürülebilir. Eğer bu bilgiler doğruysa, Apple’ın yeni Studio Display modeli mini-LED panel ile gelebilir. Bunun yanı sıra, Gurman yeni nesil Pro Display XDR’ın Apple için şu an bir öncelik taşımadığını da belirtti.
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