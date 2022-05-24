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    Asus ROG Swift 500Hz tanıtıldı: Dünyanın ilk 500hz G-SYNC oyuncu monitörü

    Piyasada bulunan oyuncu ekipmanları ile sektörde kendine büyük bir yer kazanmayı başaran Asus, dünyanın ilk 500Hz G-SYNC destekli oyuncu monitörünü tanıttı. İşte yeni monitörün tüm detayları
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    Asus, dünyanın ilk 500hz oyuncu monitörünü tanıttı
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    Günümüz bilgisayar sektöründe ROG markası adı altında oyuncu ekipmanları piyasaya süren Asus, dünyanın ilk 500 Hz G-SYNC monitörü ROG Swift 500Hz’i duyurdu. En son 2012 yılında dünyanın ilk 144hz monitörünü tanıtan şirket ilklere imza atmaya devam edecek gibi gözüküyor.

    ASUS ROG Swift 500Hz neler sunuyor?

    Asus tarafından rekabetçi oyunlar için tasarlanan yeni monitör, hareket netliğinde en tepeye oynamak amacıyla 24,1 boyutlarında FHD ''E-TN'' (eSports TN) panelden güç alıyor. Bununla birlikte Nvidia’nın G-SYNC eSports desteğine sahip olan Asus ROG Swift 500Hz, ayrıca oyunlarda yaşanan gecikmeyi minimuma indirmek amacıyla kullanıcılara gerçek zamanlı istatistikler sunan Reflex Analyzer teknolojisini kullanıyor.

    ASUS ROG Swift 500Hz’in en önemli özelliğinin 60 Hz ekranlardan sekiz daha hızlı olan 500 Hz yenileme hızı olduğunu belirten Asus, eSports TN teknolojisi sayesinde standart TN panellerden yüzde 60 daha iyi yanıt süreleri vaat ediyor. Renklerin daha canlı görünmesini ve düşmanın konumunu ele verebilecek vurguları arttıran "Esports Vibrance" isimli özel bir teknolojiye de ev sahipliği yapan monitörün fiyatı henüz açıklanmadı. 

    Teknik Özellikler

    Panel Tipi

    Esports TN Panel

    Panel Boyutu

    24,1 inç (16:9)

    Çözünürlük

    1920 x 1080

    Parlaklık

    400 cd/m² (Tipik)

    Yenileme hızı

    500 Hz

    Özellikler

    Nvidia Reflex Analyzer

    Nvidia G-SYNC

    Bağlantı Seçenekleri

    1x DisplayPort™ 1.4

    1x HDMI® 2.0

    2x USB 3.2

    1x Kulaklık jakı
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    AirSupport 2 gün önce

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    TheEndBeqins 2 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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