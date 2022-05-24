Asus ROG Swift 500Hz tanıtıldı: Dünyanın ilk 500hz G-SYNC oyuncu monitörü

Günümüz bilgisayar sektöründe ROG markası adı altında oyuncu ekipmanları piyasaya süren Asus, dünyanın ilk 500 Hz G-SYNC monitörü ROG Swift 500Hz’i duyurdu. En son 2012 yılında dünyanın ilk 144hz monitörünü tanıtan şirket ilklere imza atmaya devam edecek gibi gözüküyor.
ASUS ROG Swift 500Hz neler sunuyor?
Asus tarafından rekabetçi oyunlar için tasarlanan yeni monitör, hareket netliğinde en tepeye oynamak amacıyla 24,1 boyutlarında FHD ''E-TN'' (eSports TN) panelden güç alıyor. Bununla birlikte Nvidia’nın G-SYNC eSports desteğine sahip olan Asus ROG Swift 500Hz, ayrıca oyunlarda yaşanan gecikmeyi minimuma indirmek amacıyla kullanıcılara gerçek zamanlı istatistikler sunan Reflex Analyzer teknolojisini kullanıyor.
ASUS ROG Swift 500Hz’in en önemli özelliğinin 60 Hz ekranlardan sekiz daha hızlı olan 500 Hz yenileme hızı olduğunu belirten Asus, eSports TN teknolojisi sayesinde standart TN panellerden yüzde 60 daha iyi yanıt süreleri vaat ediyor. Renklerin daha canlı görünmesini ve düşmanın konumunu ele verebilecek vurguları arttıran "Esports Vibrance" isimli özel bir teknolojiye de ev sahipliği yapan monitörün fiyatı henüz açıklanmadı.
Teknik Özellikler
|
Panel Tipi
|
Esports TN Panel
|
Panel Boyutu
|
24,1 inç (16:9)
|
Çözünürlük
|
1920 x 1080
|
Parlaklık
|
400 cd/m² (Tipik)
|
Yenileme hızı
|
500 Hz
|
Özellikler
|
Nvidia Reflex Analyzer
Nvidia G-SYNC
|
Bağlantı Seçenekleri
|
1x DisplayPort™ 1.4
1x HDMI® 2.0
2x USB 3.2
1x Kulaklık jakı
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