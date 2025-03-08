Dünyanın İlk 4K 240Hz IPS Black Monitörü: LG Ultragear 27G850A Avrupa'da Tanıtıldı

Tam Boyutta Gör LG, oyun dünyasında devrim yaratacak yeni monitörü Ultragear 27G850A'yı Avrupa pazarına sessizce tanıttı. Dünyanın ilk 4K çözünürlüğe sahip 240Hz yenileme hızlı IPS Black panelli oyun monitörü olma özelliğini taşıyan bu yeni ürün, oyun severlerin dikkatini çekmeyi başardı. İlk olarak LG'nin Japonya ve Hong Kong web sitelerinde görülen 27 inçlik monitör, şimdi Avrupa pazarında yerini aldı.

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İşte LG Ultragear 27G850A'nın özellikleri ve fiyatı:

Ultragear 27G850A, LG Display'in özel olarak geliştirdiği Nano IPS Black teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde standart IPS panellerinin iki katı olan 2000:1 kontrast oranı sunarak, oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Monitörün en dikkat çekici özelliklerinden biri kullanıcılara çift mod arasında geçiş yapma imkanı sunması. Bu sayede oyuncular 4K/240Hz veya 1080p/480Hz modları arasında tercih yapabiliyorlar. İkinci modda ekran boyutu 24 inçe düşürülerek, daha yüksek yenileme hızına ulaşılması sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Profesyonel oyuncuların ihtiyaç duyduğu tüm teknolojileri bünyesinde barındıran monitör, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync desteği sunarak yırtılma sorunlarını ortadan kaldırıyor. 1 ms GtG tepki süresi ile anlık hareketlerde bile bulanıklık yaşanmıyor. Renk konusunda da iddialı olan 27G850A, 10 bit renk derinliği ve %99 DCI-P3 renk gamı kapsamı ile profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde.

Standart modda 450 nit parlaklık sunan monitör, HDR içeriklerde 670 nit seviyesine ulaşabiliyor. Bağlantı noktaları açısından da oldukça zengin olan monitörde DisplayPort 2.1 bulunuyor. Ancak LG'nin tercih ettiği UHBR13.5 bant genişliği (54 Gbps), sıkıştırılmamış 4K/240Hz sinyalleri için yeterli değil. Bu durum, bazı kullanıcılar için sınırlayıcı bir faktör olabilir.

Tam Boyutta Gör Bağlantı seçenekleri iki adet HDMI portu, bir USB hub ve DTS Headphone:X destekli ses jakı ile tamamlanıyor. Ergonomik açıdan da düşünülmüş olan monitörde eğim, yükseklik, döndürme ve pivot ayarlarına sahip fonksiyonel bir stand bulunuyor. Fiyatlandırma tarafında ise LG Ultragear 27G850A'nın Avrupa fiyatı 799 Euro olarak belirlenmiş durumda. Hong Kong'da ise 6.980 HK$ (yaklaşık 900 ABD Doları) fiyat etiketiyle listelenen monitörün ABD ve İngiltere pazarlarında ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

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LG Ultragear 27G850A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı