Dünyanın İlk 4K 240Hz IPS Black Monitörü: LG Ultragear 27G850A Avrupa'da Tanıtıldı

İşte LG Ultragear 27G850A'nın özellikleri ve fiyatı:
Ultragear 27G850A, LG Display'in özel olarak geliştirdiği Nano IPS Black teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde standart IPS panellerinin iki katı olan 2000:1 kontrast oranı sunarak, oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Monitörün en dikkat çekici özelliklerinden biri kullanıcılara çift mod arasında geçiş yapma imkanı sunması. Bu sayede oyuncular 4K/240Hz veya 1080p/480Hz modları arasında tercih yapabiliyorlar. İkinci modda ekran boyutu 24 inçe düşürülerek, daha yüksek yenileme hızına ulaşılması sağlanıyor.
Standart modda 450 nit parlaklık sunan monitör, HDR içeriklerde 670 nit seviyesine ulaşabiliyor. Bağlantı noktaları açısından da oldukça zengin olan monitörde DisplayPort 2.1 bulunuyor. Ancak LG'nin tercih ettiği UHBR13.5 bant genişliği (54 Gbps), sıkıştırılmamış 4K/240Hz sinyalleri için yeterli değil. Bu durum, bazı kullanıcılar için sınırlayıcı bir faktör olabilir.
İzlerken gu-rur-lan-dım...