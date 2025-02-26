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    Oyun ve profesyonel kullanım için yeni alternatif: Lenovo Legion Pro 34 tanıtıldı

    Lenovo, yüksek performans arayan oyuncular ve profesyoneller için geliştirdiği yeni Legion Pro 34 monitörünü duyurdu. 240Hz OLED ekranı ve ultra hızlı tepki süresi ile sürükleyici bir deneyim sunuyor.

    Lenovo Legion Pro 34 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Lenovo, oyun tutkunları ve profesyoneller için geliştirdiği yeni Legion Pro 34 monitörünü tanıttı. 240Hz yenileme hızına sahip bu 34 inçlik kavisli OLED ekran, yüksek performansı ve etkileyici görsel kalitesiyle dikkat çekiyor. 3440×1440 çözünürlüğü ve 800R kavis oranıyla kullanıcılara son derece sürükleyici bir deneyim sunuyor.

    OLED panelin getirdiği 1,500,000:1 kontrast oranı, derin siyahlar ve canlı renkler sağlarken, %99 sRGB ve %98.5 DCI-P3 renk gamı ile profesyonel düzeyde doğruluk sunuyor. 10-bit renk derinliği ve 1.07 milyar renk desteği sayesinde hem oyun hem de içerik üretimi için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 0.03ms tepki süresi ile en hızlı aksiyon sahnelerinde bile net görüntüler sunan monitör, HDR True Black 400 sertifikasıyla karanlık ve aydınlık alanlar arasındaki farkları en iyi şekilde yansıtıyor.

    Oyuncular için önemli bir detay olan değişken yenileme hızı desteği de unutulmamış. AMD FreeSync Premium Pro ve VESA AdaptiveSync teknolojileri sayesinde ekran yırtılması ve takılmalar önleniyor. Ayrıca, VESA ClearMR 13000 sertifikası, hareket halindeki görüntülerin daha net ve keskin görünmesini sağlıyor.

    Bağlantı noktaları konusunda da oldukça zengin bir seçenek sunan Legion Pro 34, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve 140W güç çıkışı sunan USB-C bağlantı noktasına sahip. Ek olarak, USB-A girişleri ve kablolu internet bağlantısı için RJ45 Ethernet portu bulunuyor. KVM anahtarı ile kullanıcılar, aynı klavye ve fareyi birden fazla cihazda rahatça kullanabiliyor.

    Ergonomi açısından yükseklik, eğim ve dönüş ayarlarına sahip standıyla konforlu bir kullanım sunan monitör, 100x100mm VESA montaj desteği sayesinde farklı kurulum seçeneklerine de uyum sağlıyor. Çift 5W hoparlör ve Waves MaxxAudio desteğiyle ses performansı da göz ardı edilmemiş.

    Lenovo, monitörün uzun ömürlü ve göz dostu olmasını sağlamak için yapay zeka destekli ortam ışığı sensörü, OLED yanma önleme teknolojisi ve göz yorgunluğunu azaltan sertifikalar gibi ek özellikleri de ürüne dahil etmiş durumda. 690 dolarlık lansman fiyatıyla satışa sunulan Legion Pro 34, yüksek performans arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

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