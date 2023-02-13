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    MTA yayınladı: İşte Türkiye'nin diri fay haritası!

    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) web sitesinde yer alan Diri Fay Haritası'na göre 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem oluşturabilecek diri faylar mevcut.
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    MTA yayınladı: İşte Türkiye'nin diri fay haritası! Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Diri Fay Haritası’na göre ülkemizde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

    MTA’nın web sitesinde yayınlanan haritaya göre 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri deprem meydana getirebilecek aktif fay hatları bulunuyor. Haritadaki karelere tıklayarak faylar hakkında detaylı çalışmalara ulaşabilirsiniz.

    https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari

    Elbistan fay haritası

    MTA yayınladı: İşte Türkiye'nin diri fay haritası! Tam Boyutta Gör

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 15 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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