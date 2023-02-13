MTA yayınladı: İşte Türkiye'nin diri fay haritası!

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) web sitesinde yer alan Diri Fay Haritası'na göre 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem oluşturabilecek diri faylar mevcut.