MTA yayınladı: İşte Türkiye'nin diri fay haritası!

MTA’nın web sitesinde yayınlanan haritaya göre 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri deprem meydana getirebilecek aktif fay hatları bulunuyor. Haritadaki karelere tıklayarak faylar hakkında detaylı çalışmalara ulaşabilirsiniz.
https://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/yenilenmis-diri-fay-haritalari
Elbistan fay haritasıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah