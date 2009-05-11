Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği, Intel'e rekor ceza kesebilir; 3.8 milyar dolar!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Avrupa Birliği, Intel'e rekor ceza kesebilir; 3.8 milyar dolar!
Tam Boyutta Gör

Antit-tröst yasalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hakkında yıllardır sürdürülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde karara bağlanması beklenen Intel'in rekor cezaya çarptırılabileceği söyleniyor. Kısa bir süre önce bazı analistler tarafından AMD'ye karşı tekelci tutum ve uygulamaları nedeniyle komisyon tarafından 1 milyar Avro'luk cezaya çarptırılabileceği iddia edilen dünya yarıiletken devi Intel'in çok daha büyük bir cezai yükümlülüğün altına girebileceği söyleniyor.

Saygın yayın organlarından Wall Street Journal'in haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun Intel'e keseceği fatura, daha önce telaffuz edilen rakamın çok üzerinde olabilir. Brüksel'deki kimi hukukçulara göre, Çarşamba günü netleşmesi beklenen ve yıllardır üzerinde araştırma-soruşturma yapılan anti-tröst davası kapsamında Intel'e rekor ceza kesilebilir. Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu üyesi Neelie Kroes, komisyon kuralları çerçevesinde Intel'e yıllık gelirinin %10 oranında ceza kesilebileceğini belirtiyor.

Neeli Kroes'in açıklaması doğrultusunda durum masaya yatırıldığında, geçtiğimiz yılı 38 milyar dolarlık gelirle kapayan Intel'in 3.8 milyar dolarlık ceze ile karşı karşıya kalacağı ihtimali gündeme geliyor. Yıllardır konuşulan ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan anti-tröst davasında nasıl bir karara varılacağı merakla bekleniyor.


http://online.wsj.com/article/SB124199204513504667.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 10 yıl
Max yazmamış yerine ben yazayım bari: "Hıımm. Bakalım başka ne ceza yiyecek. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 10 yıl
o kadar paramı yedin intel beter ol inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl
5.890.000.000ytl

1000ytl'den adam gibi bir bilgisayar cikiyor.. 5milyon 890 bin bilgisayar eder...6 milyon kisinin cezasini kesiyorlar diyebiliriz...ozellikle krizde diye dusunursek gayet anlamli... ne eksik ne fazla..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
para onlar icin sorun degil. intel icin olumlu bir gelişme cünkü reklamı yapılıyor :) insallah amerikada falan da olur böyle de bi 20 milyar dolar carptirilir. ucuzlatir cpularini...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
işlediği suç la kazandığı parayı kesseler iyyosa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
karşılarında düzgün rakip yoksa adamlar tabii tekel olur çok saçma bir ceza Ab amd yi desteklemek için saçmalıyor. Kesin bu parayı amd ye aktarırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 10 yıl
@*Furious*, düzelttim kâr yerine gelir yazmışım. 38 Milyar gelirinden 5.6 Milyar $ kârı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
takidinho 10 yıl
yahudilerin cebine gircegene avrupanın girsin tercih ederim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sewger 10 yıl

Orjinalden alıntı: takidinho

yahudilerin cebine gircegene avrupanın girsin tercih ederim..


kesinlikle katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Vereceksin 20-25 milyar dolar cezayı, belini doğrultabiliyor mu bakalım... (Ben de mi Max'a benzedim ne :S ? )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krak3n 10 yıl
Cep harçlıklarıdır bu paralar onların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 10 yıl
ee bu haberi ikinci kez yayınlanıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
bence o parayı amd ye verelim
:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
38 de 3.8

İnte'in çerez parası sanırım. Yine de ders olur umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +42 Bay Robot +38 sepulturgay +33 Askaparta +23 Wi Fi +22 frostburn +22 Johan Elmander +20 Mutlak.Sıfır +19 deoks +18 oly1786 +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9409 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
avrupa birliği
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj 10 yıl Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim