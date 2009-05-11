Avrupa Birliği, Intel'e rekor ceza kesebilir; 3.8 milyar dolar!

Tam Boyutta Gör

Antit-tröst yasalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hakkında yıllardır sürdürülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde karara bağlanması beklenen Intel'in rekor cezaya çarptırılabileceği söyleniyor. Kısa bir süre önce bazı analistler tarafından AMD'ye karşı tekelci tutum ve uygulamaları nedeniyle komisyon tarafından 1 milyar Avro'luk cezaya çarptırılabileceği iddia edilen dünya yarıiletken devi Intel'in çok daha büyük bir cezai yükümlülüğün altına girebileceği söyleniyor.

Saygın yayın organlarından Wall Street Journal'in haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun Intel'e keseceği fatura, daha önce telaffuz edilen rakamın çok üzerinde olabilir. Brüksel'deki kimi hukukçulara göre, Çarşamba günü netleşmesi beklenen ve yıllardır üzerinde araştırma-soruşturma yapılan anti-tröst davası kapsamında Intel'e rekor ceza kesilebilir. Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu üyesi Neelie Kroes, komisyon kuralları çerçevesinde Intel'e yıllık gelirinin %10 oranında ceza kesilebileceğini belirtiyor.

Neeli Kroes'in açıklaması doğrultusunda durum masaya yatırıldığında, geçtiğimiz yılı 38 milyar dolarlık gelirle kapayan Intel'in 3.8 milyar dolarlık ceze ile karşı karşıya kalacağı ihtimali gündeme geliyor. Yıllardır konuşulan ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan anti-tröst davasında nasıl bir karara varılacağı merakla bekleniyor.

http://online.wsj.com/article/SB124199204513504667.html