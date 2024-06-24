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    Anlık Bildirim

    Apple bir kez daha Avrupa’da soruşturma altında

    Avrupa Birliği düzenleyicileri Apple'ın, App Store müşterilerinin alternatiflere yönlendirilmesine izin vermediği için AB’nin DMA kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
    Apple bir kez daha Avrupa’da soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği rekabet düzenleyicileri bugün yaptıkları açıklamada Apple’a yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu. Düzenleyici organlar Apple'ın, App Store müşterilerinin alternatiflere yönlendirilmesine izin vermediği için DMA kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Apple eğer suçlu bulunursa teknoloji devini ağır bir para cezası bekliyor. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da Apple'ın geliştiricilerle yaptığı yeni sözleşme şartlarıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattığını açıkladı.

    Apple’ın başı Avrupa’da dertte

    Apple'a yönelik yapılan bu suçlama AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yaptığı ilk suçlama konumunda. Komisyonun nihai kararını vermek için 2025 yılının Mart ayına kadar süresi bulunuyor. DMA kurallarına göre suçlu bulunan şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilir. Soruşturma süreci içerisinde Apple, gerekli uygun ve uyumlu koşulları sağlayarak cezalardan kaçınabilir.

    Öte yandan Apple, uygulama geliştiricilerinden ve Komisyon'dan geri bildirim aldıktan sonra DMA'ya uymak için son birkaç ay içinde bir dizi değişiklik yaptığını söyledi. AB’nin düzenleyici organına göre ise Apple, App Store’da geliştiricilerin tüketicileri daha avantajlı teklifler ve içerik için alternatif kanallara serbestçe yönlendirmesini engelliyor. Komisyon'a göre Apple, geliştiricilerin kullanıcıları abonelik gibi içerik satın alabilecekleri bir web sayfasına gönderen bir bağlantı sağlayabildikleri bir sistem aracıyla yönlendirmelerine izin veriyor. Fakat bu bağlantı eklemesi yeterli görünmüyor. Zira bağlantı üzerinden yapılan satın alımlardan Apple yüksek bir komisyon alıyor. Ayrıca Apple'ın App Store aracılığıyla yeni müşterilerin ilk edinimi için geliştiricilerden aldığı ücretlerin "kesinlikle gerekli olanın ötesine geçtiğini" söyledi.

    Komisyon aynı zamanda Apple hakkında üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazalarına yönelik yeni sözleşme gereklilikleri, bunların gerekli ve orantılı olup olmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bu soruşturma “core technology fee” ücretlendirmesini de içeriyor. Apple hala kendi App Store'u dışındaki indirmeler için yüklenen uygulama başına 0,54 dolar tutarında bir ücret alıyor. Komisyon, bunun DMA ile uyumlu olup olmadığını araştırdığını söyledi.

    Tüm bunlara ek olarak Komisyon ayrıca alternatif bir uygulama mağazası veya uygulamanın indirilip kurulmasıyla ilgili “çok aşamalı kullanıcı yolculuğunu” da inceliyor. Düzenleyici, buradaki sürecin kullanıcılar için zahmetli olduğunu düşünüyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/06/24/apple-anti-steering-europe-breach-dma/ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3433
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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