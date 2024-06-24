Apple bir kez daha Avrupa’da soruşturma altında

Apple’ın başı Avrupa’da dertte
Apple'a yönelik yapılan bu suçlama AB’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yaptığı ilk suçlama konumunda. Komisyonun nihai kararını vermek için 2025 yılının Mart ayına kadar süresi bulunuyor. DMA kurallarına göre suçlu bulunan şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilir. Soruşturma süreci içerisinde Apple, gerekli uygun ve uyumlu koşulları sağlayarak cezalardan kaçınabilir.
Öte yandan Apple, uygulama geliştiricilerinden ve Komisyon'dan geri bildirim aldıktan sonra DMA'ya uymak için son birkaç ay içinde bir dizi değişiklik yaptığını söyledi. AB’nin düzenleyici organına göre ise Apple, App Store’da geliştiricilerin tüketicileri daha avantajlı teklifler ve içerik için alternatif kanallara serbestçe yönlendirmesini engelliyor. Komisyon'a göre Apple, geliştiricilerin kullanıcıları abonelik gibi içerik satın alabilecekleri bir web sayfasına gönderen bir bağlantı sağlayabildikleri bir sistem aracıyla yönlendirmelerine izin veriyor. Fakat bu bağlantı eklemesi yeterli görünmüyor. Zira bağlantı üzerinden yapılan satın alımlardan Apple yüksek bir komisyon alıyor. Ayrıca Apple'ın App Store aracılığıyla yeni müşterilerin ilk edinimi için geliştiricilerden aldığı ücretlerin "kesinlikle gerekli olanın ötesine geçtiğini" söyledi.
Komisyon aynı zamanda Apple hakkında üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazalarına yönelik yeni sözleşme gereklilikleri, bunların gerekli ve orantılı olup olmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bu soruşturma “core technology fee” ücretlendirmesini de içeriyor. Apple hala kendi App Store'u dışındaki indirmeler için yüklenen uygulama başına 0,54 dolar tutarında bir ücret alıyor. Komisyon, bunun DMA ile uyumlu olup olmadığını araştırdığını söyledi.
Tüm bunlara ek olarak Komisyon ayrıca alternatif bir uygulama mağazası veya uygulamanın indirilip kurulmasıyla ilgili “çok aşamalı kullanıcı yolculuğunu” da inceliyor. Düzenleyici, buradaki sürecin kullanıcılar için zahmetli olduğunu düşünüyor.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/06/24/apple-anti-steering-europe-breach-dma/ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3433 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.