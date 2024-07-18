Meta, gelişmiş yapay zekalarını Avrupa’dan uzak tutacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka konusunda rekabetin içerisinde olan Meta, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin belirsiz tutumundan endişe duyuyor. Yeni bir rapora göre şirket, yakında çıkacak olan çok modlu yapay zeka modelini Avrupa’daki müşterilerine sunmayacak. Benzer tutum firmanın sonraki modellerine de uygulanacak.

Meta’nın çok modlu yapay zekaları tanımlamadan da anlaşılacağı üzere sadece metin odaklı değil aynı zamanda görsel ve ses temelli çıkarımlar da yapıyor. Bu modeller Meta’nın Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi platformlarıyla birlikte Ray-Ban akıllı gözlüklerini güçlendirmek için tasarlanıyor.

Meta'nın yeni yapay zekaları AB'ye uğramayacak

Meta tarafından yapılan açıklamada “Önümüzdeki aylarda çok modlu bir Llama modeli yayınlayacağız, ancak Avrupa düzenleyici ortamının öngörülemeyen doğası nedeniyle AB'de yayınlamayacağız” dedi. Meta’nın bu hamlesi esasında sadece şirkete özgü değil. Benzer şekilde Apple, bir süre önce de Apple Intelligence’ı düzenleyici kurumlar nedeniyle Avrupa’da piyasaya sürmeyeceğini açıklamıştı. Bu arada şirket bu yılın başlarında çıkan Llama 3 modelini AB'ye getirecek.

Tam Boyutta Gör Meta’nın Llama modelleri sadece şirket içerisinde kullanılmıyor. Bunları bazı şirketler veya platformlar da hizmetlerini güçlendirmek için kullanıyorlar. Dolayısıyla yeni modelin AB’de sunulmaması gelecek modeli kullanmak isteyen şirketleri etkiliyor olacak. Veya bu modelleri kullanan Avrupalı şirketler, bu hizmetleri Avrupa’da sunamayacak.

Yapay zekâ eğitimlerinde iş çığırından çıktı 1 gün önce eklendi

Meta, yapay zeka modellerini eğitmek için açık kullanıcı verilerini kullanmak istiyor. Firma geçtiğimiz aylarda eğitim için Facebook ve Instagram kullanıcılarının kamuya açık gönderilerini kullanmayı planladığını söylemişti. Ancak AB’nin veri koruma yasası GDPR uyarken bunu yapmak mümkün değil.

Öte yandan Meta, yayınladığı bir blog yazısında, “Modellerimizi Avrupalıların hizmetlerimizde ve diğerlerinde paylaştıkları herkese açık gönderiler veya yorumlar gibi herkese açık içerikler üzerinde eğitmezsek, modeller ve bunların güç verdiği yapay zeka özellikleri önemli bölgesel dilleri, kültürleri veya sosyal medyadaki trend konuları doğru bir şekilde anlayamayacaktır” diyor. Dolayısıyla firma, açık kullanıcı verileri üzerinde eğitim olmadan modellerinin kötü hizmet sunacağını söylüyor.

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Meta, gelişmiş yapay zekalarını Avrupa’dan uzak tutacak