Meta, gelişmiş yapay zekalarını Avrupa’dan uzak tutacak

Meta’nın çok modlu yapay zekaları tanımlamadan da anlaşılacağı üzere sadece metin odaklı değil aynı zamanda görsel ve ses temelli çıkarımlar da yapıyor. Bu modeller Meta’nın Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi platformlarıyla birlikte Ray-Ban akıllı gözlüklerini güçlendirmek için tasarlanıyor.
Meta'nın yeni yapay zekaları AB'ye uğramayacak
Meta tarafından yapılan açıklamada “Önümüzdeki aylarda çok modlu bir Llama modeli yayınlayacağız, ancak Avrupa düzenleyici ortamının öngörülemeyen doğası nedeniyle AB'de yayınlamayacağız” dedi. Meta’nın bu hamlesi esasında sadece şirkete özgü değil. Benzer şekilde Apple, bir süre önce de Apple Intelligence’ı düzenleyici kurumlar nedeniyle Avrupa’da piyasaya sürmeyeceğini açıklamıştı. Bu arada şirket bu yılın başlarında çıkan Llama 3 modelini AB'ye getirecek.
Meta, yapay zeka modellerini eğitmek için açık kullanıcı verilerini kullanmak istiyor. Firma geçtiğimiz aylarda eğitim için Facebook ve Instagram kullanıcılarının kamuya açık gönderilerini kullanmayı planladığını söylemişti. Ancak AB’nin veri koruma yasası GDPR uyarken bunu yapmak mümkün değil.
Öte yandan Meta, yayınladığı bir blog yazısında, “Modellerimizi Avrupalıların hizmetlerimizde ve diğerlerinde paylaştıkları herkese açık gönderiler veya yorumlar gibi herkese açık içerikler üzerinde eğitmezsek, modeller ve bunların güç verdiği yapay zeka özellikleri önemli bölgesel dilleri, kültürleri veya sosyal medyadaki trend konuları doğru bir şekilde anlayamayacaktır” diyor. Dolayısıyla firma, açık kullanıcı verileri üzerinde eğitim olmadan modellerinin kötü hizmet sunacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.