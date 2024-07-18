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    Meta, gelişmiş yapay zekalarını Avrupa’dan uzak tutacak

    Avrupa Birliği’ndeki düzenleyiciler Meta’nın canını sıkmaya devam ediyor. Yeni bir rapora göre düzenleyici belirsizliği nedeniyle şirketin gelişmiş yapay zekaları Avrupa’ya gelmeyecek.
    Meta, gelişmiş yapay zekalarını Avrupa’dan uzak tutacak Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka konusunda rekabetin içerisinde olan Meta, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin belirsiz tutumundan endişe duyuyor. Yeni bir rapora göre şirket, yakında çıkacak olan çok modlu yapay zeka modelini Avrupa’daki müşterilerine sunmayacak. Benzer tutum firmanın sonraki modellerine de uygulanacak.

    Meta’nın çok modlu yapay zekaları tanımlamadan da anlaşılacağı üzere sadece metin odaklı değil aynı zamanda görsel ve ses temelli çıkarımlar da yapıyor. Bu modeller Meta’nın Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi platformlarıyla birlikte Ray-Ban akıllı gözlüklerini güçlendirmek için tasarlanıyor.

    Meta'nın yeni yapay zekaları AB'ye uğramayacak

    Meta tarafından yapılan açıklamada “Önümüzdeki aylarda çok modlu bir Llama modeli yayınlayacağız, ancak Avrupa düzenleyici ortamının öngörülemeyen doğası nedeniyle AB'de yayınlamayacağızdedi. Meta’nın bu hamlesi esasında sadece şirkete özgü değil. Benzer şekilde Apple, bir süre önce de Apple Intelligence’ı düzenleyici kurumlar nedeniyle Avrupa’da piyasaya sürmeyeceğini açıklamıştı. Bu arada şirket bu yılın başlarında çıkan Llama 3 modelini AB'ye getirecek.

    Meta, gelişmiş yapay zekalarını Avrupa’dan uzak tutacak Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Llama modelleri sadece şirket içerisinde kullanılmıyor. Bunları bazı şirketler veya platformlar da hizmetlerini güçlendirmek için kullanıyorlar. Dolayısıyla yeni modelin AB’de sunulmaması gelecek modeli kullanmak isteyen şirketleri etkiliyor olacak. Veya bu modelleri kullanan Avrupalı şirketler, bu hizmetleri Avrupa’da sunamayacak.

    Meta, yapay zeka modellerini eğitmek için açık kullanıcı verilerini kullanmak istiyor. Firma geçtiğimiz aylarda eğitim için Facebook ve Instagram kullanıcılarının kamuya açık gönderilerini kullanmayı planladığını söylemişti. Ancak AB’nin veri koruma yasası GDPR uyarken bunu yapmak mümkün değil.

    Öte yandan Meta, yayınladığı bir blog yazısında, “Modellerimizi Avrupalıların hizmetlerimizde ve diğerlerinde paylaştıkları herkese açık gönderiler veya yorumlar gibi herkese açık içerikler üzerinde eğitmezsek, modeller ve bunların güç verdiği yapay zeka özellikleri önemli bölgesel dilleri, kültürleri veya sosyal medyadaki trend konuları doğru bir şekilde anlayamayacaktır” diyor. Dolayısıyla firma, açık kullanıcı verileri üzerinde eğitim olmadan modellerinin kötü hizmet sunacağını söylüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    probiyotik kullananlar yorumları tam tahrik gücü ile kullanım mümkün değil replika gözlük nereden alınır aferin aç karna içilir mi whatsapp doğrulama kodu çok defa talep ettiniz

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