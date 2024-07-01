Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’ya dev bir ceza kesebilir

    Facebook'un ana şirketi Meta, "öde ya da onay ver" reklam modeli nedeniyle Avrupa'nın yeni dijital rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Meta, yüklü bir para cezası alabilir.
    AB, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’ya dev ceza kesebilir Tam Boyutta Gör
    Meta, tartışmalı reklam modeli nedeniyle Avrupa'nın yeni dijital rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Avrupa Komisyon’u Instagram ve Facebook’un sahibi Meta'ya "öde ya da onay ver" reklam modelinin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile uyumlu olmadığı yönündeki ön bulgularını bildirdi. Meta, uyum sürecini işletmemesi durumunda yüklü miktarda para cezasıyla karşılaşacak.

    Meta’nın başı Avrupa ile dertte

    Geçen yılın sonlarında Meta, Avrupalı Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamsız sürümler için ayda 12,99 €'ya (14 $) kadar ödeme yapmalarına olanak tanıyan "Reklamsız Abonelik" adlı bir hizmet başlatmıştı. Bu abonelik teklifini kabul etmeyenler ise mevcut kişiselleştirilmiş reklamlar içeren ücretsiz sürümleri kullanmaya devam ediyor.

    Avrupa Komisyonu ise bu ikili seçimin kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına rıza göstermeye zorladığını ve onlara Meta'nın sosyal ağlarının daha az kişiselleştirilmiş ancak eşdeğer bir versiyonunu sunmadığını söyledi. Komisyon’un ilk bulguları doğrulanırsa Meta, Dijital Piyasalar Yasası uyarınca küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una eşdeğer bir para cezasına çarptırabilir. 2023 yılı finansal sonuçlara göre bu ceza, Meta için 13,5 milyar dolar anlamına geliyor.

    AB, dev şirketleri dize getiriyor

    AB, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’ya dev ceza kesebilir Tam Boyutta Gör
    Dijital Piyasalar Yasası geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe girmiş ve hemen akabinde Apple, Google ve Meta için soruşturmalar açılmıştı. Yasa kapsamındaki ilk düzenleyici adım Apple için atıldı. Apple, uygulama geliştiricilerinin tüketicileri daha ucuz hizmetlere serbestçe yönlendirmesini engelleyerek DMA'yı ihlal etmekle suçlandı. Şimdi ise sırada Meta bulunuyor. Komisyon ayrıca Google'ın ana şirketi Alphabet'i de yeni yasa kapsamında soruşturuyor.

    Komisyon, Meta’ya ücret ödemeyi gerektirmeyen eşdeğer bir alternatif oluşturma çağrısında bulunuyor. Meta'nın bir çözüm sunması veya Komisyon’un soruşturmayı tamamlayıp nihai kararını vermesi için Mart 2025’e kadar süresi bulunuyor. Öte yandan Meta, "Reklamsız abonelik, Avrupa'daki en yüksek mahkemenin talimatını takip etmekte ve DMA ile uyumlu hareket etmektedir. Bu soruşturmayı sona erdirmek için Avrupa Komisyonu ile daha yapıcı bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

    Kaynakça https://www.engadget.com/meta-could-get-slapped-with-a-massive-fine-for-violating-the-eus-digital-markets-act-120053616.html https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rebul parfüm hangisi güzel anan reis kafamı hareket ettirince başım ağrıyor bir binanın ömrü nvidia geforce mx450

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız