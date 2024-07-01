AB, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’ya dev bir ceza kesebilir

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Tam Boyutta Gör Meta, tartışmalı reklam modeli nedeniyle Avrupa'nın yeni dijital rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Avrupa Komisyon’u Instagram ve Facebook’un sahibi Meta'ya "öde ya da onay ver" reklam modelinin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile uyumlu olmadığı yönündeki ön bulgularını bildirdi. Meta, uyum sürecini işletmemesi durumunda yüklü miktarda para cezasıyla karşılaşacak.

Meta’nın başı Avrupa ile dertte

Geçen yılın sonlarında Meta, Avrupalı Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamsız sürümler için ayda 12,99 €'ya (14 $) kadar ödeme yapmalarına olanak tanıyan "Reklamsız Abonelik" adlı bir hizmet başlatmıştı. Bu abonelik teklifini kabul etmeyenler ise mevcut kişiselleştirilmiş reklamlar içeren ücretsiz sürümleri kullanmaya devam ediyor.

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Avrupa Komisyonu ise bu ikili seçimin kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına rıza göstermeye zorladığını ve onlara Meta'nın sosyal ağlarının daha az kişiselleştirilmiş ancak eşdeğer bir versiyonunu sunmadığını söyledi. Komisyon’un ilk bulguları doğrulanırsa Meta, Dijital Piyasalar Yasası uyarınca küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una eşdeğer bir para cezasına çarptırabilir. 2023 yılı finansal sonuçlara göre bu ceza, Meta için 13,5 milyar dolar anlamına geliyor.

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Tam Boyutta Gör Dijital Piyasalar Yasası geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe girmiş ve hemen akabinde Apple, Google ve Meta için soruşturmalar açılmıştı. Yasa kapsamındaki ilk düzenleyici adım Apple için atıldı. Apple, uygulama geliştiricilerinin tüketicileri daha ucuz hizmetlere serbestçe yönlendirmesini engelleyerek DMA'yı ihlal etmekle suçlandı. Şimdi ise sırada Meta bulunuyor. Komisyon ayrıca Google'ın ana şirketi Alphabet'i de yeni yasa kapsamında soruşturuyor.

Komisyon, Meta’ya ücret ödemeyi gerektirmeyen eşdeğer bir alternatif oluşturma çağrısında bulunuyor. Meta'nın bir çözüm sunması veya Komisyon’un soruşturmayı tamamlayıp nihai kararını vermesi için Mart 2025’e kadar süresi bulunuyor. Öte yandan Meta, "Reklamsız abonelik, Avrupa'daki en yüksek mahkemenin talimatını takip etmekte ve DMA ile uyumlu hareket etmektedir. Bu soruşturmayı sona erdirmek için Avrupa Komisyonu ile daha yapıcı bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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AB, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’ya dev ceza kesebilir