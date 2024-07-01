AB, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta’ya dev bir ceza kesebilir

Meta’nın başı Avrupa ile dertte
Geçen yılın sonlarında Meta, Avrupalı Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamsız sürümler için ayda 12,99 €'ya (14 $) kadar ödeme yapmalarına olanak tanıyan "Reklamsız Abonelik" adlı bir hizmet başlatmıştı. Bu abonelik teklifini kabul etmeyenler ise mevcut kişiselleştirilmiş reklamlar içeren ücretsiz sürümleri kullanmaya devam ediyor.
Avrupa Komisyonu ise bu ikili seçimin kullanıcıları kişisel verilerinin kullanılmasına rıza göstermeye zorladığını ve onlara Meta'nın sosyal ağlarının daha az kişiselleştirilmiş ancak eşdeğer bir versiyonunu sunmadığını söyledi. Komisyon’un ilk bulguları doğrulanırsa Meta, Dijital Piyasalar Yasası uyarınca küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una eşdeğer bir para cezasına çarptırabilir. 2023 yılı finansal sonuçlara göre bu ceza, Meta için 13,5 milyar dolar anlamına geliyor.
AB, dev şirketleri dize getiriyor
Komisyon, Meta’ya ücret ödemeyi gerektirmeyen eşdeğer bir alternatif oluşturma çağrısında bulunuyor. Meta'nın bir çözüm sunması veya Komisyon’un soruşturmayı tamamlayıp nihai kararını vermesi için Mart 2025’e kadar süresi bulunuyor. Öte yandan Meta, "Reklamsız abonelik, Avrupa'daki en yüksek mahkemenin talimatını takip etmekte ve DMA ile uyumlu hareket etmektedir. Bu soruşturmayı sona erdirmek için Avrupa Komisyonu ile daha yapıcı bir diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.Kaynakça https://www.engadget.com/meta-could-get-slapped-with-a-massive-fine-for-violating-the-eus-digital-markets-act-120053616.html https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3582 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.