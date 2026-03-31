İran savaşı yenilenebilir enerjiye olan talebi patlattı: Yeni motto enerji bağımsızlığı

Petrol ve gaz fiyatlarında sert artışlar
Brent petrol fiyatları, çatışmanın başlamasından bu yana yüzde 50’den fazla artarak varil başına 116 dolar seviyesine ulaştı. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, günlük 20 milyon varil petrol akışını engelliyor. Hollanda TTF doğal gaz fiyatları ise yüzde 70 yükselerek Mart 2026’yı son yılların en yüksek aylık artışıyla kapatmaya doğru götürüyor. ABD’de benzin fiyatları, San Francisco’da galon başına 6,81 dolara kadar çıktı. Türkiye’de ise bu dönemde benzinin litresi 59 liradan 63 liraya, motorinin litresi ise 61 liradan 76 liraya yükseldi.
Fosil krizi yenilenebilir kaynaklara yaradı
İngiltere’de ısı pompası satışları Mart ayının ilk üç haftasında geçen aya göre yüzde 51 artarken güneş paneli satışları yüzde 54 yükseldi. Elektrikli araç şarj cihazı satışları da bu dönemde yüzde 20 arttı. Ülkedeki elektrikli araç satışları ise savaşın başından bu yana yüzde 30 yükseldi.
Fransız ikinci el araç platformu Aramisauto, Şubat ortası ile 9 Mart arasında elektrikli araç satışlarının neredeyse iki katına çıktığını bildiriyor. Hollanda merkezli Olx, Fransa, Romanya, Portekiz ve Polonya’da elektrikli araç taleplerinin haftadan haftaya düzenli arttığını aktarıyor. Norveç’te Finn.no platformunda elektrikli araçlar artık dizel modelleri geride bırakarak en çok satan yakıt türü oldu.
Almanya’da yenilenebilir enerji şirketi Enpal BV ise güneş paneli ve ısı pompası taleplerinin yüzde 30 arttığını belirtiliyor. Diğer Alman şirketlerinde de benzer veya daha büyük artışlar söz konusu. Müşteriler yalnızca tam elektrikli evler için değil, yaz aylarında sıcak su için güneş panellerini ısıtma sistemleriyle kombine etmeyi de tercih ediyor.
Avrupa, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji güvenliği için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapıyor. Halihazırda AB’de yenilenebilir enerji, elektrik üretiminin neredeyse yarısını oluşturuyor.
Neredeyse her yerde benzer işaretler var
Pakistan'da elektrikli motosikletler stokları da hızla tükeniyor. Ülkede çatı güneş panelleri elektrik kapasitesini yüzde 50 artırdı. Filipinler'de devlet destekli kredilerle hane halkına güneş paneli kurulumu teşvik edilirken Nijerya'da çatı güneşine olan talep artıyor.
