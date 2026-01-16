Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgazda devlet desteği sona eriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın son açıklamaları, doğalgaz faturalarında uygulanan devlet desteklerinin kapsamının değişeceğine işaret etti. Bayraktar, mevcut sistemde tüm tüketicilere aynı oranda uygulanan desteklerin, önümüzdeki dönemde tüketime ve gelir grubuna göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Elektrikte yapılana benzer düzenleme geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Doğal gazda faturanın yüzde 45'i devletimiz tarafından karşılanıyor, hazinemiz tarafından karşılanıyor.” dedi.

Bayraktar “Elektrikte olduğu gibi doğal gazda benzer çalışmamız var. Yani Türkiye'deki ortalama Ankara'da tüketim yaklaşık 200 metreküp ocak ayında. Siz 300 metreküp tüketiyorsanız, 350 metreküp tüketiyorsanız sizi bu destek grubundan çıkarıp ‘Gerçek maliyeti neyse doğal gazı siz ödeyin’ noktasına gelmeyi istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Elektrik tarafında da benzer bir yaklaşımın halihazırda uygulandığını hatırlatan Bayraktar, elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 50’sinin devlet tarafından sübvanse edildiğini söyledi. Son 1-1,5 yıldır yürürlükte olan son kaynak tedarik tarifesi kapsamında, belirli tüketim sınırlarının aşıldığında desteğin kaldırıldığını aktardı. Bayraktar’ın paylaştığı bilgilere göre, Türkiye’de yıllık ortalama elektrik tüketimi 2400 ile 3000 kilovatsaat arasında değişiyor. Daha önce 2025 için 5000 kilovatsaat olarak belirlenen üst sınır, 2026 için 4000 kilovatsaate düşürüldü. Bu sınırın üzerinde kalan kesimin Türkiye genelindeki tüketicilerin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturduğunu belirten Bayraktar, bu grubun büyük ölçüde üst gelir grubunda yer aldığını ve dolayısıyla devlet desteğine ihtiyaç duymadığını ifade etti.

Doğalgazda planlanan sistemin de aylık tüketim bazlı olacağını açıklayan Bayraktar, bir abonenin bir ay destek dışında kalabileceğini ancak sonraki ay tüketimi belirlenen sınırların altına düşerse yeniden destek grubuna dahil olabileceğini söyledi. Bu yönüyle sistemin esnek bir yapıda tasarlanması öngörülüyor.

Öte yandan şu an için herkesin faturasını etkileyecek net bir karar veya belirlenmiş bir tarih olmadığını vurgulayan Bakan, hem elektrik hem de doğalgaz tarafında yapılacak olası fiyat ve destek düzenlemelerinin, Hazine imkanları ve 2026 bütçesi çerçevesinde değerlendirileceğini söyledi. Düzenlemenin takvimi konusunda ise Bayraktar, “Önümüzdeki haftalarda bununla alakalı kararlarımızı vermiş oluruz.” dedi.

