Enerji depolama sektörü hızla büyüyor: 300 GWh sınırı aşıldı

Tam Boyutta Gör Küresel enerji depolama sektörü hızla büyümeye devam ediyor. BloombergNEF tarafından yayımlanan Enerji Depolama Pazar Görünümü raporuna göre, 2025 yılında dünya genelinde toplam 112 GW / 307 GWh enerji depolama kapasitesi devreye alındı. 2025'te kurulumlar bir önceki seneye göre yüzde 48 artış kaydetti.

Pompalı hidroelektrik sistemler hariç tutulduğunda, küresel enerji depolama kapasitesi kümülatif olarak 2,9 TW seviyesine ulaştı. 2026’da ise sektörün yüzde 41 daha büyüyerek 158 GW / 459 GWh seviyesine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki 10 yıla yönelik tahminlere göre, 2036 sonunda toplam kurulu enerji depolama kapasitesinin 2.867 GW / 10.514 GWh düzeyine ulaşacağı öngörülüyor. Bu rakam, 2025 seviyelerinin yaklaşık 10 katına denk geliyor. Sadece 2036 yılında devreye alınacak yeni kapasitenin ise 306 GW olması bekleniyor.

Çin açık ara liderliğini sürdürüyor

Enerji depolama kurulumlarında liderliği uzun süredir olduğu gibi Çin sürdürüyor. 2025’te yapılan yeni kurulumların yüzde 54’ü Çin kaynaklı olurken, ABD yüzde 16 payla ikinci sırada yer aldı. Yeni kapasite eklemelerinin yüzde 85’ini ise ağırlıklı olarak enerji dönüşümü amaçlı kullanılan şebeke ölçekli projeler oluşturdu.

BloombergNEF Enerji Depolama Kıdemli Analisti Isshu Kikuma, sektörün büyüme hızına dikkat çekerek, enerji depolamanın yıllık kurulumlarını 10 GW seviyesinden 100 GW’ın üzerine çıkarmasının yalnızca dört yıl sürdüğünü söyledi. Kikuma’ya göre güneş enerjisinin aynı seviyeye ulaşması yaklaşık sekiz yıl, rüzgar enerjisinin ise 15 yıl almıştı. Bu durum, sektörün hızla olgunlaştığını ve pazar ivmesinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

LFP bataryalar pazara hakim

Batarya teknolojileri tarafında ise lityum demir fosfat (LFP) hücreleri açık ara hakimiyetini sürdürüyor. Lityum iyon bataryalarda yıllık kurulumların yüzde 90’ını LFP kimyası oluşturuyor. Ancak BloombergNEF, altı saat ve üzeri depolama süresine sahip uzun süreli enerji depolama sistemlerinin yıllık kurulumlarının dört kat artarak 2 GW seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Sodyum iyon bataryaların da pazar payını artırması bekleniyor ancak analistler şimdilik net bir kapasite tahmini paylaşmıyor.

Tam Boyutta Gör Enerji depolama yatırımları artık güneş enerjisiyle arasındaki farkı hızla kapatıyor. Bağımsız depolama projelerinin ve güneş enerjisine entegre depolama çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, güneş enerjisi ile enerji depolama arasındaki kurulum oranı 2016’daki 56:1 seviyesinden 2025’te 6:1’e kadar düştü. 2026’da bu oranın 4:1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Rapora göre İran savaşı enerji depolama sektörünü şu ana kadar sınırlı ölçüde etkiledi. Bunun temel nedeni, batarya tedarik zincirlerinde Çin’in baskın konumunu koruması. Ancak yükselen fosil yakıt fiyatlarının enerji depolama projelerine hem olumlu hem olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. Artan enerji fiyatları depolama projelerinin gelirlerini ve yeni kurulumları desteklerken, yükselen nakliye ve üretim maliyetleri sektör üzerinde baskı yaratabilir.