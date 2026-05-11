Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enerji depolama sektörü hızla büyüyor: 300 GWh sınırı aşıldı

    BloombergNEF'in raporuna göre, 2025 yılında dünya genelinde toplam 112 GW / 307 GWh enerji depolama kapasitesi devreye alındı. 2025'te kurulumlar bir önceki seneye göre yüzde 48 artış kaydetti. 

    Enerji depolama sektörü hızla büyüyor: 300 GWh sınırı aşıldı Tam Boyutta Gör
    Küresel enerji depolama sektörü hızla büyümeye devam ediyor. BloombergNEF tarafından yayımlanan Enerji Depolama Pazar Görünümü raporuna göre, 2025 yılında dünya genelinde toplam 112 GW / 307 GWh enerji depolama kapasitesi devreye alındı. 2025'te kurulumlar bir önceki seneye göre yüzde 48 artış kaydetti. 

    Pompalı hidroelektrik sistemler hariç tutulduğunda, küresel enerji depolama kapasitesi kümülatif olarak 2,9 TW seviyesine ulaştı. 2026’da ise sektörün yüzde 41 daha büyüyerek 158 GW / 459 GWh seviyesine çıkması bekleniyor.

    Önümüzdeki 10 yıla yönelik tahminlere göre, 2036 sonunda toplam kurulu enerji depolama kapasitesinin 2.867 GW / 10.514 GWh düzeyine ulaşacağı öngörülüyor. Bu rakam, 2025 seviyelerinin yaklaşık 10 katına denk geliyor. Sadece 2036 yılında devreye alınacak yeni kapasitenin ise 306 GW olması bekleniyor.

    Çin açık ara liderliğini sürdürüyor

    Enerji depolama kurulumlarında liderliği uzun süredir olduğu gibi Çin sürdürüyor. 2025’te yapılan yeni kurulumların yüzde 54’ü Çin kaynaklı olurken, ABD yüzde 16 payla ikinci sırada yer aldı. Yeni kapasite eklemelerinin yüzde 85’ini ise ağırlıklı olarak enerji dönüşümü amaçlı kullanılan şebeke ölçekli projeler oluşturdu.

    BloombergNEF Enerji Depolama Kıdemli Analisti Isshu Kikuma, sektörün büyüme hızına dikkat çekerek, enerji depolamanın yıllık kurulumlarını 10 GW seviyesinden 100 GW’ın üzerine çıkarmasının yalnızca dört yıl sürdüğünü söyledi. Kikuma’ya göre güneş enerjisinin aynı seviyeye ulaşması yaklaşık sekiz yıl, rüzgar enerjisinin ise 15 yıl almıştı. Bu durum, sektörün hızla olgunlaştığını ve pazar ivmesinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

    LFP bataryalar pazara hakim

    Batarya teknolojileri tarafında ise lityum demir fosfat (LFP) hücreleri açık ara hakimiyetini sürdürüyor. Lityum iyon bataryalarda yıllık kurulumların yüzde 90’ını LFP kimyası oluşturuyor. Ancak BloombergNEF, altı saat ve üzeri depolama süresine sahip uzun süreli enerji depolama sistemlerinin yıllık kurulumlarının dört kat artarak 2 GW seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Sodyum iyon bataryaların da pazar payını artırması bekleniyor ancak analistler şimdilik net bir kapasite tahmini paylaşmıyor. 

    Enerji depolama sektörü hızla büyüyor: 300 GWh sınırı aşıldı Tam Boyutta Gör
    Enerji depolama yatırımları artık güneş enerjisiyle arasındaki farkı hızla kapatıyor. Bağımsız depolama projelerinin ve güneş enerjisine entegre depolama çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, güneş enerjisi ile enerji depolama arasındaki kurulum oranı 2016’daki 56:1 seviyesinden 2025’te 6:1’e kadar düştü. 2026’da bu oranın 4:1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

    Rapora göre İran savaşı enerji depolama sektörünü şu ana kadar sınırlı ölçüde etkiledi. Bunun temel nedeni, batarya tedarik zincirlerinde Çin’in baskın konumunu koruması. Ancak yükselen fosil yakıt fiyatlarının enerji depolama projelerine hem olumlu hem olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. Artan enerji fiyatları depolama projelerinin gelirlerini ve yeni kurulumları desteklerken, yükselen nakliye ve üretim maliyetleri sektör üzerinde baskı yaratabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Profil resmi
    hikodaci 10 saat önce

    Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xtream iptv 1.2 puretech motor kronik sorunları açı okulları hangi cemaatin mortal kombat 1 türkçe kalp atışının vücudu sallaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Pova 6
    TECNO Pova 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum