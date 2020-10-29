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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa’daki 200’e yakın havalimanının, borçlarını ödeyememesi nedeniyle batabileceği belirtildi

    Kovid-19 pandemisi nedeniyle ağır darbe alan havacılık sektöründeki kriz, Avrupa'daki küçük ölçekli birçok havaalanının sonunu getirebilir.
    1 sa.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    Avrupa’daki 200’e yakın havalimanının, borçlarını ödeyememesi nedeniyle batabileceği belirtildi
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    Koronavirüs salgını kapsamlı vaka sayısında yeniden zirveyi görmeye başlayan Avrupa’nın eğer yakın bir dönemde olumlu gelişmeler yaşanmazda yeni bir krizle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Havacılık sektörünü ilgilendiren kriz kapsamında salgın nedeniyle yolcu trafiğinde iyileşme sağlanmazsa 200’e yakın havaalanının iflas edebileceği belirtildi.

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    Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa Birimi (ACI Europe) tarafından yapılan açıklamada Avrupa’daki 193 civarında olduğu tahmin edilen havaalanının risk altında olduğu belirtildi. ACI Europe tarafından yapılan açıklamanın devamında söz konusu havalimanlarının 277 bin kişiye istihdam sağlarken Avrupa gayri safi yurtiçi hasılasına ise 12.4 milyar euro civarında katkı yaptığı vurgulandı.

    Kurum yetkililerinin Reuters’a yaptığı açıklamada risk altında olan havaalanlarının çoğunlukla bölgesel nitelikteki küçük tesisler olduğu ve yıllık yolcu ağırlama ortalamasının yaklaşık 5 milyon yolcu olduğu belirtildi.

    Ocak 2020’den itibaren çok ciddi kayba uğrayan Avrupa yolcu trafiği, içinde bulunduğumuz dönemde toplamda 1.29 rakamına ulaştı. Eylül ayında yaşanan 172.5 milyon’luk kayıpla yıllık bazda ise %73’lük düşüş kaydedildi.

    Avrupa’daki 200’e yakın havalimanının, borçlarını ödeyememesi nedeniyle batabileceği belirtildi

    Yaşanan gelişmeler kapsamında bir açıklama yapan ACI Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, “Yayınlanan rakamlar, oldukça karanlık bir tablo çiziyor. Havaalanları, sekizinci ayını yaşadığımız krizde yatırım maliyetleri bir yana elde ettikleri gelirle operasyon maliyetlerini bile karşılayamazken açık kalmak için ellerindeki nakit parayı harcıyor” ifadelerini kullandı.  



    https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/200e-yakin-havaalani-batabilir-6100519/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 54 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    Halbuki Yap-İşlet-Devret ile yapsalar hiç zarar etmeyeceklerdi, hiç akıl yok bunlarda
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrKattchup 55 dk.
    La keriz misiniz yapsanıza yolcu garantili YİD sözleşmesi, parasını ödeyen halk olurdu her türlü, acilen Avrupa’ya yönetici ihraç etmemiz lazım bunlar beceremeyip kıskanıyor.
    La keriz misiniz yapsanıza yolcu garantili YİD sözleşmesi, parasını ödeyen halk olurdu her türlü, acilen Avrupa’ya yönetici ihraç etmemiz lazım bunlar beceremey...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 9 dk. (düzenlendi)
    Hazine garantili şöyle; havalimanının 5-6 katı maliyetine havalimanı yapmayı akıl edememiş aptal avrupalılar. Bakın bize imkanı yok yani kesinlikle batmaz mümkün değil. Gerekirse aç kalır açıkta kalır taş yeriz yine o havalimanı borcunu öderiz :)
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    MrKattchup 55 dk.
    La keriz misiniz yapsanıza yolcu garantili YİD sözleşmesi, parasını ödeyen halk olurdu her türlü, acilen Avrupa’ya yönetici ihraç etmemiz lazım bunlar beceremeyip kıskanıyor.
    Yanıtla +6
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    Şıh Hazretleri (- -) 54 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    Halbuki Yap-İşlet-Devret ile yapsalar hiç zarar etmeyeceklerdi, hiç akıl yok bunlarda
    Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 54 dk.
    Yoo, öyle birşey yok. Her yer güllük gülistanlık biz hariç. Bi bizde kriz var.
    Yalan haber.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 31 dk. ilkerinanç
    türk bayrağı hiç şaşırtmıyor
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    Jon_Kar 56 dk.
    Bisey olmaz AMB karsiliksiz euro bassin odesin parasini
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 57 dk.
    vah vaaah
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