Avrupa’daki 200’e yakın havalimanının, borçlarını ödeyememesi nedeniyle batabileceği belirtildi

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Koronavirüs salgını kapsamlı vaka sayısında yeniden zirveyi görmeye başlayan Avrupa’nın eğer yakın bir dönemde olumlu gelişmeler yaşanmazda yeni bir krizle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Havacılık sektörünü ilgilendiren kriz kapsamında salgın nedeniyle yolcu trafiğinde iyileşme sağlanmazsa 200’e yakın havaalanının iflas edebileceği belirtildi.

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Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa Birimi (ACI Europe) tarafından yapılan açıklamada Avrupa’daki 193 civarında olduğu tahmin edilen havaalanının risk altında olduğu belirtildi. ACI Europe tarafından yapılan açıklamanın devamında söz konusu havalimanlarının 277 bin kişiye istihdam sağlarken Avrupa gayri safi yurtiçi hasılasına ise 12.4 milyar euro civarında katkı yaptığı vurgulandı.

Kurum yetkililerinin Reuters’a yaptığı açıklamada risk altında olan havaalanlarının çoğunlukla bölgesel nitelikteki küçük tesisler olduğu ve yıllık yolcu ağırlama ortalamasının yaklaşık 5 milyon yolcu olduğu belirtildi.

Ocak 2020’den itibaren çok ciddi kayba uğrayan Avrupa yolcu trafiği, içinde bulunduğumuz dönemde toplamda 1.29 rakamına ulaştı. Eylül ayında yaşanan 172.5 milyon’luk kayıpla yıllık bazda ise %73’lük düşüş kaydedildi.

Yaşanan gelişmeler kapsamında bir açıklama yapan ACI Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, “Yayınlanan rakamlar, oldukça karanlık bir tablo çiziyor. Havaalanları, sekizinci ayını yaşadığımız krizde yatırım maliyetleri bir yana elde ettikleri gelirle operasyon maliyetlerini bile karşılayamazken açık kalmak için ellerindeki nakit parayı harcıyor” ifadelerini kullandı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/200e-yakin-havaalani-batabilir-6100519/

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