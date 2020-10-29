Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir

Baskılı devre kartı (PCB) üreticisi Unimicron Technology'nin fabrikasında yangın çıktı. Apple'ın ana tedarikçilerinden biri olan şirket iPhone 12 serisi akıllı telefonlar için PCB üretimi yapan firmalardan biriydi. Fabrikada meydana gelen yangın tedarik zincirinin bozulmasına neden olabilir.

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Tayvan basınında çıkan haberlere göre olay mahalline 67 itfaiyeci, 19 itfaiye aracı ve 3 ambulans gönderildi. Söndürme işlemi sırasında itfaiye ekipleri 2 kişiyi kurtarırken bir kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye sevk edildi. Kimyasalların ciltle teması sonucu alerjik reaksiyon gösteren yedi itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

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iPhone 12 üretimine olumsuz yansıyabilir

Fabrikada çıkan yangının ciddi bir yaralanmaya sebep olmadığı ifade ediliyor. Kolluk kuvvetleri şu anda olayı araştırma sürecinde. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın birinci kattaki merkezi klima odasından yayılmaya başladı. Giderek büyüyen alevler kısa süre içerisinde 6 katı da etkisi altına aldı.

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Unimicron Technology'da meydana gelen yangının baskılı devre kartı tedariğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Apple'ın pazar talebi nedeniyle iPhone 12 üretimini artırma kararı aldığı söyleniyordu. Tedarik zincirindeki olası bir değişiklik Cupertinolu şirketin planlarını sekteye uğratabilir.

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