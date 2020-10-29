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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir

    Apple'ın yeni telefonları için baskılı devre kartı üretimi yapan Unimicron Technology'nin fabrikasında yangın çıktı. Tedarik zincirinin bozulmasına neden olabilecek yangın Apple'ı zora sokabilir.
    31 dk.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir

    Baskılı devre kartı (PCB) üreticisi Unimicron Technology'nin fabrikasında yangın çıktı. Apple'ın ana tedarikçilerinden biri olan şirket iPhone 12 serisi akıllı telefonlar için PCB üretimi yapan firmalardan biriydi. Fabrikada meydana gelen yangın tedarik zincirinin bozulmasına neden olabilir.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor"

    Tayvan basınında çıkan haberlere göre olay mahalline 67 itfaiyeci, 19 itfaiye aracı ve 3 ambulans gönderildi. Söndürme işlemi sırasında itfaiye ekipleri 2 kişiyi kurtarırken bir kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye sevk edildi. Kimyasalların ciltle teması sonucu alerjik reaksiyon gösteren yedi itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

    Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir
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    iPhone 12 üretimine olumsuz yansıyabilir

    Fabrikada çıkan yangının ciddi bir yaralanmaya sebep olmadığı ifade ediliyor. Kolluk kuvvetleri şu anda olayı araştırma sürecinde. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın birinci kattaki merkezi klima odasından yayılmaya başladı. Giderek büyüyen alevler kısa süre içerisinde 6 katı da etkisi altına aldı.

    Apple'ın en önemli tedarikçilerinden birinin fabrikası yandı: iPhone 12 üretimi aksayabilir
    Tam Boyutta Gör

    Unimicron Technology'da meydana gelen yangının baskılı devre kartı tedariğini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Apple'ın pazar talebi nedeniyle iPhone 12 üretimini artırma kararı aldığı söyleniyordu. Tedarik zincirindeki olası bir değişiklik Cupertinolu şirketin planlarını sekteye uğratabilir.



    Kaynakça https://focustaiwan.tw/business/202010280021 https://www.gizmochina.com/2020/10/29/apple-supplier-unimicron-factory-fire/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 16 dk.
    Her sene mutlaka aksama oluyor bir şekilde, ne tesadüf
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 17 dk.
    Şarj cihazını ayrı satmaya çalışırsan böyle olur.


















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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 22 dk.
    Sırf iphone haberi yapmak için sinekten yağ çıkarıyorsunuz. Benim gibi apple fanını bile soğuttunuz.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 23 dk.
    Bak sen şu aksiliğe :)
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    VaporWave (Emre ) 23 dk.
    Çok geçmiş olsun ):
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