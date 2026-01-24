Avrupa, kanser araştırması için ilk yörünge laboratuvarını kuruluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa, kanser araştırmalarındaki çalışmaları Dünya’nın dışına taşımaya hazırlanıyor. SPARK Microgravity GmbH, Davos’ta düzenlenen etkinlikte Avrupa’nın ilk ticari ve tamamen kanser araştırmalarına odaklı yörünge laboratuvarını kurma planını kamuoyuna duyurdu. Alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösterecek bu tesis, yerçekiminin hücre davranışlarını bozmadığı bir ortamda deneyler yapılmasını hedefliyor.

Duyuru, Frontiers Science House’ta gerçekleştirilen ve “Curing cancer in space” başlığını taşıyan halka açık oturum sırasında yapıldı. Şirket, bu laboratuvar sayesinde Dünya’daki klasik araştırma koşullarında elde edilmesi zor olan biyolojik verilerin açığa çıkarılabileceğini ve keşif ile tedavi arasındaki sürenin ciddi biçimde kısalacağını savunuyor.

Yeni bir dönemin kapısını açabilir

Oturumda, mikro yerçekiminin hastalıkların incelenme biçimini nasıl dönüştürebileceği ele alındı. SPARK Microgravity yöneticilerine göre yerçekimi hücrelerin büyümesini, çökelmesini ve birbirleriyle etkileşimini doğrudan etkiliyor. Dünya üzerindeki laboratuvarlarda bilim insanları bu fiziksel etkileri telafi etmek zorunda kalırken yörüngede bu kısıtlamalar tamamen olmasa da büyük ölçüde ortan kalkıyor. Zira uzayda tamamen yerçekimsiz diye bir şey yok, mikroyerçekimi adı da oradan geliyor zaten.

Tam Boyutta Gör Şirket, bu avantajı kullanarak karmaşık kanser davranışlarını incelemeyi planlıyor. Yörünge laboratuvarında üç boyutlu tümör büyüme deneyleri yapılacak. Bu tür modeller, kanserin insan vücudu içindeki gerçek davranışına iki boyutlu hücre kültürlerine kıyasla çok daha yakın sonuçlar veriyor. Aynı zamanda hücreler arası sinyal iletimi, yerçekimine bağlı çökelme etkisi olmadan gözlemlenebilecek.

Laboratuvar için uluslararası işbirlikleri yapılıyor

SPARK Microgravity, projeyi tek başına yürütmüyor. Şirket, Axiom Space ve Voyager Technologies ile iş birliği yaparak ticari alçak Dünya yörüngesi platformlarında araştırma altyapısı sağlamayı planlıyor. Deneyler tamamlandıktan sonra biyolojik örneklerin Dünya’ya geri getirilmesi için ise ATMOS Space Cargo ile çalışılacak.

Vast, ilk ticari uzay istasyonu Haven-1’in montajına başladı 2 gün önce eklendi

İlk uçuş gösteriminin Mayıs ayında yapılması planlanıyor. İsveç Uzay Kurumu’nun desteğiyle gerçekleştirilecek bu görev, ileride yapılacak kanser deneyleri için geliştirilen sistemlerin test edilmesini sağlayacak.

Buna ek olarak SPARK Microgravity, kanser araştırmalarını uzaya taşımak için Fransız girişimi HyPrSpace ile de ortaklık kurdu. HyPrSpace tarafından geliştirilen Baguette-One adlı fırlatma aracı, Fransa’dan fırlatılacak ilk roket olma hedefini taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Avrupa’dan kanser araştırmaları için yörünge laboratuvarı hamlesi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: