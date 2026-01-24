Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa, kanser araştırması için ilk yörünge laboratuvarını kuruluyor

    Avrupa, kanser araştırmalarını uzaya taşıyor. SPARK Microgravity, mikroyerçekimi ortamında tümör davranışlarını inceleyecek ilk ticari yörünge laboratuvarını kuracak.

    Avrupa’dan kanser araştırmaları için yörünge laboratuvarı hamlesi Tam Boyutta Gör
    Avrupa, kanser araştırmalarındaki çalışmaları Dünya’nın dışına taşımaya hazırlanıyor. SPARK Microgravity GmbH, Davos’ta düzenlenen etkinlikte Avrupa’nın ilk ticari ve tamamen kanser araştırmalarına odaklı yörünge laboratuvarını kurma planını kamuoyuna duyurdu. Alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösterecek bu tesis, yerçekiminin hücre davranışlarını bozmadığı bir ortamda deneyler yapılmasını hedefliyor.

    Duyuru, Frontiers Science House’ta gerçekleştirilen ve “Curing cancer in space” başlığını taşıyan halka açık oturum sırasında yapıldı. Şirket, bu laboratuvar sayesinde Dünya’daki klasik araştırma koşullarında elde edilmesi zor olan biyolojik verilerin açığa çıkarılabileceğini ve keşif ile tedavi arasındaki sürenin ciddi biçimde kısalacağını savunuyor.

    Yeni bir dönemin kapısını açabilir

    Oturumda, mikro yerçekiminin hastalıkların incelenme biçimini nasıl dönüştürebileceği ele alındı. SPARK Microgravity yöneticilerine göre yerçekimi hücrelerin büyümesini, çökelmesini ve birbirleriyle etkileşimini doğrudan etkiliyor. Dünya üzerindeki laboratuvarlarda bilim insanları bu fiziksel etkileri telafi etmek zorunda kalırken yörüngede bu kısıtlamalar tamamen olmasa da büyük ölçüde ortan kalkıyor. Zira uzayda tamamen yerçekimsiz diye bir şey yok, mikroyerçekimi adı da oradan geliyor zaten.

    Avrupa’dan kanser araştırmaları için yörünge laboratuvarı hamlesi Tam Boyutta Gör
    Şirket, bu avantajı kullanarak karmaşık kanser davranışlarını incelemeyi planlıyor. Yörünge laboratuvarında üç boyutlu tümör büyüme deneyleri yapılacak. Bu tür modeller, kanserin insan vücudu içindeki gerçek davranışına iki boyutlu hücre kültürlerine kıyasla çok daha yakın sonuçlar veriyor. Aynı zamanda hücreler arası sinyal iletimi, yerçekimine bağlı çökelme etkisi olmadan gözlemlenebilecek.

    Laboratuvar için uluslararası işbirlikleri yapılıyor

    SPARK Microgravity, projeyi tek başına yürütmüyor. Şirket, Axiom Space ve Voyager Technologies ile iş birliği yaparak ticari alçak Dünya yörüngesi platformlarında araştırma altyapısı sağlamayı planlıyor. Deneyler tamamlandıktan sonra biyolojik örneklerin Dünya’ya geri getirilmesi için ise ATMOS Space Cargo ile çalışılacak.

    İlk uçuş gösteriminin Mayıs ayında yapılması planlanıyor. İsveç Uzay Kurumu’nun desteğiyle gerçekleştirilecek bu görev, ileride yapılacak kanser deneyleri için geliştirilen sistemlerin test edilmesini sağlayacak.

    Buna ek olarak SPARK Microgravity, kanser araştırmalarını uzaya taşımak için Fransız girişimi HyPrSpace ile de ortaklık kurdu. HyPrSpace tarafından geliştirilen Baguette-One adlı fırlatma aracı, Fransa’dan fırlatılacak ilk roket olma hedefini taşıyor. 

    Kaynakça https://interestingengineering.com/health/cancer-research-in-microgravity-space-lab https://www.eurekalert.org/news-releases/1113465
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung 70 u8000f yorumlar eat8 şanzıman kullanan araçlar shell v-power dizel yorum renault clio 1.4 alize 2006 yorumları hitler in konuşması almanca

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum