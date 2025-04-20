Dünya ve Ay arasında ilk üçlü uydu takımyıldızı kuruldu

Çinli bilim insanları, Dünya-Ay sisteminin Uzak Retrograd Yörüngesinde (DRO- Distant Retrograde Orbit) tarihin ilk üç uydulu takımyıldızını başarıyla kurdu. Çin Bilimler Akademisi (CAS) öncülüğünde geliştirilen bu yenilikçi yapı, derin uzay keşfi ve uzay kaynaklarının değerlendirilmesi için önemli bir altyapı sağlayacak.
Benzersiz bir yörünge: DRO
Distant Retrograde Orbit (DRO), yani Uzak Retrograd Yörünge, uzay mekaniğinde özellikle Ay çevresindeki görevler için kullanılan özel ve oldukça kararlı bir yörünge türü. Bu yörünge yapısı, düşük yakıt tüketimiyle uzun süreli görevler için ideal bir stabilite sunuyor. DRO, Dünya, Ay ve derin uzay arasında doğal bir geçiş noktası olarak görülüyor.
Üç uydu, tek görev
Yeni sistemde, daha önce fırlatılan DRO-L uydusuna ek olarak, yeni geliştirilen DRO-A ve DRO-B uyduları da görev aldı. DRO-A uydusu DRO yörüngesinde konumlanırken, DRO-B uydusu ise Dünya-Ay arasında manevra yapan bir görev profili izliyor. Üç uydu arasında kurulan ölçüm ve iletişim bağlantıları sayesinde uzayda otonom navigasyon ve hassas zamanlama gibi kritik kabiliyetler sağlandı.
DRO takımyıldızının kurulması, Çin’in gelecekteki Ay görevlerini de doğrudan destekleyecek. Bu yapı, Ay yörüngesindeki araçlara hızlı yörünge tespiti ve yön bulma hizmeti sunmanın yanı sıra, Ay yüzeyindeki tesisler için yüksek hassasiyetli zamanlama sağlayacak. Yalnızca üç saatlik uydu ölçüm verisiyle, normalde iki günlük yer tabanlı takiple elde edilen yörünge doğruluğuna ulaşıldığı bildirildi. Bu gelişme, operasyonel maliyetleri düşürürken görev verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: