Dünya ve Ay arasında ilk üçlü uydu takımyıldızı kuruldu

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Çinli bilim insanları, Dünya-Ay sisteminin Uzak Retrograd Yörüngesinde (DRO- Distant Retrograde Orbit) tarihin ilk üç uydulu takımyıldızını başarıyla kurdu. Çin Bilimler Akademisi (CAS) öncülüğünde geliştirilen bu yenilikçi yapı, derin uzay keşfi ve uzay kaynaklarının değerlendirilmesi için önemli bir altyapı sağlayacak.

Benzersiz bir yörünge: DRO

Distant Retrograde Orbit (DRO), yani Uzak Retrograd Yörünge, uzay mekaniğinde özellikle Ay çevresindeki görevler için kullanılan özel ve oldukça kararlı bir yörünge türü. Bu yörünge yapısı, düşük yakıt tüketimiyle uzun süreli görevler için ideal bir stabilite sunuyor. DRO, Dünya, Ay ve derin uzay arasında doğal bir geçiş noktası olarak görülüyor.

Tam Boyutta Gör Dünya-Ay uzayı ise yalnızca yörüngesel mesafe ile sınırlı kalmıyor; Dünya'dan 2 milyon kilometreye kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Bu alan, hem bilimsel araştırmalar hem de uzay altyapılarının konuşlandırılması açısından stratejik öneme sahip.

Üç uydu, tek görev

Yeni sistemde, daha önce fırlatılan DRO-L uydusuna ek olarak, yeni geliştirilen DRO-A ve DRO-B uyduları da görev aldı. DRO-A uydusu DRO yörüngesinde konumlanırken, DRO-B uydusu ise Dünya-Ay arasında manevra yapan bir görev profili izliyor. Üç uydu arasında kurulan ölçüm ve iletişim bağlantıları sayesinde uzayda otonom navigasyon ve hassas zamanlama gibi kritik kabiliyetler sağlandı.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları bu görevle birlikte uzay araçlarının DRO’ya düşük enerjiyle girişinin ilk kez başarıldığını açıkladı. Normalde ihtiyaç duyulan yakıtın sadece beşte biriyle bu geçişin tamamlandığı aktarılırken bunun yenilikçi yörünge tasarımı sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.

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DRO takımyıldızının kurulması, Çin’in gelecekteki Ay görevlerini de doğrudan destekleyecek. Bu yapı, Ay yörüngesindeki araçlara hızlı yörünge tespiti ve yön bulma hizmeti sunmanın yanı sıra, Ay yüzeyindeki tesisler için yüksek hassasiyetli zamanlama sağlayacak. Yalnızca üç saatlik uydu ölçüm verisiyle, normalde iki günlük yer tabanlı takiple elde edilen yörünge doğruluğuna ulaşıldığı bildirildi. Bu gelişme, operasyonel maliyetleri düşürürken görev verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor.

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