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    Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı

    Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, kovid-19 hastalığı için yaptırdığı dört testten ikisinin sonucunun pozitif diğer ikisinin ise negatif çıktığını söyledi. usk'a yapılan testler hızlı antijen testiydi.
    15 sa.
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    Gökhan G.
    Editör
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    2

    Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı

    Kovid-19 salgınının en yoğun yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımda hastalığın neden olduğu paniği “aptalca” olarak nitelendiren Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu kez Kovid-19 testlerinin güvenirliğini sorguladığı bir paylaşımla gündem oldu.

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    Ünlü CEO, Soğuk algınlığı semptomları göstermesi üzerine aynı gün içinde yaptırdığı dört farklı hızlı antijen testinin ikisinde negatif diğer ikisinde ise pozitif sonuçlar aldığını belirtti.

    CEO, “Oldukça tuhaf şeyler oluyor” diye başladığı açıklamasının devamında “Perşembe günü dört tane Kovid testi yaptırdım. Sonuçlardan ikisi negatif ikisi ise pozitif çıktı. Testleri yapan hemşire aynı, testler aynı, makine aynı. Becton Dickinson’ın ürettiği hızlı antijjen testleri kullandık” ifadelerine yer verdi.

    Hızlı Antijen Testi nedir?

    Tek başına COVID-19 testi değildir, tüm SARS CoV-2 ailesi virüslerini saptar. Bu nedenle test sonucunun pozitif olması vücutta kesinlikle COVID-19 değil, ancak SARS CoV-2 ailesinden COVID-19 da dahil herhangi bir virüsün varlığını gösterir. Ancak, bu test sayesinde, virüsün COVID-19 olması ihtimaline karşın, daha ileri COVID-19 testine gerek kalmadan derhal tedaviye geçilebilir. Böylece zaman kaybedilmemiş olur. Testin amacı direkt COVID-19’a yönelik bir testin yokluğunda tanı ve tedaviyi hızlandırmaktır. Testin diğer avantajları da toplam 2,5 saat içinde sonuçlanması ve numune taşıma ve işleme kaynaklı bulaşma e yayılma riskinin çok düşük olmasıdır. (kaynak)

    Musk, alınan sonuçların çeşitliliği üzerine PCR testi de yaptırdığını, farklı laboratuvarlarda yapılan testlerin sonuçlarının ise beklendiğini belirtti.



    https://www.ndtv.com/world-news/tesla-chief-executive-elon-musk-says-took-4-covid-19-tests-2-were-positive-2-negative-2324735 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen DH Specialist
    Siz büyük oyunu görmüşsünüz. Fakat bunu göremeyip covid19 yüzünden yoğun bakıma alınan akrabam var şu an. Hayatta kalırsa ona da anlatırım bunun sadece ölümcül bir korku propagandası olduğunu.
    Siz büyük oyunu görmüşsünüz. Fakat bunu göremeyip covid19 yüzünden yoğun bakıma alınan akrabam var şu an. Hayatta kalırsa ona da anlatırım bunun sadece ölümcül ...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    DH Specialist (Emre ) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Covid küresel korku propagandasıdır.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    volga tuygun (tuygun habora) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir yerde okumuştum, test sonucu pozitif çıkınca bunun doğruluk oranı %90 ama negatif çıkınca bunun doğruluk oranı % 40 imiş. Kısacası testlere ne kadar güveneceğiz...???
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    kayamtky 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 pozitif, 2 negatif, bu da " bu testler ne kadar güvenli" sorusunu akla getiriyor.
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    bytradm (adem ademy) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    tüm gerçekler olduğu gibi halka aktarılsa
    anlayacaz işin vehametini yda garabetini.
    herşey anlatmak mümkün değil tabi güncel-
    mevsimsel-bulaşıcı grip vb. hast bilgisi verilse yeter.
    gribal enf. heryıl pandemi yapıyor niye öyle adlandırılmıyor,
    bulaşıcılığa karşı önlem alınmıyor gibi çok soru var.
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    Mcintosh (----- -----) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ismi görmekten sıkıldım artık
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    kenbalx (f k) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demekki bizimkiler bu yüzden testleri pozitif çıksa da hastalık belirtisi göstermeyenleri hasta olarak göstermiyorlarmış.
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    Mert GFL (abdurrahman mert) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pirincin içindeki taş misali var mı var... cehaletle savaşılamaz...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fırıldak gibi adam zaten normaldir.


    Tabiki şaka idi.
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    vonderplanitz 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben de negatif cıktım. Aslında pozitifim, bundan adım gibi eminim cunku vücudumda dolaşan Corona virüsler kulak içindeki salyangoz dokuya gelip fısıldadı "biz burdayız" dedi. Tıp teşhis ve test sistemlerinin daha geliştirilmesi gerekli, bu konuda aziz devletimize, sabah 7'lere kadar çalışan sağlık personelimize sokaklarda burun açık / kapalı mı diye dolaşan bekçilerimize daha cok destek olmalıyız, onların maaşları zamlanmalıdır Bu corona ile kimse devletimiz ve sağlık ve güvenlik personelimiz kadar mücade etmiyor. Onlara sadece maaş zammı yetmez okunup üflenmiş muska da dağıtmalıyız onlara. Zamlar için ödeyeceğimiz vergiler bize sadece yol köprü tünel değil, sağlık ve memleket hastaneleri olarak geri dönecektir. Var mı ötesi.
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    blackzeros 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunu ölen doktorlara ve yakınlara anlatın , işin ciddiyetini anlamayıp korku propagandasi demek.
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    CaimaN 14 sa. ( Mesaj Silindi ) blackzeros
    he bak gelmiş duyarcımız da benim teyzem bu aptal ilaçlardan öldü gitti gencecik yaşında gel sen bana anlat ve inatla da diyorum korku propagandasıdır hadi gel sen bana anlat bekliyorum
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    joven 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bende test yaptırdım negatif çıktı bu testlerin güvenirliği çok düşük diye düşünüyorum kan testi ile %99 sonuç çıkabilir
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