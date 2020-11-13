Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı

Kovid-19 salgınının en yoğun yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımda hastalığın neden olduğu paniği “aptalca” olarak nitelendiren Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu kez Kovid-19 testlerinin güvenirliğini sorguladığı bir paylaşımla gündem oldu.

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Ünlü CEO, Soğuk algınlığı semptomları göstermesi üzerine aynı gün içinde yaptırdığı dört farklı hızlı antijen testinin ikisinde negatif diğer ikisinde ise pozitif sonuçlar aldığını belirtti.

CEO, “Oldukça tuhaf şeyler oluyor” diye başladığı açıklamasının devamında “Perşembe günü dört tane Kovid testi yaptırdım. Sonuçlardan ikisi negatif ikisi ise pozitif çıktı. Testleri yapan hemşire aynı, testler aynı, makine aynı. Becton Dickinson’ın ürettiği hızlı antijjen testleri kullandık” ifadelerine yer verdi.

Hızlı Antijen Testi nedir?

Tek başına COVID-19 testi değildir, tüm SARS CoV-2 ailesi virüslerini saptar. Bu nedenle test sonucunun pozitif olması vücutta kesinlikle COVID-19 değil, ancak SARS CoV-2 ailesinden COVID-19 da dahil herhangi bir virüsün varlığını gösterir. Ancak, bu test sayesinde, virüsün COVID-19 olması ihtimaline karşın, daha ileri COVID-19 testine gerek kalmadan derhal tedaviye geçilebilir. Böylece zaman kaybedilmemiş olur. Testin amacı direkt COVID-19’a yönelik bir testin yokluğunda tanı ve tedaviyi hızlandırmaktır. Testin diğer avantajları da toplam 2,5 saat içinde sonuçlanması ve numune taşıma ve işleme kaynaklı bulaşma e yayılma riskinin çok düşük olmasıdır. (kaynak)

Musk, alınan sonuçların çeşitliliği üzerine PCR testi de yaptırdığını, farklı laboratuvarlarda yapılan testlerin sonuçlarının ise beklendiğini belirtti.

https://www.ndtv.com/world-news/tesla-chief-executive-elon-musk-says-took-4-covid-19-tests-2-were-positive-2-negative-2324735

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