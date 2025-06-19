Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, her ay 1 milyar dolar yakıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, 2025 yılında 13 milyar dolarlık devasa bir zararla karşı karşıya kalabilir. Bloomberg’in yatırımcı kaynaklarına dayandırılan habere göre, şirket şu anda aylık yaklaşık 1 milyar dolar harcama yapıyor. Bu yıl için yalnızca 500 milyon dolar gelir elde etmesi beklenen xAI, hızla nakit kaybederken büyük finansal baskı altında.

Finansal olarak zor bir süreç

Şirket, 2023'ten bu yana 14 milyar dolar sermaye topladı, ancak 2025 Mart ayı sonunda kasasında sadece 4 milyar dolar kaldı. Bu paranın büyük kısmının ikinci çeyrek sonunda tükenmesi öngörülüyor. Yatırımcılarla paylaşılan bilgilere göre xAI, bir donanım üreticisinden 650 milyon dolarlık bir iade almayı bekliyor, bu da kısa vadeli nakit baskısını bir miktar hafifletebilir.

Tam Boyutta Gör Şirketin şimdi, 2025 yılı harcamalarını karşılamak için 9,3 milyar dolarlık yeni finansmana ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu miktarın 4,3 milyar doları tamamlanmak üzere olan sermaye turundan, 5 milyar doları ise borç yoluyla sağlanacak. 2026’da da gelir beklentisi 2 milyar dolar düzeyinde kalacağı için xAI, ek 6,4 milyar dolarlık fon arayışına devam edecek.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse, OpenAI’ın bu yıl 12,7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor ancak o da henüz kâr etmiyor. Yine de OpenAI, 2029’da pozitif nakit akışı hedeflerken, xAI 2027’de kâra geçebileceğini öngörüyor. Ancak bunun için ya aylık gelirini 1 milyar doların üzerine çıkarması ya da harcamalarını bu seviyenin altına düşürmesi gerekecek. Tüm bu ekonomik zorluklara rağmen xAI’ın değeri yükseliyor. 2025’in ilk çeyreğinde şirketin değerlemesi 80 milyar dolara ulaştı.

xAI, devlerle rekabet ediyor

2023 ortasında kurulan xAI, dünyanın en gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirme hedefiyle yola çıktı. Bu doğrultuda şirket, veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bu merkezlerden biri, 200.000 Nvidia Hopper GPU barındıran bir donanım kümesine ev sahipliği yapıyor. xAI, çoğu rakibinin aksine GPU ve hesaplama gücünü kiralamak yerine doğrudan satın almayı tercih ediyor.

Elon Musk’ın xAI için planladığı bir diğer iddialı proje ise, bir milyon Nvidia Blackwell GPU’dan oluşacak bir süper bilgisayar kurmak. Ancak bu sistemin maliyetinin 50 ila 62,5 milyar dolar arasında olması bekleniyor ve bu ölçekte bir finansman kaynağının nereden sağlanacağı henüz belirsiz. Öte yandan xAI, çıkardığı Grok modelleriyle Google, OpenAI, Meta ve Anthropic gibi bu alandaki görece daha eski devlere kafa tutmayı başarıyor.

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Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, ayda 1 milyar dolar yakıyor

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