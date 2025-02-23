Mercedes, akıllı kask ile gelen yeni elektrikli bisikletini tanıttı

Tam Boyutta Gör Mercedes-AMG F1, büyük renkli ekran ve bir dizi başka ilginç özellikle donatılmış yeni elektrikli bisiklet modeli. Mercedes’in n+ ile birlikte geliştirdiği e-bisiklet, güvenlik aydınlatmalı çarpışma algılama özelliğine sahip akıllı bir kask ile geliyor.

En iyi elektrikli bisiklet tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

Mercedes-AMG F1 City Edition elektrikli bisiklet fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Mercedes ve n+, Mercedes-AMG F1 City Edition adlı yeni e-bisikleti üç farklı boyutta 4.000 dolar fiyatla piyasaya sürdü. Akıllı kask ise 400 dolar ek ücrete tabi. Akıllı kask, e-bisikletin telemetrisine bağlı ve yalnızca çarpışma koruması sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ışık algılayan far, fren lambası ve başparmakla çalıştırılan sinyal lambaları da bulunduruyor. Ayrıca kaza durumunda önceden ayarlanmış kişilere otomatik olarak SMS gönderebiliyor.

Elektrikli bisiklet, 45 km/saate kadar hızlanma desteği ve 750 watt'lık göbek motoruyla geliyor. Konfor (uzun sürüşler için enerji tasarrufu), Spor (güç ve verimlilik dengesi), Spor Plus (ekstra güç) ve Yarış (tam performans) olmak üzere dört mod mevcut. Gidona sabitlenmiş 5.5 inç renkli dokunmatik ekran, kask kontrollerini, hız ve pil seviyesi gibi çeşitli sürüş parametrelerini gösteriyor. Bisiklet, Shimano'nun 9 vitesli klasik vites sistemiyle donatılmış. Hidrolik disk frenler Tektro'dan olup 203 mm yivli disk rotorları ve iki fren pistonuyla donatılmış. Takılı "DownTube" pilinin kapasitesi 10Ah iken, yarı kapasiteye sahip ek bir "SeatTube" pil isteğe bağlı olarak mevcut. Son olarak, gümüş bisiklet çerçevesi alüminyum alaşımdan yapılmış.

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