Mercedes, akıllı kask ile gelen yeni elektrikli bisikletini tanıttı

Mercedes-AMG F1 City Edition elektrikli bisiklet fiyatı ve özellikleri
Elektrikli bisiklet, 45 km/saate kadar hızlanma desteği ve 750 watt'lık göbek motoruyla geliyor. Konfor (uzun sürüşler için enerji tasarrufu), Spor (güç ve verimlilik dengesi), Spor Plus (ekstra güç) ve Yarış (tam performans) olmak üzere dört mod mevcut. Gidona sabitlenmiş 5.5 inç renkli dokunmatik ekran, kask kontrollerini, hız ve pil seviyesi gibi çeşitli sürüş parametrelerini gösteriyor. Bisiklet, Shimano'nun 9 vitesli klasik vites sistemiyle donatılmış. Hidrolik disk frenler Tektro'dan olup 203 mm yivli disk rotorları ve iki fren pistonuyla donatılmış. Takılı "DownTube" pilinin kapasitesi 10Ah iken, yarı kapasiteye sahip ek bir "SeatTube" pil isteğe bağlı olarak mevcut. Son olarak, gümüş bisiklet çerçevesi alüminyum alaşımdan yapılmış.Kaynakça https://nplusbikes.com/collections/electric-bikes/products/city-edition?variant=44020672626864 https://www.notebookcheck.net/Mercedes-New-e-bike-comes-with-smart-functions-large-display-and-smart-helmet.966160.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.