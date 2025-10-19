Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Hyundai için 8 nm otomotiv çipleri üretecek

    Samsung, Hyundai Motor Company için milyonlarca 8 nm otomotiv çipi üretecek. Bu iş birliği, Samsung’un yarı iletken pazarındaki gücünü artırabilir.İşte detaylar:

    Samsung, Hyundai için 8 nm otomotiv çipleri üretecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Foundry, Hyundai Motor Company ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında milyonlarca 8 nanometre (nm) yarı iletken çip üretecek. Bu gelişme, son yıllarda çip sektöründe yaşanan dalgalanmalara rağmen Güney Koreli teknoloji devinin üretim kapasitesini yeniden güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

    Samsung ve Hyundai arasındaki iş birliği, otomotiv çip pazarında rekabeti kızıştıracak mı?

    Raporlardan elde edilen bilgilere göre Samsung Foundry’nin Hyundai için üreteceği bu 8 nm çiplerin otonom sürüş sistemlerinde kullanılacağı belirtiliyor. Hyundai’nin, bu özel yongayı kendi bünyesinde tasarladığı ve geliştirme sürecinin 2028 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Seri üretimin ise 2030 yılı itibarıyla Samsung tesislerinde başlaması bekleniyor.

    Samsung’un Hyundai için daha önce 5 nm’lik bir otonom sürüş çipi üzerinde de çalıştığı biliniyor. Ancak bu gelişmiş çipin üretiminin bir yıl ertelenmesi bekleniyor. Şirket kaynaklarına göre 5 nm’lik yonga, Hyundai’nin lüks alt markası Genesis’in yüksek segment modellerinde kullanılacak. Buna karşın 8 nm’lik çip, maliyet avantajı sayesinde Genesis, Hyundai ve Kia markalarının geniş model yelpazesinde yer alacak.

    Samsung Foundry’nin bu hamlesi, şirketin uzun süredir rekabet ettiği Tayvan merkezli TSMC’ye karşı yeniden ivme kazanma çabasının bir parçası. Son birkaç yılda Nvidia ve Qualcomm gibi önemli müşterilerini TSMC’ye kaptıran Samsung, şimdi yeni stratejisiyle otomotiv ve yapay zeka pazarında güçlü bir geri dönüş planlıyor.

    Şirketin, 2 nm üretim süreciyle yeniden öne çıkmak için Qualcomm’a numune çipler gönderdiği bildiriliyor. Eğer Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 modelinde kullanılan bu örneklerden memnun kalırsa Samsung, 2026 itibarıyla yeni nesil Galaxy telefonlarda kullanılacak çiplerin üretimine başlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 1 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 2 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford fiesta motor arıza lambası söndürme laptop fan hızı ayarlama audi a4 2.0 tdi yorum arora motor yorum 19 derece düz taban

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum