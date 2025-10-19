Samsung, Hyundai için 8 nm otomotiv çipleri üretecek

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Foundry, Hyundai Motor Company ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında milyonlarca 8 nanometre (nm) yarı iletken çip üretecek. Bu gelişme, son yıllarda çip sektöründe yaşanan dalgalanmalara rağmen Güney Koreli teknoloji devinin üretim kapasitesini yeniden güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Samsung ve Hyundai arasındaki iş birliği, otomotiv çip pazarında rekabeti kızıştıracak mı?

Raporlardan elde edilen bilgilere göre Samsung Foundry’nin Hyundai için üreteceği bu 8 nm çiplerin otonom sürüş sistemlerinde kullanılacağı belirtiliyor. Hyundai’nin, bu özel yongayı kendi bünyesinde tasarladığı ve geliştirme sürecinin 2028 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Seri üretimin ise 2030 yılı itibarıyla Samsung tesislerinde başlaması bekleniyor.

Samsung’un Hyundai için daha önce 5 nm’lik bir otonom sürüş çipi üzerinde de çalıştığı biliniyor. Ancak bu gelişmiş çipin üretiminin bir yıl ertelenmesi bekleniyor. Şirket kaynaklarına göre 5 nm’lik yonga, Hyundai’nin lüks alt markası Genesis’in yüksek segment modellerinde kullanılacak. Buna karşın 8 nm’lik çip, maliyet avantajı sayesinde Genesis, Hyundai ve Kia markalarının geniş model yelpazesinde yer alacak.

Samsung Foundry’nin bu hamlesi, şirketin uzun süredir rekabet ettiği Tayvan merkezli TSMC’ye karşı yeniden ivme kazanma çabasının bir parçası. Son birkaç yılda Nvidia ve Qualcomm gibi önemli müşterilerini TSMC’ye kaptıran Samsung, şimdi yeni stratejisiyle otomotiv ve yapay zeka pazarında güçlü bir geri dönüş planlıyor.

Şirketin, 2 nm üretim süreciyle yeniden öne çıkmak için Qualcomm’a numune çipler gönderdiği bildiriliyor. Eğer Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 modelinde kullanılan bu örneklerden memnun kalırsa Samsung, 2026 itibarıyla yeni nesil Galaxy telefonlarda kullanılacak çiplerin üretimine başlayabilir.

