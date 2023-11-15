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    AMD, AM4 için iki yeni 3D V-Cache işlemci hazırlıyor olabilir

    AMD’nin önceki nesil AM4 platformu için iki yeni 3D V-Cache işlemci hazırladığı belirtiliyor. Aktarılanlara göre Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5500X3D modelleri yolda.

    AMD, AM4 için iki yeni 3D V-Cache işlemci hazırlıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    CPU ve anakart lansmanlarıyla ilgili donanım sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olan chi11eddog'dan alınan bilgilere göre, AMD'nin Ryzen 5000X3D serisinde en az iki ek CPU geliştirme sürecinde olduğu bildiriliyor. Bu işlemcilerin ise Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5500X3D modelleri olacağı aktarılıyor.

    AMD, AM4’ten vazgeçmiyor

    AMD halihazırda AM4 platformu için Ryzen 5000 ailesi altında Ryzen 7 5800X3D ve Microcenter-Exclusive Ryzen 5 5600X3D olmak üzere iki 3D V-Cache işlemci sunuyor. Ancak görünüşe göre daha fazla 3D V-Cache işlemci de yolda. Belirtilenlere göre AMD, her ikisi de 3D V-Cache teknolojileri sunacak ve eski platformdaki oyuncu kitlelerine daha fazla seçenek sunacak olan Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5500X3D olmak üzere masaüstü için iki yeni AM4 CPU hazırlıyor.

    AMD, AM4 için iki yeni 3D V-Cache işlemci hazırlıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Teknik özelliklere gelecek olursak, ilk olarak AMD Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5800X3D'nin aynı 8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı ancak 3,0 GHzv e 4,1 GHz olmak üzere daha düşük saat hızlarına sahip hafif kırpılmış bir model olacak. Bu işlemci 96 MB L3 önbellek sunacak ve aynı 105 watt TDP değerini koruyacak. Ryzen 5 5500X3D'de ise 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 3,0 GHz temel saat, 4,0 GHz'e kadar boost saat hızları bulunacak. Bu modelde de 96 MB L3 önbellek yer alacak.

    Bu işlemciler Ryzen 7000X3D modellerinde gördüğümüz ikinci nesil 3D V-Cache ile gelmeyecek. Dolayısıyla birinci nesil 3D V-Cache işlemcilerde olduğu gibi bu modellerde de saat hızları düşük ve OC yetenekleri kilitli olacak. Fiyatlandırma ya da bulunabilirlik konusunda henüz bir açıklama yok ancak AMD'nin AM4 masaüstü platformundan vazgeçmekten çok uzak olduğu görülüyor.

    Açıkçası AMD bu işlemcileri çıkarırsa mevcut bilgisayarlarıyla yollarını ayırmak, artan DRAM ve anakart fiyatları nedeniyle biraz daha pahalı olan AM5 platformlarına yükseltme yapmak istemeyen kullanıcılar için güzel bir gelişme olacaktır. AM5 platformu için fiyatlar son aylarda önemli ölçüde düşse de yeni bir X3D yongasını eski 500/400/300 serisi AM4 anakarta takabilmek cazip bir fırsat olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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