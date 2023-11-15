AMD, AM4 için iki yeni 3D V-Cache işlemci hazırlıyor olabilir

AMD, AM4’ten vazgeçmiyor
AMD halihazırda AM4 platformu için Ryzen 5000 ailesi altında Ryzen 7 5800X3D ve Microcenter-Exclusive Ryzen 5 5600X3D olmak üzere iki 3D V-Cache işlemci sunuyor. Ancak görünüşe göre daha fazla 3D V-Cache işlemci de yolda. Belirtilenlere göre AMD, her ikisi de 3D V-Cache teknolojileri sunacak ve eski platformdaki oyuncu kitlelerine daha fazla seçenek sunacak olan Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5500X3D olmak üzere masaüstü için iki yeni AM4 CPU hazırlıyor.
Bu işlemciler Ryzen 7000X3D modellerinde gördüğümüz ikinci nesil 3D V-Cache ile gelmeyecek. Dolayısıyla birinci nesil 3D V-Cache işlemcilerde olduğu gibi bu modellerde de saat hızları düşük ve OC yetenekleri kilitli olacak. Fiyatlandırma ya da bulunabilirlik konusunda henüz bir açıklama yok ancak AMD'nin AM4 masaüstü platformundan vazgeçmekten çok uzak olduğu görülüyor.
Açıkçası AMD bu işlemcileri çıkarırsa mevcut bilgisayarlarıyla yollarını ayırmak, artan DRAM ve anakart fiyatları nedeniyle biraz daha pahalı olan AM5 platformlarına yükseltme yapmak istemeyen kullanıcılar için güzel bir gelişme olacaktır. AM5 platformu için fiyatlar son aylarda önemli ölçüde düşse de yeni bir X3D yongasını eski 500/400/300 serisi AM4 anakarta takabilmek cazip bir fırsat olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.