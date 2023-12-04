Tam Boyutta Gör AMD'nin önceki nesil AM4 platformu için X3D işlemciler üzerinde çalıştığına dair haberleri daha önce duymuştuk. Bu duyumların çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanması ve ekstra detayların açığa çıkmasının ardından iki yeni X3D işlemcisinin geleceğini öğrendik: Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5500X3D. Şimdi ise AMD’nin Ryzen 7 5700X3D'yi 2024'ün ilk birkaç ayında piyasaya süreceği söyleniyor.

Ryzen 7 5700X3D çok yakında

AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 7 5700X3D işlemcisi, 96MB X3D önbelleğe sahip 8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı bir CPU olacak. 3.0GHz'lik bir temel saat ve 4.1GHz'e kadar boost saat hızları bekleniyor. Bu da Ryzen 7 5800X3D ile karşılaştırıldığında 400MHz daha yavaş olduğu anlamına geliyor. AMD muhtemelen 5700X3D'yi yapmak için biraz zayıflatılmış 5800X3D yongalarını kullanıyor.

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Öte yandan Ryzen 5 5500X3D (3.0GHz-4.0GHz) hakkında yeni bir bilgi yok. İşlemcinin 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir yapılandırmayla daha uygun fiyatlı bir X3D seçeneği sunması bekleniyor. Firma benzer zaman diliminde ayrıca Ryzen 8000 APU’ları da piyasaya sürebilir. Bunlar AM5 yongalarını hedef alacak. Öte yandan AMD'nin son hamleleri AM4 kullanıcıları için oldukça heyecan verici. Daha eski bir AM4 anakarta sahip olup da AM5 ve DDR5 yükseltme furyasına katılmak istemeyenler için AMD'nin sunacağı yeni X3D seçenekleri, mevcut sistemleri birkaç yıl daha götürebilir.

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AM4 tabanlı Ryzen 7 5700X3D ilk çeyrekte geliyor