AM4 tabanlı Ryzen 7 5700X3D ilk çeyrekte geliyor

Ryzen 7 5700X3D çok yakında
AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 7 5700X3D işlemcisi, 96MB X3D önbelleğe sahip 8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı bir CPU olacak. 3.0GHz'lik bir temel saat ve 4.1GHz'e kadar boost saat hızları bekleniyor. Bu da Ryzen 7 5800X3D ile karşılaştırıldığında 400MHz daha yavaş olduğu anlamına geliyor. AMD muhtemelen 5700X3D'yi yapmak için biraz zayıflatılmış 5800X3D yongalarını kullanıyor.
Öte yandan Ryzen 5 5500X3D (3.0GHz-4.0GHz) hakkında yeni bir bilgi yok. İşlemcinin 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir yapılandırmayla daha uygun fiyatlı bir X3D seçeneği sunması bekleniyor. Firma benzer zaman diliminde ayrıca Ryzen 8000 APU’ları da piyasaya sürebilir. Bunlar AM5 yongalarını hedef alacak. Öte yandan AMD'nin son hamleleri AM4 kullanıcıları için oldukça heyecan verici. Daha eski bir AM4 anakarta sahip olup da AM5 ve DDR5 yükseltme furyasına katılmak istemeyenler için AMD'nin sunacağı yeni X3D seçenekleri, mevcut sistemleri birkaç yıl daha götürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.