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    Anlık Bildirim

    AM4 tabanlı Ryzen 7 5700X3D ilk çeyrekte geliyor

    AMD'nin Ryzen 7 5700X3D ve 5500X3D ile yeni X3D işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Şimdi ise Ryzen 7 5700X3D’nin 2024’ün ilk çeyreğinde geleceği söyleniyor.
    AM4 tabanlı Ryzen 7 5700X3D ilk çeyrekte geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD'nin önceki nesil AM4 platformu için X3D işlemciler üzerinde çalıştığına dair haberleri daha önce duymuştuk. Bu duyumların çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanması ve ekstra detayların açığa çıkmasının ardından iki yeni X3D işlemcisinin geleceğini öğrendik: Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5500X3D. Şimdi ise AMD’nin Ryzen 7 5700X3D'yi 2024'ün ilk birkaç ayında piyasaya süreceği söyleniyor.

    Ryzen 7 5700X3D çok yakında

    AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 7 5700X3D işlemcisi, 96MB X3D önbelleğe sahip 8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı bir CPU olacak. 3.0GHz'lik bir temel saat ve 4.1GHz'e kadar boost saat hızları bekleniyor. Bu da Ryzen 7 5800X3D ile karşılaştırıldığında 400MHz daha yavaş olduğu anlamına geliyor. AMD muhtemelen 5700X3D'yi yapmak için biraz zayıflatılmış 5800X3D yongalarını kullanıyor.

    Öte yandan Ryzen 5 5500X3D (3.0GHz-4.0GHz) hakkında yeni bir bilgi yok. İşlemcinin 6 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir yapılandırmayla daha uygun fiyatlı bir X3D seçeneği sunması bekleniyor. Firma benzer zaman diliminde ayrıca Ryzen 8000 APU’ları da piyasaya sürebilir. Bunlar AM5 yongalarını hedef alacak. Öte yandan AMD'nin son hamleleri AM4 kullanıcıları için oldukça heyecan verici. Daha eski bir AM4 anakarta sahip olup da AM5 ve DDR5 yükseltme furyasına katılmak istemeyenler için AMD'nin sunacağı yeni X3D seçenekleri, mevcut sistemleri birkaç yıl daha götürebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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