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Bada OS destekli Samsung Wave ufukta göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,9b
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12
Diğer
knight
Haber Editörü
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Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2010) geri sayımın başladığı şu günlerde cep telefonu pazarının önemli oyuncuları tüm hazırlıkları hız kesmeksizin sürdürmekte.

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un Bada OS mobil platformundan destek alan ilk modelini sergileyeceği önceden onaylanmıştı ve bugün Wave'in reklam afişi ortaya çıktı.Tahminimizce telefonda dokunmatik ekran ile led flaş yer alabilir. Birbirinden dikkat çekici modellerin tanıtılacağı günü iple çekiyoruz.


http://www.allaboutphones.nl/nieuws/4437/Samsung-Wave-wordt-eerste-Badatelefoon.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
selam, ben bu telefonu bi müddet inceledim baya hoş bi telefon gibi gedi bana. ekran görüntüleri harika zaten. www.badaturkiye.com dan isteyen özelliklerine bakabilir
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Nymphadora 9 yıl
bada hayal kırıklığına uğratmaz inşallah.
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TuRaN.z 9 yıl
uzaktanda olsa görüntü fena değil
, bakalım özellikleri yazılımı ne çıkacak, hakikaten merak konusu...
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tgezer 9 yıl
tipi i8910 a benziyor .. inşallah yazılımı onun gibi olmaz
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mobil dünya kongresi, samsung ve barselona
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