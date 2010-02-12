Bada OS destekli Samsung Wave ufukta göründü

Haber Editörü
Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2010) geri sayımın başladığı şu günlerde cep telefonu pazarının önemli oyuncuları tüm hazırlıkları hız kesmeksizin sürdürmekte.
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un Bada OS mobil platformundan destek alan ilk modelini sergileyeceği önceden onaylanmıştı ve bugün Wave'in reklam afişi ortaya çıktı.Tahminimizce telefonda dokunmatik ekran ile led flaş yer alabilir. Birbirinden dikkat çekici modellerin tanıtılacağı günü iple çekiyoruz.
http://www.allaboutphones.nl/nieuws/4437/Samsung-Wave-wordt-eerste-Badatelefoon.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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