Bilim insanları bağırsak kanserini yenmenin 'yol haritasını' keşfetti

Bir süre önce ise Avustralya'daki La Trobe Üniversitesi Olivia Newton-John Kanser Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bir hastanın kansere nasıl yanıt verdiğinin, kalın bağırsaktaki bir grup bağışıklık hücresinin ne kadar etkili olduğuna bağlı olduğunu buldu. Olivia Newton-John Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Lisa Mielke, “Gama delta T hücreleri, bağırsaktaki ön cephe savunucularımız olarak görev yapıyor. Bu bağışıklık hücrelerini olağanüstü kılan şey, potansiyel kanser tehditlerine karşı birer savaşçı gibi hareket ederek bağırsakları kaplayan epitel hücreler üzerinde sürekli devriye gezmeleri ve onları koruyor olmaları.” dedi.
Dünyadaki ilk araştırma
Klinik öncesi modellerde bu molekül silindiğinde bilim insanları, bağışıklık hücrelerinin davranışında temel değişiklikler gördüklerini ve bağırsak kanseri tümörlerinin boyutundadikkate değer bir azalma tespit ettiklerini belirtiyor. Bu da bağırsak kanseri hastalarını daha etkin bir şekilde tedavi etmek üzere hedefe yönelik tedavi geliştirmede yepyeni bir yol haritası sağlıyor.
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.