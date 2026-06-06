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    Intel’in “sahte kareleri” oyunlarda hareketlerinizi önceden tahmin edecek

    Intel, oyuncuların fare ve kontrolcü hareketlerini önceden tahmin edecek “kare öngörüsü” teknolojisi üzerinde çalışıyor. Henüz oluşturulmamış kareler yapay zekayla tahmin edilecek.

    Intel'in yeni teknolojisi oyuncunun hamlesini öngörecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli kare üretimi teknolojileri oyuncular arasında halen tartışma yaratırken Intel bu alanda daha iddialı bir yaklaşım üzerinde çalışıyor. Şirketin uzun süredir geliştirdiği “frame extrapolation” (kare öngörme) teknolojisi, oyuncunun bir sonraki hareketini tahmin ederek henüz oluşturulmamış kareleri önceden üretmeyi hedefliyor.

    Intel’den Tom “TAP” Petersen'in Computex 2026 sırasında yaptığı açıklamalara göre şirket, bu teknoloji üzerinde birkaç yıldır çalışıyor. İlk kez 2023 yılında işaret edilen proje henüz kamuya açık kapsamlı bir gösterime hazır değil. Petersen, teknolojinin neredeyse tamamlandığını ancak Computex 2026'ya yetişmediğini söyledi.

    Gelecek kareler önceden öngörülecek

    Intel'in yeni teknolojisi oyuncunun hamlesini öngörecek Tam Boyutta Gör
    Mevcut kare üretim sistemleri, teknik olarak “frame interpolation” (kare ara üretimi) olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde oyun motoru iki gerçek kare oluşturuyor ve yapay zeka bu iki kare arasına ek görüntüler yerleştiriyor. Sonuç olarak görüntü daha akıcı görnüyor ancak gecikme artıyor. Geleneksel kare üretimindeki en büyük sorun da zaten bu gecikmeden kaynaklanıyor.

    Intel'in geliştirdiği kare öngörüsü ise farklı bir yaklaşım benimsiyor. Sistem, oyuncunun fare veya kontrolcü hareketlerini analiz ederek bir sonraki karede ne olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Böylece ekran kartı yeni kareyi oluşturmadan önce yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü ekrana yansıtılabiliyor.

    En büyük soru işareti doğruluk

    Teknolojinin önündeki en büyük engel ise tahminlerin hatalı çıkma ihtimali. Örneğin oyuncu fareyi sağa hareket ettirirken sistem sola dönüleceğini öngörürse ortaya çıkan görüntü anında fark edilebilir hale gelebilir.

    Öte yandan Petersen, insanların hareketlerinin büyük ölçüde öngörülebilir olduğunu savunuyor. Düz çizgiler veya eğrisel hareketlerin tahmin edilebildiğini belirten yönetici, yalnızca ani ve beklenmedik el hareketlerinin sistem için sorun oluşturabileceğini ifade etti.

    Petersen, Intel’in frame extrapolation (kare öngörme) haricinde farklı bir çözüm üzerinde çalıştığını da aktardı. Petersen’e göre bu çözüm tahmin hatası gibi istenmeyen bir üretim yapmayacak. Ancak Intel’in henüz bundan bahsetmek için hazır olmadığını aktardı. Öte yandan frame extrapolation (kare öngörme) teknolojisinin ne zaman ticari ürünler için hazır olacağı da belirsiz.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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