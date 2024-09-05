Nebulizatör tavsiyesi arayanlara en iyi nebulizatör cihazları (2024)

- En iyi Nebulizatör 🧑⚕️
- 1️⃣ Beurer IH 60
- 2️⃣ Omron CompAIR C28P
- 3️⃣ Nimo Mini Nebulizatör (HNK-NBL-MN)
- 4️⃣ Direct Nexus
- 5️⃣ Omron C101 Essential
- 6️⃣ Omron MicroAir U100
- 7️⃣ Nimo Taşınabilir Mesh Nebulizatör (HNK-MESH-01)
- 8️⃣ Omron DuoBaby
- 9️⃣ Philips Home Nebulizer
- 🔟 Dodo Nebul DD.NB.0002
- Nebulizatör nedir ❓ Ne işe yarar 🤔
- Nebulizatör cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Yorumlar
En iyi nebulizatör cihazını seçmek özellikle astım, KOAH veya solunum yolu hastalıkları olan bireyler için hayati önem taşıyor. "En iyi nebulizatör hangisi?" sorusunun yanıtı, ihtiyaçlarınıza ve kullanım amacınıza bağlı olarak değişmekle birlikte piyasada birçok kaliteli cihaz bulunuyor. Ayrıca en iyi taşınabilir nebulizatör modelleri, kolay taşınabilirlik ve pratik kullanım sunarak ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Bu rehberde, sizin için en uygun nebulizatörü bulmanıza yardımcı olacağız.
|Marka - Model 🏥
|Fiyat 🏷️
|Beurer Ih 60
|4.999 TL
|Omron C28P
|1.594 TL
|Nimo Mini Nebulizatör
|540 TL
|Direct Nexus
|898 TL
|Omron C101
|999 TL
|Omron MicroAIR U100
|1899 TL
|Nimo Taşınabilir Mesh Nebulizatör
|874 TL
|Omron DuoBaby
|1.204 TL
|Philips Home Nebulizer
|1.350 TL
|Dodo Nebul DD.NB.0002
|1.299 TL
Nebulizatör yorumları dikkate alındığında; en iyi nebulizatör markaları sıralamasında Beurer, Omron ve Nimo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek nebulizatör önerileri olarak ise Beurer Ih 60, Omron CompAIR C28P ve Nimo Mini Nebulizatör modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Beurer IH 60
- Basınçlı hava teknolojisi
- Üst ve alt solunum yolları, soğuk algınlığı, astım, solunum yolu hastalıkları
- Küçük, hafif ve ultra sessiz
- Yüksek oranda solunabilir parçacıklar
- Seyahat ederken ideal
- Kısa inhalasyon süresi
- Otomatik kapanma
- Çalışma basıncı: 0,25 - 0,5 bar
- Nebulizasyon performansı:> 0,25 ml / dak
- Şarjlı kullanım: 40 dakika
Beurer IH 60 kullanıcı yorumları 💭
👨 Muadilleri arasındaki en iyisi. Cihaz sessiz ve kablosuz çalışabilir olması çok iyi. Seyahat ettiğimizde kullanmak için almıştık ama sabit makinanın yerini aldı evde de bunu kullanıyoruz.
👩 Küçük olması çok iyi. Son derece pratik, her yere yanımda götürebiliyorum, şarjlı olması da harika. Çok sessiz küçük ve kullanışlı tavsiye ederim
2️⃣ Omron CompAIR C28P
- Sanal Valf Teknolojisi ile yüksek verimlilik
- Güçlü kompresör
- Daha kısa soluma süresi
- Sık kullanım için sağlam tasarım
- Geniş bir ilaç yelpazesiyle uyumlu
- Nebulizasyon hızı: 0,5 ml/dak
- İlaç uygulama miktarları: 2-7 ml
- Ses (dB): 60 dB
- Parçacık boyutu (MMAD): 3.0 μm
Omron CompAIR C28P kullanıcı yorumları 💭
👨 Cihazın sesi hiç de rahatsız edici derecede yüksek değil. Tabi bu kişiden kişiye de değişebilir. Eğer benim gibi küçük çocuklarınız varsa düşünmeden alın. Gerçekten de kaliteli bir his veriyor. Buhar hızı ilaç bitirme hızı çok iyi.
👩 Ürün diğer hava makineleriyle kıyaslanacak olursa aşırı sessiz bana göre, zaten bir süre sonra alışılır. İlacı bitirme hızı ve buharlaştırma performansı çok kaliteli. Temizlemesi kolay. Çantası var. Maskesi sert.
3️⃣ Nimo Mini Nebulizatör (HNK-NBL-MN)
- Güçlü Kompresör
- 2.9 bar maksimum çalışma basıncı
- 4-6 litre / dakika hava çıkış aralığı
- Nebülizasyon hızı ayarlanabilir ilaç kabı
- 0.2 ila 0.4 ml / dakika arasında değiştirilebilen nebülizasyon hızı
- Güçlü buhar çıkışı
- 3.19µm MMAD (partikül boyut dağılımı)
- 6 ml ilaç kabı kapasitesi
- 5 Adet yedek hava filtresi, yetişkin maskesi, çocuk maskesi, ağızlık parçası ve hava hortumu
- 60 dB'den düşük ses şiddeti (1 mt Mesafede)
- Tüm aksesuarları yıkanabilir
- Latex içermez
Nimo Mini Nebulizatör kullanıcı yorumları 💭
👨 Ben çok beğendim sesi de kapaklılara göre az bence çok para verip diğerlerini almaktansa bu çok daha iyi ayrıca küçük olması da çok avantajlı aynı işlevi görüyor sonuçta. Seyahat için bez çanta var içinde o da çok hoş bence.
👩 Yaklaşık 6 aydır çocuğum için kullanıyoruz herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kaliteli fiyatına göre tam bir performans ürünü tereddütsüz alıp kullanabilirsiniz. Buhar verişi güzel ayarlanabilir başlığı var ortalama 10/15 dk da bitiyor.
4️⃣ Direct Nexus
- 25 DBa’dan da az ses
- Su geçirmez
- Teknoloji: Vibrasyonlu ızgara
- Partikül boyutu: 1-5 μm
- Nebulizasyon hızı: 0,35 Ml/Dk.
- İlaç kapasitesi: 8 Ml
- Güç Kaynağı: Li-Polimer batarya
Direct Nexus kullanıcı yorumları 💭
👨 Doktor tavsiyesi ile 4 yaşındaki kızım için aldım, ilk çalıştırdığımda hazne boş çalıştırdım cihaz o kadar sessizmiş ki bozuk sandım, sabah 2 akşam 2 olmak üzere günde 4 ilaç veriyorum ve şarjı yaklaşıl 4 gün gidiyor. Umarım böyle bir cihaza ihtiyacınız olmaz ama olursa da çok iyi bir cihaz.
👩 Pratik ve sessiz. Eskisi çok sesli çalışıyordu. Bunu cebinizde bile taşıyabiliyorsunuz. Gayet verimli çalışıyor. Sık kullanıyoruz ve dayanıklı çıktı. Şarjı da 3 kullanıma kadar rahat dayanıyor.
5️⃣ Omron C101 Essential
- Tüm aile üyeleri için uygun
- Kolay kullanım
- Parçacık boyutu: 3.5 μm
- Nebülizasyon hızı: 0.35 ml/dk
- İlaç kapasitesi: 2 ml minimum - 12 ml maksimum
- Ses seviyesi: 58 dB
Omron C101kullanıcı yorumları 💭
👨 3 yıllık öksürük sorunumuz vardı. Çocuk küçükken sessiz olması için şarjlı olanları denedik ancak kesinlikle küçük şarjlıları tavsiye etmiyorum. Bu hastanedeki aletler gibi harika çalışıyor. Biraz gürültülü ama sağlık için katlanmak gerekiyor. Bu üründen Çok memnunum.
👩 Ürünü beğendim içinden çocuk ve yetişkin maskesi çıkması çok güzel. Çalışırken ses çıkarıyor ama daha önce farklı bir cihaz kullanma deneyimim olmuştu o da aynı şekilde sesliydi sanırım bu makinelerde ses çıkarma durumu hepsinde oluyor. Performansından ise memnunum.
6️⃣ Omron MicroAir U100
- Mesh nebulizatör
- Alt solunum yolları, astım, bronşit, bronşiolit, KOAH
- Bebek, çocuk, yetişkin,
- 2x AA Pi
- Nebülizasyon hızı: 0,25 ml/dak
- İlaç kapasitesi: 1-10 ml
- Parçacık boyutu: 4.5 μm
- Çalışma sesi: 20 dB
Omron MicroAir U100 kullanıcı yorumları 💭
👨 Maskesiz kullanma seçeneği, küçük boyutu ve sessizliği ile muhteşem, sağlıklı olmaya çabalarken gürültü ve maske eziyeti olmadan huzurla kullandığım ilk nebulizatör bu oldu, yatarken her açıdaki eğimde de çalışıyor ve bu maskeli klasik makinelerde mümkün olmaz, eğim olursa durur ve dik tutmanız gerekir ilaç bitene kadar. iki kalem pil ile çalışıyor, 30 defa kullandım henüz piller bitmedi.
👩 Çok rahat ettik artık ne kuzucuğum nede biz perişan. Sessiz ve çok kullanışlı kısa sürede buhar bitiyor gece tıkandığında bile uyandırmadan kullanabiliyorum. Alın aldırın, çantası da çok güzel isteğim yere alıp gidebiliyorum hayat kalitesini yükselten bir ürün.
7️⃣ Nimo Taşınabilir Mesh Nebulizatör (HNK-MESH-01)
- Tam şarj ile 60 dakika kesintisiz tedavi
- Titreşimli mesh teknolojisi
- Düşük ilaç kalıntısı
- 2.3 dB ses seviyesi
- Li-Titanat batarya
- <5 µm partikül boyutu
- 2,5 ml Nebulizasyon Bitiş Süresi 5 dk
- İlaç Kabı Kapasitesi 10 ml
- 10 dakika kullanım sonrası otomatik kapanma
Nimo Taşınabilir Mesh Nebulizatör (HNK-MESH-01) kullanıcı yorumları 💭
👨 Doktorumuzun önerisi ile nimo markasını tercih ettik. Cihazın çalıştığını anlamıyorsunuz bile öyle bir sessizlik. Kendimiz de denedik 3 yaşındaki kızımda da denedik şu an için çok memnunum umarım hep böyle devam eder.
👩 Eşim için aldım astım tedavisi görüyor ve limyasal alerjisi var mevsim geçişlerinde kuru öksürük aşırı oluyor. Bu cihazdan sonra rahatladı öksürük krizleri bitti kendi alanında bence en iyisi.
8️⃣ Omron DuoBaby
- Özellikle bebekler için
- 2'si 1 arada cihaz
- Parçacık boyutu: Yeşil başlık; 9.3 μm, Mavi başlık; 3.9 μm
- Nebülizasyon Hızı: Yeşil başlık; 0,4 ml/dak. Mavi başlık; 0,2 ml/dak
- İlaç Kapasitesi: 1-12 ml
- Çalışma sesi: 63 dB
Omron DuoBaby kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü kullandık beğendik. Elle taşınabilenlerden sonra çok iyi geldi. Kısa sürüyor ilacın bitmesi. Çocuklar sıkılmadan ilaç bitmiş oluyor. Zaten Omron kalitesi de bir gerçek.
👩 Omron duobaby ürünü kesinlikle tavsiye ederim ürün çok şık portatif ve kaliteli olduğunu hissettiriyor. Burun aspiratörü çok mantıklı ve çok kullanışlı. Ürün çok sessiz bence aynı fiyat bandında başka bir marka almıştım buna göre çok gürültülüymüş.
9️⃣ Philips Home Nebulizer
- Side Stream teknoljisi (İlaçların %80'i 1-5 mikron)
- Tedavi Süresi: 6 dakika
- Boyut: 6.7x9.3x3.8 inç
- Ağırlık: 1.5kg
- Çalışma şekli: Aralıklı (30 dakika. açık/30 dakika. kapalı)
- Gürültü seviyesi: 60 +/- 4dBa
- Maske veya ağızlık ile kullanım
Philips Home Nebulizer kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet güzel. Kibar kullanışlı bir ürün. Sesi de piyasadaki diğer cihazlara göre daha az. 6 - 7 dakika bir sürede bir ölçek ilaç bitiyor. Hava vermesi güzel. Memnun kaldım.
👩 Muhteşem, marka hakkını veriyor. Gelir gelmez denedik 1 adet flakonu 8-10 dakika aralığında bitirdi. Daha önce kullandığımız ürün(plusmed) arızalı olduğundan sanırım ama neredeyse 40 dakikada bir flakonu ancak bitiriyordu ve bu ürünün sesi daha az. Kompresorlu her üründe ses olur.
🔟 Dodo Nebul DD.NB.0002
- Kompresörlü Nebulizatör
- Etkili Solunum Terapisi
- Her yaş için evde kişisel kullanıma uygun
- Sessiz kullanım
- CE onaylı
- Maks. sıkıştırma basıncı: 35 Psi ila 50psi (241 kpa ila 345 kpa)
- Neb. çalışma basıncı: 9~16 Psi (62 kpa ila 110 kpa)
- Litre akış aralığı: 5-7 L/Dak
- Partikül boyutu: 2.7 µ
Dodo Nebul DD.NB.0002kullanıcı yorumları 💭
👨 2 senedir kullanıyorum gayet başarılı bir ürün. Kompresörlü olduğu için biraz ses yapıyor ama alışılıyor zamanla. Kullanışlılık açısından çok iyi bir ürün. Tavsiye ederim.
👩 Ürün gerçekten çok kaliteli ve ağır. Malzeme kalitesi çok iyi parasına göre gayet güzel hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ses olarak aşırı bir sesi yok daha önce kullandığım cihazdan daha azdı ve hava çıkış ayarının olması gayet.
Bu içeriğimizde solunum yollarında sorun yaşayanlar için en iyi nebulizatör modelleri tavsiyelerinde ve önerilerinde bulunduk. Bu cihazlar ilgili astım, KOAH, kistik fibroz veya amfizem gibi hastalıklara sahip kişilerin kullandığı sıvı ilaçları buharlaştırarak akciğere iletilmesini kolaylaştırıyor. Bu bağlamda en iyi taşınabilir nebulizatör modelleri de günün her saati kullanım için değerli hale geliyor. Bu cihazları tercih eden kullanıcılar sessiz ve şarjlı nebulizatör modellerine de göz atıyor.
Nebulizatör nedir ❓ Ne işe yarar 🤔
Nebulizatör, ilaçları doğrudan solunum yollarına ve akciğerlere ulaştırdığı için ilaçların etkisini hızla göstermesine yardımcı oluyor.
Nebulizatör cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
Nebulizatör alırken, cihazın nebulizasyon hızı, parçacık boyutu, gürültü seviyesi, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı gibi özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca dayanıklılık, garanti süresi ve fiyat-performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı.
- Nebulizasyon Hızı
- Parçacık Boyutu
- Gürültü Seviyesi
- Taşınabilirlik
- Kullanım Kolaylığı
- Dayanıklılık ve Garanti
- Ekstra Aksesuarlar
- Fiyat-Performans Dengesi
- Marka ve Kullanıcı Yorumları
En İyi Nebulizatör Cihazları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12745Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.