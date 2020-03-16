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    Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de sürdürülen hidrokarbon arama ile sondaj faaliyetlerinde kullanılacak üçüncü sondaj gemimiz olan Kanuni'nin ülkemize ulaştığını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu
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    Doğu Akdeniz’de sürdürülen hidrokarbon arama ile sondaj faaliyetleri kapsamında kullanılan Fatih ve Yavuz gemilerine yardımcı olması maksadıyla İngiltere’den satın alınan “Kanuni” adlı sondaj gemisinin Türkiye’ye geldiği duyuruldu.

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    Açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirtirken geminin Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatılacağını söyledi. Gemiyi getiren 35 kişilik Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekibinin de tedbir amaçlı karantina altında tutulacağı kaydedildi.

    31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedilen Kanuni sondaj gemisinin 18 günlük seyir sonrası Doğu Akdeniz’deki kara sularımıza giriş yaptığını söyleyen Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “18 günlük seyrinin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki kara sularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak." ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucuncu-sondaj-gemisi-kanuni-turkiyede-/1766734 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün en beğenilen
    Sebep olanlardan Allah razı olsun. Karadenizde de arama yapılır mı acaba?
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 4 gün
    Birilerinin yuregine inmistir gene..
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün en beğenilen
    Sebep olanlardan Allah razı olsun. Karadenizde de arama yapılır mı acaba?
    Yanıtla +15
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