Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Doğu Akdeniz’de sürdürülen hidrokarbon arama ile sondaj faaliyetleri kapsamında kullanılan Fatih ve Yavuz gemilerine yardımcı olması maksadıyla İngiltere’den satın alınan “Kanuni” adlı sondaj gemisinin Türkiye’ye geldiği duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "Avrupa'nın Mars hayalleri yine ertelendi: ExoMars'tan kötü haber"

Açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştığını belirtirken geminin Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatılacağını söyledi. Gemiyi getiren 35 kişilik Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekibinin de tedbir amaçlı karantina altında tutulacağı kaydedildi.

31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedilen Kanuni sondaj gemisinin 18 günlük seyir sonrası Doğu Akdeniz’deki kara sularımıza giriş yaptığını söyleyen Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “18 günlük seyrinin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki kara sularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak." ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucuncu-sondaj-gemisi-kanuni-turkiyede-/1766734

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.