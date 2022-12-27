Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz miktarı 710 milyar metreküpe çıktı

Tam Boyutta Gör 2020’de Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunda başlayan sondaj çalışmalarında 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada 58 milyar metreküp doğal gaz rezervi daha keşfedildiğini açıkladı.

Daha önce keşfedilen doğal gaz rezervi 652 milyar metreküp olarak güncellendi

Daha önce açılan ve 540 milyar metreküp rezerv bulunduğu ilan edilen 13 kuyuda detaylı analizler yapıldı ve üç boyutlu modellemeler çıkarıldı. Yapılan analizler neticesinde daha önce 540 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv miktarının aslında 652 milyar metreküp miktarında olduğu tespit edildi.

Karadeniz'deki doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı

Fatih Sondaj Gemisi, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküp doğal gaz rezervi daha keşfetti. Böylelikle Türkiye’nin Karadeniz’deki toplam doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi.

Karadeniz’deki gazın üretimi 2023’ün ilk çeyreğinde başlayacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp doğal gaz şebekeye aktarılacak. 2026’da ise tam kapasite üretime geçilecek ve günlük 40 milyon metreküp doğal gaz üretilecek.

710 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye ne kadar yetecek?

EPDK verilerine göre 2021’de ülke genelinde yıllık 59,85 milyar metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Türkiye’nin yaklaşık 12 yıllık tüketimini karşılayacak. Bu tüketime sanayideki ve şirketlerdeki tüketimin dahil olduğunu belirtelim. Karadeniz’deki gazın sadece konutlarda kullanılması halinde yaklaşık 25 yıl boyunca konutlardaki doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

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Karadeniz’deki doğal gaz miktarı 710 milyar metreküpe çıktı