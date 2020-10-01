Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında vaka tablosundaki bilgiler hakkında çarpıcı açıklama yaptı. Her gün açıklanan günlük vaka tablosundaki “Bugünkü hasta sayısı” bilgisine pozitif tüm vakaların dahil edilmediğini duyurdu.

Bakan Koca, pozitif olduğu tespit edilen ancak belirti göstermeyen vakaların “hasta” olarak sayılmadığını bu nedenle tablodaki “bugünkü hasta sayısı” ve “toplam hasta sayısı” bölümlerine artı olarak eklenmediğini açıkladı. Bir kişinin "hasta" olarak tabloya eklenebilmesi için Covid-19'un belirtilerinden birini taşıyor olması gerekiyor. Asemptomatik vakalar sayılmıyor.

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Bakan Koca’nın konuyla ilgili açıklamaları için aşağıdaki tweet’teki videoyu seyredebilirsiniz.

Türkiye’de vaka tablosunun şeması 29 Temmuz 2020’de değişmişti. “Bugünkü vaka sayısı” ve “Toplam vaka sayısı” ifadelerinin yerine “Bugünkü hasta sayısı” ve “Toplam hasta sayısı” ifadeleri getirildi. O günden beri bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarsa ancak hastalığın belirtilerini göstermiyorsa bu kişi tabloya +1 olarak eklenmiyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Fahrettin Koca’yla gerçekleştirdiği röportajda bu konuyu sordu. Bakan Koca ise durumu doğruladı ve diğer ülkeler daha az açıklıyor diyerek durumu savundu. Bakan Koca, “Biz hasta sayısını veriyoruz, batılı ülkeler bunu dahi yapmıyor. Avrupa ve İskandinav ülkeleri ne yapıyor? Enfeksiyon kapmış kişiye evinde kalmasını öneriyor, ama kayda girmiyor. Virüs ne zaman ki ciğerlere iniyor, öksürük ve ateşi yükseltiyor o zaman test yapıyor. Onların testi bu dönemde alındığında da %70 negatif çıkma söz konusu. Yani %30 pozitif olan vakayı Covid 19 olarak giriyor, %70’i göstermiyor.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları büyük tepkiye yol açtı. Reuters gibi ulusal ajanslarda da haber oldu. Türkiye'de gerçek vaka sayısının kaç olduğu bilinmiyor.

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