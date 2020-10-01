Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor

    Sağlık Bakanı Koca, 29 Temmuz'dan itibaren günlük vaka tablosunda vaka yerine hasta sayısı bilgisine yer verildiğini ve bu nedenle belirti göstermeyen vakaların tabloya eklenmediğini açıkladı.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    4,1b
    1
    56
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    22

    Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında vaka tablosundaki bilgiler hakkında çarpıcı açıklama yaptı. Her gün açıklanan günlük vaka tablosundaki “Bugünkü hasta sayısı” bilgisine pozitif tüm vakaların dahil edilmediğini duyurdu.

    Bakan Koca, pozitif olduğu tespit edilen ancak belirti göstermeyen vakaların “hasta” olarak sayılmadığını bu nedenle tablodaki “bugünkü hasta sayısı” ve “toplam hasta sayısı” bölümlerine artı olarak eklenmediğini açıkladı. Bir kişinin "hasta" olarak tabloya eklenebilmesi için Covid-19'un belirtilerinden birini taşıyor olması gerekiyor. Asemptomatik vakalar sayılmıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 1815 yeni vaka

    Bakan Koca’nın konuyla ilgili açıklamaları için aşağıdaki tweet’teki videoyu seyredebilirsiniz.

    Türkiye’de vaka tablosunun şeması 29 Temmuz 2020’de değişmişti. “Bugünkü vaka sayısı” ve “Toplam vaka sayısı” ifadelerinin yerine “Bugünkü hasta sayısı” ve “Toplam hasta sayısı” ifadeleri getirildi. O günden beri bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarsa ancak hastalığın belirtilerini göstermiyorsa bu kişi tabloya +1 olarak eklenmiyor.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Fahrettin Koca’yla gerçekleştirdiği röportajda bu konuyu sordu. Bakan Koca ise durumu doğruladı ve diğer ülkeler daha az açıklıyor diyerek durumu savundu. Bakan Koca, “Biz hasta sayısını veriyoruz, batılı ülkeler bunu dahi yapmıyor. Avrupa ve İskandinav ülkeleri ne yapıyor? Enfeksiyon kapmış kişiye evinde kalmasını öneriyor, ama kayda girmiyor. Virüs ne zaman ki ciğerlere iniyor, öksürük ve ateşi yükseltiyor o zaman test yapıyor. Onların testi bu dönemde alındığında da %70 negatif çıkma söz konusu. Yani %30 pozitif olan vakayı Covid 19 olarak giriyor, %70’i göstermiyor.” dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları büyük tepkiye yol açtı. Reuters gibi ulusal ajanslarda da haber oldu. Türkiye'de gerçek vaka sayısının kaç olduğu bilinmiyor.



    Kaynakça https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1311589273997631489 https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2820853-vaka-ve-hastanin-anlami-nedir https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey/turkey-has-only-been-publishing-symptomatic-coronavirus-cases-minister-idUSL8N2GR7BJ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload
    2 hf.
    Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor
    2 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Gerçekten komedi, hacı hastaneye yatandan daha çok beni hastaneye yatmayan adam ilgilendiriyor. Hastaneye yatan adam zaten hastalığı bana bulaştıramaz, ama sizin eve gönderdiğiniz insanlar bana hastalık bulaştırabilir ve ben bu sayıya göre önlem almak zorundayım. Yine her zamanki gibi çarpıtmada üstlerine yok. Hiç değilse Fahrettin Koca çıkıp dürüstçe açıklama yaptı, diğer partililer gibi saçma sapan savunmadı. FAKAT, bu söylenenleri öğrenmek için illa Fox'un bu bilgileri ortaya mı çıkarması gerekiyordu??? Ulan biz neye güvenecez, koskoca bakanlık (ki bu sağlık bakanlığı!) milleti uyutuyor. Allah aşkına düşün bu milletin yakasından! Gece başınızı yastığa nasıl huzurla koyuyorsunuz anlam veremiyorum. Hiç mi Allah korkusu yok bunların?
    Gerçekten komedi, hacı hastaneye yatandan daha çok beni hastaneye yatmayan adam ilgilendiriyor. Hastaneye yatan adam zaten hastalığı bana bulaştıramaz, ama sizi...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +77
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 3 hf.
    Yatacak yeriniz yok!
    Yanıtla +69
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 3 hf. (düzenlendi) Redeemertr
    ama süreci çok iyi yönetiyor. kendisi çok sempatik. az uyumaktan gözleri kızarmış kıyamam.bir kere basın toplantısında gözleri ağlamaklı bile oldu. her akşam 9 da sağlıkçılara moral alkışı verilmesini sağladı ama sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez tabi.akpli değilim ama bu bakan gerçekten başarılı. Sonuçta, "Kur benim için önemli değil ben oraya bakmıyorum" gibi bir cümle dememiş ya... Üstüne, her vaka hasta değildir diyerek literatüre yeni bir soluk yeni bir yenilikçi anlayış da getirmiş. Ayrıca "virüse karşı güçlü bir kozumuz var, o da yakalanmamak" diye gayet de bilimsel bir tespit ile bilgilendirdi bizi.. Daha Ne istiyorsunuz anlamıyorum ki

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ama süreci çok iyi yönetiyor. kendisi çok sempatik. az uyumaktan gözleri kızarmış kıyamam.bir kere basın toplantısında gözleri ağlamaklı bile oldu. her akşam 9 ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +52
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Morichannn (Akın Özer) 2 hf.
    Yav bu nasıl mantıktır!!!! Beyin iflas.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bigdede (--- -----------) 2 hf.
    Arkadaşlar sadece vaka sayısı olarak COVİD klinigine yatan hastalrını ;VAKA olarak görülüyor evdekiler görülmüyor. bu kadar basit
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YeşilOk 2 hf. (düzenlendi)
    Birileri gelmiş yine. Bunu da savunuyorlarsa söyleyecek bir şey yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Gün geçmiyorki Donanımhaberde "hasta sayısına inanmıyorum yeaaa" muhabbetleri dönmesin...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayihani (kayhan mutlu) 2 hf.
    Efenim konu sahibinden bir ricam var. bu mesaja göre kendisi de uygun görürse ilk mesajda düzenleme rica ediyorum.Bakanlığın yayınladığı rehbere baktığımızda https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38597/0/covid-19rehberigenelbilgilerepidemiyolojivetanipdf.pdf rehber budur.sf 17 de olası vaka tanımlanır, sf 27de kime test yapılacağı anlatılır.Yani hastalık semptomu göstermeyenlere test yapılmıyor (mevzuata göre yapılmaması gerekir). (özel durumlardan dolayı ara ara taranması gereken çalışanlar hariç, örn: huzur ve bakım evlerinde çalışan personel)bu sebeple bu açıklamayı ben tatmin edici bulmadım. Biz ülkece toplum taraması yapmıyoruz, yani hasta olan olmayan hepimiz gidip test yaptırmıyoruz. Biz sadece hasta olanlardan sürüntü alıyoruz, Bakanlığın rehberine göre test istediğin ve pozitif çıkan hemen herkes vaka değil hasta.(sf 17-18) Bence açıklanan sayı evde tedavi edilemeyecek kadar hasta olan ama henüz yoğun bakımlık olmayan ve günlük hastaneye yatan hastaların sayısı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hakanhan68 2 hf.
    sağlık bakanı - hastaneler sahibieğitim bakanı - özel okulllar sahibiturizm bakanı - tur acenta sahibiekonomi bakanı - damatsağlık bakanı sayıları takmıyoreğitim bakanı sistemin çökmesini takmıyorturizim bakanı koronayı takmıyortarım bakanı et fiyatlarını takmıyor.ekonomi bakanı doları takmıyorbi biz kafayı her şeye takıyoruz şöyle rahat bir hayat yaşayamadım dertsiz tasasız.ülkenin haline bak.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    https://pbs.twimg.com/media/EjU2casWsAAc8Fu?format=jpg&name=large
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gently weeps (kaan tuncel) 2 hf. hakanhan68
    Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce kez Allah razı olsun. Şu ülke insanlarına rağmen savaştan çıkıp Cumhuriyet kurup üstüne yüzlerce fabrika kurup üstüne bunlara rağmen ülkeyi buralara kadar getirebilmiş bunlara rağmen. Yemin ederim ben olsam bunlarla mı uğraşcam deyip ne haliniz varsa görün derdim. Adam gördüğü duyduğu şeyi kabul etmiyor ya😄
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 2 hf. (düzenlendi)
    Gılışdar olsa şu kadar vefat olurdu, o olsa bu olurdu, şu olsa böyle olurdu hebele hübele....

    Hayal dünyasından tespitler... Dolar da 3 ü geçmiyordu ve geçerse sen nüfustan kaydını siliyordun.

    Ama hayat işte naparsın, ne dolar 3 oldu ne de sen nüfusta işlem yaptın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hayatın gerçekleri ve senin minik hayal dünyan ne kadar farklıymış dimi



    Neyse biraz ejderyağ suyu?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf.
    Doğru olanı da o zaten.Süreç sayın bakan önderliğinde en başından beri iyi yönetiliyor.Şu pandemi bir kılıçdaroğlu iktidarında filan yaşansa yüz binlerce vefattan bahsediyor olurduk.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 2 hf.
    Ülkenin itibarını zenginlik içerisinde yaşamak sanan bir devlet başkanının, elbet bakanı da ulusal çıkarları verileri çarpıtarak saklama sanması gayet doğaldır. Uganda'daki adam dahi k.. gülüyor bunlara, lakin bizimkiler hala yalama emme peşinde bunları. Emin efendiler emin, emcikleyin...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gorkembulut00 (Görkem Bulut) 3 hf.
    Hemmen 180° alkışlıyoruz. Şaşırmadık zaten ülkede kim A diyorsa ertesi gün B diyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4070 kez okundu.
    39 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fahrettin koca, sağlık bakanı ve
    5 etiket daha vaka sayısı hasta sayısı vaka tablosu Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 2 hf. Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor 3 hf. Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı 3 hf. Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor 3 hf. Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor Sonraki SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu 3 hf. Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max 3 hf. PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı 3 hf. Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor 3 hf. Keenetic Viva router'ı inceledik 3 hf. 2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı 3 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler geliyor | Zen 3 coşturuyor 3 hf. Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor 3 hf. Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu 3 hf. Google Pixel 5 amiral gemilerinden uzaklaşıyor 3 hf. En büyük 250 kripto para Eylül ayında çöktü 3 hf. 2021 Honda Civic Sedan ve Hatchback'in tasarımı patent görüntüleriyle ortaya çıktı 3 hf. Yeni iPhone'ların kutusundan kulaklık çıkmayabilir 3 hf. 8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı 3 hf. PS Plus Ekim 2020 oyunları açıklandı 3 hf. Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı 3 hf. Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı 3 hf. NBA 2K21'in yeni nesil konsollara çıkış tarihi açıklandı 3 hf. Yeni Hyundai i20 N Line sportif dokunuşlarla geldi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız