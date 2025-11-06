Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uber, Getir'i satın almak için görüşmelere başladı: 1 milyar dolarlık telif

    Uber, Türkiye'de varlığını güçlendirmek için Getir'i satın almak istiyor. Getir'in ana yatırımcısı ile yapılan görüşmelerde 1 milyar dolarlık teklif masaya koyuldu.

    Uber, Getir'i satın almak için görüşmelere başladı Tam Boyutta Gör
    Daha öne Uber’in Trendyol GO’yu satın alacağını önceden açıklayan Bloomberg şimdi de Uber’in Getir’i satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Uber yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapacak.

    Uber, Getir’in ana yatırımcısı Mubadala Investment Co. ile yaptığı görüşmelerde Getir’in teslimat bölümünü satın almak için pazarlıklara başladı. Olası bir anlaşmanın değerinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve nihai bir sonuca varılıp varılmayacağının kesin olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak daha fazla detay paylaşılmadı. Henüz Uber ve Getir'den resmi bir açıklama yapılmadı.

    Uber, 2025’in Mayıs ayında Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolara satın aldı. Ayrıca 200 milyon dolarlık yatırımla Küresel Teknoloji Geliştirme Üssü kuruyor. Uber, Getir’i de satın alarak Türkiye’de hem market hem de yemek teslimatı sektöründe aktif şekilde faaliyet sürdürmek istiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onvo 12 x plus p ayarları piknik bisküvi neden kaldırıldı madem güneş tepeden doğdu gölge ayağımızın altıdır ne demek devlet hastanesinde ameliyat sırası ne zaman gelir küçük odaya büyük klima olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum