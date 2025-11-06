Uber, Getir'i satın almak için görüşmelere başladı: 1 milyar dolarlık telif

Uber, Getir’in ana yatırımcısı Mubadala Investment Co. ile yaptığı görüşmelerde Getir’in teslimat bölümünü satın almak için pazarlıklara başladı. Olası bir anlaşmanın değerinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve nihai bir sonuca varılıp varılmayacağının kesin olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak daha fazla detay paylaşılmadı. Henüz Uber ve Getir'den resmi bir açıklama yapılmadı.
Uber, 2025'in Mayıs ayında Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolara satın aldı. Ayrıca 200 milyon dolarlık yatırımla Küresel Teknoloji Geliştirme Üssü kuruyor. Uber, Getir'i de satın alarak Türkiye'de hem market hem de yemek teslimatı sektöründe aktif şekilde faaliyet sürdürmek istiyor.