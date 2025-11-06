Uber, Getir'i satın almak için görüşmelere başladı: 1 milyar dolarlık telif

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Daha öne Uber’in Trendyol GO’yu satın alacağını önceden açıklayan Bloomberg şimdi de Uber’in Getir’i satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Uber yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapacak.

Uber, Getir’in ana yatırımcısı Mubadala Investment Co. ile yaptığı görüşmelerde Getir’in teslimat bölümünü satın almak için pazarlıklara başladı. Olası bir anlaşmanın değerinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve nihai bir sonuca varılıp varılmayacağının kesin olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak daha fazla detay paylaşılmadı. Henüz Uber ve Getir'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Kacır: Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırım yapıyor 6 gün önce eklendi

Uber, 2025’in Mayıs ayında Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolara satın aldı. Ayrıca 200 milyon dolarlık yatırımla Küresel Teknoloji Geliştirme Üssü kuruyor. Uber, Getir’i de satın alarak Türkiye’de hem market hem de yemek teslimatı sektöründe aktif şekilde faaliyet sürdürmek istiyor.

