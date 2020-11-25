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    Bakan Koca: "İlk yerli tetanos ve difteri aşısı kullanıma hazır"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi. Türk İlaç tarafından üretilen yerli tetanos ve difteri aşısı kullanıma hazır. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma alındı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca:
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    Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs aşısı için çalışmalar devam ederken Türkiye’den farklı bir aşı haberi geldi. Türkiye’nin ilk uluslararası standartlarda üretilen difteri ve tetanos aşısı kullanıma hazır hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk yerli aşıların bir kısmının Bakanlık tarafından kullanıma alındığını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı"

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    Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tarafından üretilen TETADİF isimli aşının antijen üretimi de dahil olmak üzere tüm süreci yerli imkanlarla sürdürülüyor. Üretilen aşı 7 yaşın üzerindeki herkeste uygulanabiliyor.

    Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımının ardından yazılı bir açıklama yayınladı ve şunları söyledi:

    “lleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır. Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.

    Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."



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    EddyCue (Eddy Cue) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    abi bu nedir yahu. ikisi de 1920'lerde bulunup, 1930-40 larda yaygin olarak kullanilmaya baskayan asilar. dalga geciyor bakan, bizimkiler de bi halt becermisiz gibi alkisliyor. freak show'a dondu ulke. 100 sene gecmis bu asilarin kullanima hazir olmasindan.

    turkiye'yi birak osmanli bile asi uretiyor.

    https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33-asinin-tarihcesi

    bakan yalan soyleme konusunda uzay cagini da asmis durumda.
    abi bu nedir yahu. ikisi de 1920'lerde bulunup, 1930-40 larda yaygin olarak kullanilmaya baskayan asilar. dalga geciyor bakan, bizimkiler de bi halt becermisiz ...
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    3 Yanıt Yanıtla +46
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    Sadece Ölüler Görür 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Korona aşısını ararken yanlışlıkla mı ürettiler ne yaptılar
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    th9 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Qtrone
    1920 de olsak mantıklı bir yorum olabilirdi fakat hocam siz iyimisiniz
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tetanoz aşısı acıtır.
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    teknoCat (ismi gizli) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tetanos baya kullanılan bir aşı iyi olmuş





    İyiye iyi demek lazım.



    Kötüye de kötü



    Gerçek vakaların ve gerçek covid ölümleri açıklanmaması baya kötü bu başarıları ciddi gölgede bıraktığı gibi güveni de yıpratıyor
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    erkahn (erkahn ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli asimiz goklerde.
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    Jeopol 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    vay be kac yil once asi uretip dunyaya yayan hifsizsihayi kapat, bakin asi urettik diye ovun.

    onemli olan esegi kaybetmemek. esegin kesik kafasini bulmak degil.
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Jeopol
    1997 aşı üretim tesisleri faaliyetleri durduruldu.
    1999 aşı üretim tesisleri kapatıldı.
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani tamam güzel de insan oğlu Amerikayı keşfetti. Ya tamam güzel haber tamam ya...
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    EleSuDökenSuat (talha ****) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayır uluslararası üretilen ilk yerli aşı falan değildir. Ülkemizde yıllarca aşılar üretilmiştir.


    Uluslararası standart gibi birşey yazıp kelime oyunu yapılıyor.


    Gören sanar bunlar yokken burası taş kemiriyordu.
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    trakyAli-1986 (ali ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) EleSuDökenSuat
    Hangi ülke olursa olsun ürettiği aşı tedavi ediyorsa tamamdır.



    Amerika kendi para kazanacak diye Bir merkez de inceleyip onay veriyor buda standart olmuş.



    Bunlarda yıllarca SSK fabrikasında ilaç ve başka kamu fabrikasında aşı üretildiğini ya bilmiyor ya bilmemezlikten geliyor..
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    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kendilerinin bile üretmeyip bunu bile hazır aldıklarına yemin edebilirim :))
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    from softwave 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yerli bir uretim varsa ne urettikleri onemli degil maksat o urun ile ilgili disa bagimliligi azaltmak
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    trakyAli-1986 (ali ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah Allah eskiden ilaç üreten kamu fabrikaları varken tetenos ve difteri aşısı üretilmiyormuy muş..
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) trakyAli-1986
    Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşı, yani sadece ülkemizde kullanmak için değil, tüm dünyada kullanılabilsin diye üretilmiş bir aşı, bu bir eşiktir, emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tekerleği ne zaman icat edeceklermiş :XD
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    744 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tetanos, difteri ve
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