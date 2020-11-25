Bakan Koca: "İlk yerli tetanos ve difteri aşısı kullanıma hazır"

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Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs aşısı için çalışmalar devam ederken Türkiye’den farklı bir aşı haberi geldi. Türkiye’nin ilk uluslararası standartlarda üretilen difteri ve tetanos aşısı kullanıma hazır hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk yerli aşıların bir kısmının Bakanlık tarafından kullanıma alındığını açıkladı.

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Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. tarafından üretilen TETADİF isimli aşının antijen üretimi de dahil olmak üzere tüm süreci yerli imkanlarla sürdürülüyor. Üretilen aşı 7 yaşın üzerindeki herkeste uygulanabiliyor.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımının ardından yazılı bir açıklama yayınladı ve şunları söyledi:

“lleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır. Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı. İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."

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