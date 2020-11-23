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    Şu anda 474 kişi burada

    Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devletin tedarik ettiği aşıların ücreti hakkında açıklama yaptı. Ayrıca Aralık ayında gelecek 10 milyon aşı için hangi üreticiyle anlaşıldığını duyurdu.
    20 dk.
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    474
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye’ye ne zaman koronavirüs aşısı geleceğini ve miktarını açıkladı. Aralık ayında Çin’den 10 milyon doz koronavirüs aşısı gelecek. BioNTech ve Pfizer’in ortak aşısı onay alırsa Aralık veya Ocak ayında 1 milyon adet tedarik edilecek.

    Devletin tedarik ettiği aşılar ücretsiz

    Bakan Fahrettin Koca, aşı anlaşmasının detaylarını açıkladı. Aşılar ücretsiz olacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Devletin tedarik ettiği aşıların haricinde başka üreticiler tarafından üretilen ve ruhsatlandırılmış aşıların kullanımına izin verilecek. Ancak bu aşılar eczanelerde ücretli olarak satılacak.

    Ayrıca Bkz. "Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak"

    Aralık'ta Sinovac'tan 10 milyon aşı gelecek

    Aralık ayında gelecek 10 milyon aşı için Çinli üretici Sinovac ile anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Bu aşı ilk olarak sağlık grubundaki çalışanlara sonra kronik hastalara ve sonraki aşamada diğer risk grubundaki kişilere uygulanacak. Bakan Koca, Türkiye’nin aşılamadaki toplam rakamının 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti.



    https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/asida-imzalar-tamam-41669223 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Robot ( tunc) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 milyon doz yani 5 milyon kişi aşılanabilecek. Onlar da akpçocukları olur...
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    EddyCue (Eddy Cue) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    bakanin verdigi sayilara guvenenin aklindan suphe ederim. ayrica bakan bile cin asisindan daha guvenilirdir herhalde.
    Yanıtla +5
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    vedkum 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    O aşıların parasını vatandaş olarak çoktan ödedik zaten.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    TUFFGONG (Furkan ) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Forumda en f/p aşıyı tartışacağımız günler canlandı gözümde
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    vedkum 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    O aşıların parasını vatandaş olarak çoktan ödedik zaten.
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    Ted Skjellum 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar sakin olun aşı uygulaması ücretsiz olacak. Yani aşıyı enjektöre çekip dötünüzden vurması ücretsiz gerisini ben bilmem sayın bağan bilir
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    EddyCue (Eddy Cue) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    bakanin verdigi sayilara guvenenin aklindan suphe ederim. ayrica bakan bile cin asisindan daha guvenilirdir herhalde.
    Yanıtla +5
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    Bay Robot ( tunc) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 milyon doz yani 5 milyon kişi aşılanabilecek. Onlar da akpçocukları olur...
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    kadalt (kadir altunışık) 20 sn. ( Mesaj Silindi ) Bay Robot
    Çok ince olmuş "akpçocukları" umarım ayıkmazlar, yorumunda çok haklısın 👍
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