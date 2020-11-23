Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye’ye ne zaman koronavirüs aşısı geleceğini ve miktarını açıkladı. Aralık ayında Çin’den 10 milyon doz koronavirüs aşısı gelecek. BioNTech ve Pfizer’in ortak aşısı onay alırsa Aralık veya Ocak ayında 1 milyon adet tedarik edilecek.

Devletin tedarik ettiği aşılar ücretsiz

Bakan Fahrettin Koca, aşı anlaşmasının detaylarını açıkladı. Aşılar ücretsiz olacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Devletin tedarik ettiği aşıların haricinde başka üreticiler tarafından üretilen ve ruhsatlandırılmış aşıların kullanımına izin verilecek. Ancak bu aşılar eczanelerde ücretli olarak satılacak.

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Aralık'ta Sinovac'tan 10 milyon aşı gelecek

Aralık ayında gelecek 10 milyon aşı için Çinli üretici Sinovac ile anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Bu aşı ilk olarak sağlık grubundaki çalışanlara sonra kronik hastalara ve sonraki aşamada diğer risk grubundaki kişilere uygulanacak. Bakan Koca, Türkiye’nin aşılamadaki toplam rakamının 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/asida-imzalar-tamam-41669223

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