Bakan Soylu açıkladı: Otoyollardaki hız limiti artabilir

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Kısa süre önce bir radyo programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız limitlerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Soylu, önümüzdeki yıl otoyollardaki hız limitinin artırılabileceğini belirtti.

Trafik kazaların büyük bir bölümünün artık yol kusurundan değil sürücü hatasından kaynaklandığını ifade eden Soylu, kazaları azaltabilecek faktörlerin devreye alınmasıyla olası ölüm ve yaralanmaların da azaldığını belirtti. Bu yılki hedeflerinin trafik kazalarındaki ölüm oranını azaltmak olduğunu sözlerine eklerken, bunun sağlanması durumunda otoyollardaki hız limitinin de artabileceğini söyledi.

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İçişleri Bakanı’nın konuyla ilgili açıklamasının devamı şöyle: “Bu değerlendirmelerden sonra Ulaştırma Bakanlığımızla da görüşüp bu adımı atmaya çalışacağız. Yollarımızın standartlarının yüksek olması bizim açımızdan önem taşımaktadır. 120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6’lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var.“

Otoyollardaki hız limiti şuan 120 km/s ve bu değer toleransla birlikte 132 km/s’e ulaşıyor. Bu kurala uymayarak 132 km – 156 km arası hızla gidenlere 535 TL, 156 km – 180 km arası hız yapanlara 608 TL, 180 km ve üzerine ise 4002 TL cezai işlem uygulanıyor.