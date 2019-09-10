Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı

Mercedes'in gelecekteki lüks sedan modellerinin ön gösterimi olarak tanıtılan Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tek şarjla 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.
2 sa.
847
38
2
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı
Tam Boyutta Gör

Alman otomotiv devi Mercedes, gelecekteki lüks sedan modellerinin etkileyici bir ön gösterimi olarak Mercedes-Benz Vision EQS konseptini tanıttı. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen konsept, tasarımıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere tamamen elektrikli bir konsept olan Mercedes-Benz Vision EQS’de 100 kWH’lık büyük bir batarya paketi ve toplamda 350 kW (470 hp) güç üreten elektrik motorları bulunuyor. Lüks elektrikli sedan konseptinin kağıt üzerindeki verilerine baktığımızda 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor. Aracın tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı"

‘Lightbelt’ adı verilen tasarım dili sayesinde günümüz modellerinden oldukça farklo görünen Mercedes-Benz Vision EQS’nin dış tasarımında Digital Light adı verilen aydınlatmalar dikkat çekiyor. Konseptin arka kısmında tam 229 adet aydınlatılmış yıldız bulunurken, ön taraftaki ızgara ise 188 tane LED’den oluşan bir ışık matrisine ev sahipliği yapıyor. Tüm bu aydınlatmalar güzel bir 3 boyut efekti oluşturuyor.

Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı
Tam Boyutta Gör

Mercedes-Benz Vision EQS konseptinin içerisinde lüks yatlardan esinlenildiği söyleniyor. Bu yüzdek kapı içleriyle bir bütün olarak tasarlanan kokpitin tasarımı lüks teknelere benzetilmiş ve yolcuların kendilerini lüks bir teknenin güvertesindeymiş gibi hissetmeleri hedeflenmiş. Konseptin içerisinde yüksek kaliteli mikrofiber, geri dönüştürülmüş ahşap, suni deri, ve plastik okyanus atıklarından geri dönüştürülen kumaşlar kullanılmış.

350 kW şarj desteği sayesinde 20 dakikada yüzde 80 dolum vadeden Mercedes-Benz Vision EQS konseptinin seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olduğu söyleniyor.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chagotta 1 sa.
Cyberpunk izmir konak arası lüks uber :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 sa.
Mercedes Civic.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 21 dk. Bakan Soylu açıkladı: Otoyollardaki hız limiti artabilir 39 dk. FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar 1 sa. Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın! 1 sa. TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor 2 sa. Karbondioksiti saf sıvı yakıta dönüştüren reaktör üretildi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı Sonraki Baykar’dan dev ortaklık: Motor üretecek! 3 sa. 2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü 3 sa. Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor 4 sa. 90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor 4 sa. 120000TL'lik oyuncu masası ve fazlası | IFA 2019'da Predator standını geziyoruz 5 sa. Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu 6 sa. Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı 6 sa. Panasonic’den modüler Toughbook 55 dizüstü modeli 7 sa. Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklıklar satışa çıkıyor 7 sa. 2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı 8 sa. 48MP kameralı ve optik yakınlaştırmalı Oppo Reno2 tanıtıldı 8 sa. Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor 9 sa. 2si1 | Enis de saç ektirdi 13 sa. İşte en güçlü Snapdragon işlemci | Samsung Galaxy Books S ön inceleme 20 sa. BIOLIFE4D, 3 boyutlu baskı yöntemiyle mini bir insan kalbi üretti 21 sa. Capcom’un yeni oyunu, 'Project Resistance' ismini aldı 23 sa. Bir yerli kripto para borsası daha hacklendi 1 gün Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi 1 gün 20 dolar fiyatlı telefon | Nokia 110 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi
DonanımHaber
Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri
DonanımHaber
6.000 mAh bataryalı Galaxy M30s'in tüm teknik özellikleri sızd...
DonanımHaber
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Control Türkçe Yama Çalışması -ÜCRETSİZ-
DH Forum
Fakirlikten Dolayı Devleti Eleştirmek İhanettir
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim