Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı

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Alman otomotiv devi Mercedes, gelecekteki lüks sedan modellerinin etkileyici bir ön gösterimi olarak Mercedes-Benz Vision EQS konseptini tanıttı. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen konsept, tasarımıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere tamamen elektrikli bir konsept olan Mercedes-Benz Vision EQS’de 100 kWH’lık büyük bir batarya paketi ve toplamda 350 kW (470 hp) güç üreten elektrik motorları bulunuyor. Lüks elektrikli sedan konseptinin kağıt üzerindeki verilerine baktığımızda 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 200 km/s hıza çıkabiliyor. Aracın tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil sunduğu da verilen bilgiler arasında.

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‘Lightbelt’ adı verilen tasarım dili sayesinde günümüz modellerinden oldukça farklo görünen Mercedes-Benz Vision EQS’nin dış tasarımında Digital Light adı verilen aydınlatmalar dikkat çekiyor. Konseptin arka kısmında tam 229 adet aydınlatılmış yıldız bulunurken, ön taraftaki ızgara ise 188 tane LED’den oluşan bir ışık matrisine ev sahipliği yapıyor. Tüm bu aydınlatmalar güzel bir 3 boyut efekti oluşturuyor.

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Mercedes-Benz Vision EQS konseptinin içerisinde lüks yatlardan esinlenildiği söyleniyor. Bu yüzdek kapı içleriyle bir bütün olarak tasarlanan kokpitin tasarımı lüks teknelere benzetilmiş ve yolcuların kendilerini lüks bir teknenin güvertesindeymiş gibi hissetmeleri hedeflenmiş. Konseptin içerisinde yüksek kaliteli mikrofiber, geri dönüştürülmüş ahşap, suni deri, ve plastik okyanus atıklarından geri dönüştürülen kumaşlar kullanılmış.

350 kW şarj desteği sayesinde 20 dakikada yüzde 80 dolum vadeden Mercedes-Benz Vision EQS konseptinin seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olduğu söyleniyor.