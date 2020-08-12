Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi.

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Bu doğrultuda, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Ayrıca, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı bildirildi.

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