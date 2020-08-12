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    Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerini bir kez daha uzattı. Muayene süreleri Nisan ayında da uzatılmıştı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

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    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi.

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    Bu doğrultuda, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

    Ayrıca, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı bildirildi. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rCoder (Tunay T.) 1 hf. en beğenilen
    Süreyi uzatmayın, fiyatı en fazla 100 TL yapın, resmen soygunculuk bu.
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    WmGMD (.. ..) 1 hf.
    Ben salak gittim gününde yaptırdım...
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. (düzenlendi)
    Şu muayene uygulaması teoride çok güzel. aracı inceliyorlar, eksikleri yaptırmak için mecbur kılıyorlar. trafikte daha güvenli araçlar bulunuyor.

    Fakat pratikte
    1. 400 küsür tl bu iş için soygun. sonuçta sadece kontrol ediyor.
    2. tofaş vb araçlar, benim eksoz ölçümünün 4 katı çıkıyor ama muayeneden geçiyor?
    3. kart kabul edilmiyor sadece nakit ödeme? baktığında askeri ücretin 5 te 1 neredeyse.
    4. görevli personel sanki sadrazam, tavırlar, hareketler. kendilerini nimetten sayıyorlar.
    5. en önemlisi bu işin devlet tarafından, kar amacı gütmeden, sağlam kontrollerle, gerekirse çalışanları gizli müfettişlerle teftiş ederek yapılması gerekiyor. sonuçta iş insan canı ve malı için yapılan ciddi bir iş.
    Şu muayene uygulaması teoride çok güzel. aracı inceliyorlar, eksikleri yaptırmak için mecbur kılıyorlar. trafikte daha güvenli araçlar bulunuyor. Fakat...
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    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    artenis (mehmet n.) 6 gün
    Asgari ücretin 1/5'ini alıyor ve adı MUAYENE, bakım onarım vs değil...
    İşte adalet budur, sonuçta 15 sene once buzdolabımız yoktu ve bugün dolarla maaş almıyoruz.
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    gowlet 1 hf.
    İyi yırtmışım valla..
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    Therocqula (Halil K.) 1 hf.
    Askerde olacağım için muayeneyi 1 ay öncesinde yaptırmıştım, bu ülkede dürüst olmak çok zor.
    Yanıtla +3
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    z.atahan35 1 hf. yeni yorumcu
    Muayene süresi 1 mayısta olam geçmiş bir aracın satısı cekme belgesi olmadan yapılabiliyor mu muayene ertelendiği için
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    farmcat (ahmet yılmaz) 1 hf.
    Egzoz muayenesi nasıl anlaşmalı yerlerde de yapılabiliyorsa, genel araç muayenesi de aynı şekilde anlaşmalı servislerde yapılabilmeli. Yıllık araç bakımını yaptıran binek araçlar muayene edilmiş sayılmalı bence. Bir de randevu alıp Tüvtürk istasyonuna gidip para ödemek için o kalabalıkta sıra bekliyorsunuz. Randevu alınırken sistem üzerinden ödeme yapılabilir ve işleri bayağı hızlandırır bu. Muayene ücretleri ise çok fazla. Bir egzoz ölçümü bile 80 tl ve iki dakikalık kısa bir işlem o kadar.
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    9unkarekoku 1 hf.
    O kadar para alıyorlar, ne insan gibi bir bekleme yeri var ne bir bardak su var sıcakta yana yana bekle. Ya da soğukta dona dona. Yanında yakında yiyecek içecek satan bir yer bile yok resmen söğüş başka bir şey yok. Ayrıca muayeneden geçen aracın kısa bir süre sonra fren balatası bitmişti o zaman kendi kendime dedim bu nasıl muayene? Ayrıca kart geçmemesi ve fiyatı yüksek olması da cabası.
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    Rkx (Ramazan Keleş) 1 hf. (düzenlendi)
    O kadar para alıyorlar,vatana millete tek bir faydaları yok."Bu araç trafikte kullanılabilir." diye rapor veriyorsa seyir halinde olacak bir sorunda sorumlu TUVTURK olmalıdır.Ücret epey pahalı.
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    bekir33 (bekir pınar) 1 hf.
    Benim 25 Temmuzda bitti.pandemi var diye gitmek istemedim. Benim durumum da olanlarda yararlanabiliyor mu? yardımcı olursanız sevinirim
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. (düzenlendi)
    Şu muayene uygulaması teoride çok güzel. aracı inceliyorlar, eksikleri yaptırmak için mecbur kılıyorlar. trafikte daha güvenli araçlar bulunuyor.

    Fakat pratikte
    1. 400 küsür tl bu iş için soygun. sonuçta sadece kontrol ediyor.
    2. tofaş vb araçlar, benim eksoz ölçümünün 4 katı çıkıyor ama muayeneden geçiyor?
    3. kart kabul edilmiyor sadece nakit ödeme? baktığında askeri ücretin 5 te 1 neredeyse.
    4. görevli personel sanki sadrazam, tavırlar, hareketler. kendilerini nimetten sayıyorlar.
    5. en önemlisi bu işin devlet tarafından, kar amacı gütmeden, sağlam kontrollerle, gerekirse çalışanları gizli müfettişlerle teftiş ederek yapılması gerekiyor. sonuçta iş insan canı ve malı için yapılan ciddi bir iş.
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    degobar (Yavuz Selimoğlu) 1 hf. ceo-tr
    burada tüv'den geçen aracı almanya'da tüv'e sok vallahi kalır...
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    imperial93 1 hf. ceo-tr
    "askeri" değil asgari
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    degobar (Yavuz Selimoğlu) 1 hf.
    65 yaş üstü araç sahipleri için getirdiler bu ertelemeyi, ben de 62 yaş araç sahibi için geç yaptırmak için deneme randevusu alayım dedim gecikme yazdı, gününde yaptırdım, şirketten arkadaş 65 yaş üstü onun için randevu aldığımda 4 ay geçmesine rağmen gecikme almadı
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    baykus_reyis (Deniz Arabacıoğlu) 1 hf. degobar
    Ben 29 yaşındayım. 1 ay geciktirdim ücret çıkmadı daha dün yaptırdım. Ama bu haksızlık. Neden benim 2 ayım boşa gidiyor? Onlar 2 ay bekliyorsa benim de muayene süreme eklesinler.
    Yanıtla +1
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    hsn_33 (hasan erkan) 1 hf. degobar
    Benim babam 66 yaşında ve 15 gün geçti 17 tl gecikme ücreti aldı.
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    araç muayene süreleri, araç muayene süreleri uzatıldı ve
    3 etiket daha araç muayene ne zaman araç muayene 2020 Bilim ve Teknoloji
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